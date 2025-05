La personalización de Material 3 Expressive me ha interesado mucho. Hasta el punto de valorar comprar un Google Pixel

Material 3 Expressive es el nuevo lenguaje de diseño que Google ha anunciado para Android 16. Lo poco que hemos podido ver en el anuncio oficial me ha maravillado hasta el punto de valorar comprar un Google Pixel. Y no es porque esto no lo vayamos a ver en otras marcas, pero algunas capas de personalización están alejadas de lo que realmente vemos en los móviles de Google.

¿Llegará Material 3 Expressive a todos los terminales? El tiempo lo dirá. Mientras tanto, hay concretamente dos móviles Pixel que me parecen muy interesantes.

Google Pixel 9a

Sí, el Google Pixel 9a es una de las formas más económicas de acceder al ecosistema de Google, sobre todo si queremos un móvil de una generación actual y no tanto aprovechar las ofertas del Google Pixel 8a. Sigue manteniendo el diseño compacto de otros modelos de la marca (6,3 pulgadas) y ofrece un buen nivel de brillo máximo de hasta 2.700 nits.

Aunque ya estamos algo más habituados a encontrarlo en ciertos móviles, conviene destacar que el Google Pixel 9a también recibirá siete años de actualizaciones de software. Y se ha lanzado este año, por lo que se podrá actualizar durante muchos años; tendrá soporte hasta 2032 (previsiblemente hasta Android 22).

En cuanto a su precio, se puede encontrar en tiendas como MediaMarkt por 549 euros en su configuración de 128 GB o en Amazon por 649 euros en su configuración de 256 GB.

Google Pixel 9

Aunque se lanzó el año pasado, y eso previsiblemente significa que le queda un año menos de actualizaciones (2031) que al Google Pixel 9a, el Google Pixel 9 sigue siendo un móvil de lo más interesante si buscamos acceder al ecosistema de Google. También tiene un formato compacto con pantalla de 6,3 pulgadas y también viene con un buen brillo máximo de 2.700 nits.

Entre otras características a destacar, el Google Pixel 9 cuenta con un excelente apartado multimedia (pantalla y altavoces) y las cámaras ofrecen una experiencia muy completa. De esta forma, si buscamos un móvil algo más completo dentro de la familia Pixel 9, el Google Pixel 9 es una buena opción de compra.

En este caso, el Google Pixel 9 sí que podemos encontrarlo de oferta porque se lanzó hace ya unos cuantos meses. MediaMarkt, por ejemplo, lo tiene por 699 euros en su configuración de 128 GB y por 749 euros en la configuración de 256 GB.

Con todo ello, es previsible que muchos fabricantes adapten el software de sus capas de personalización para acercarse a lo que ofrecerá Material 3 Expressive. Aunque muchas marcas tienen lenguajes propios que no tienen demasiado que ver con lo que vemos en los Google Pixel. De momento estoy contento con mi móvil Xiaomi, pero mis ganas por dar el salto a los Google —por el software sobre todo— van creciendo con anuncios como el de Material 3 Expressive.

