Polivalente como un portátil y cómodo como una tableta esta convertible Lenovo con Ryzen 3 sólo cuesta 499 euros

Si la potencia de una tableta se te queda corta pero no quieres renunciar a la comodidad de las pantallas táctiles, ¿por qué no probar con un convertible? Si además no quieres gastar demasiado en uno de ellos, tienes un Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05 a un precio estupendo esa semana: puedes hacerte con él por 499 euros con envío rápido y gratuito.

Lenovo IdeaPad Flex 5 - Portátil Convertíble 14" FullHD (AMD Ryzen 3-5300U, 8GB RAM, 512GB SSD, AMD Radeon RX Vega 6, Windows 10 en Modo S) Azul - Teclado QWERTY español Hoy en Amazon por 499,00€

Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05 AMD Ryzen 7 5700U/8GB/512GB SSD/14" Táctil PVP en PcComponentes 615,89€

çç ## Comprar el Lenovo IdeaPad Flex 5 al mejor precioEste modelo ha venido costando normalmente unos 599 euros, por lo que ahora mismo, **nos estaremos ahorrando 100 euros** en su compra. Nos lo llevaremos por [499 euros](https://www.amazon.es/dp/B08V237MLJ) con envío gratuito y rápido, en un sólo día. Este **Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05** es un convertible con pantalla Full HD de 14 pulgadas y un **peso de 2,19 Kg**. En ese aspecto no gana la batalla contra una tablet, aunque sí lo hace en potencia. Y lo hace gracias a su configuración de la gama de entrada a los procesadores Ryzen de AMD, con un **Ryzen 3-5300U** concretamente, con gráfica integrada Radeon RX Vega 6, acompañado de una **memoria RAM de 8 GB**. Además, en almacenamiento también sobresale frente a las tabletas, con **512 GB** de tipo SSD. En cuanto a conectividad, tenemos Bluetooth o WiFi, **tres puertos USB 3.0**, además de la obligada salida HDMI para conectar a pantallas externas o el lector de tarjetas. Y **viene de serie con Windows 10 Home en Modo S**. ## También te puede interesar: Si buscas más potencia en un portátil convertible similar en el resto de características, en PcComponentes tienes este otro **Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05** con Ryzen 7 por [615,89 euros](https://www.pccomponentes.com/lenovo-ideapad-flex-5-14alc05-amd-ryzen-7-5700u-8gb-512gb-ssd-14-tactil?offer=1a1def22-072c-4725-a951-d3b24a55976e).

