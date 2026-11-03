El portátil gaming que se adelanta al Black Friday: tiene 32 GB de RAM, incluye una RTX 5060 y su descuento es de 500 euros

Aunque la crisis de la RAM ha hecho que muchos dispositivos suban de precio, todavía podemos encontrar buenas ofertas en momentos puntuales. Y ahora que el Black Friday está a la vuelta de la esquina, tiendas como PcComponentes se han puesto manos a la obra lanzando descuentos en ordenadores portátiles, como es el caso del Gigabyte A16 que ha bajado hasta los 1.099 euros (antes 1.699 euros).

Gigabyte A16 PVP en PcComponentes — 1.099,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ideal para jugar a 1.080p con buenas configuraciones gráficas

El Gigabyte A16 es un ordenador portátil gaming que destaca principalmente por su configuración. En primer lugar, cabe mencionar que incorpora una pantalla IPS de 16 pulgadas que ofrece una resolución de 1920 x 1200 y una tasa de refresco de hasta 165 Hz, por lo que es ideal para disfrutar de los videojuegos.

A nivel interno nos encontramos con el procesador Intel Core i7-13620H junto con una configuración de 32 GB de RAM DDR5 (la que más ha subido de precio por la crisis de la RAM), ampliables hasta 64 GB. A ello hay que sumarle que cuenta con 1 TB de almacenamiento SSD.

La guinda del pastel reside en su tarjeta gráfica de la generación actual, ya que monta una Nvidia GeForce RTX 5060 para jugar a prácticamente cualquier videojuego a 1.080p en buenas configuraciones gráficas. También cabe decir que incorpora altavoces compatibles con Dolby Atmos para tener una buena experiencia sonora.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Gigabyte A16 hoy ✅ LO MEJOR Su configuración de RAM DDR5 y almacenamiento SSD .

. Incorpora una tarjeta gráfica RTX 5060 .

. Su pantalla tiene una buena tasa de refresco. ❌ LO PEOR No incluye sistema operativo .

. El teclado no incluye pad numérico. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen ordenador gaming para jugar a 1.080p con buenas configuraciones gráficas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a jugar en una única habitación de la casa, ya que en ese caso es mejor apostar por un ordenador de sobremesa porque suelen encontrarse un poco más baratos.

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Imágenes | Gigabyte

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