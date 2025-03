De 55 pulgadas, con Ambilight y Dolby Atmos: esta tele Philips es un chollo ahora en PcComponentes

Si aún no has probado la experiencia Ambilight a la hora de ver cines y películas, te la recomiendo porque es totalmente inmersiva. Si estabas pensando en comprar un televisor Philips con esta tecnología de iluminación, pero aún no has dado el salto, en PcComponentes puedes conseguir esta smart TV Philips Ambilight TV 55PUS8209 de 55 pulgadas rebajada, pudiéndola comprar por 399,99 euros.

Una tele con iluminación inteligente que se sincroniza con el contenido

Esta Philips 55PUS8209 monta un panel QLED de 55 pulgadas con retroiluminación Direct LED. Ofrece resolución 4K, cuenta con una tasa de refresco de 60 Hz y es compatible con formatos HDR10, HDR10+ y HLG.

La característica más destacable de esta tele de Philips es la tecnología de iluminación Ambilight, que consiste en una tira de luces LED trasera, que va cambiando de color según el contenido que estés visualizando. En el apartado audio, sus altavoces ofrecen una potencia de 20 W y son compatibles con Dolby Atmos y DTS:X.

El sistema operativo bajo el que funciona es Titan OS y es compatible con Google Assistant y Alexa. En el apartado conectividad, cuenta con Bluetooth 5.0, WiFi Direct, LAN Ethernet, tres puertos HDMI 2.0, dos puertos USB-A, jack de 3,5 mm y salida digital óptica de audio.

Algunos gadgets para potenciar al máximo esta tele

Imágenes | Webedia y Philips

