PcComponentes amplía sus PcDays con un ofertón en esta tele Philips: es compatible con Dolby Atmos y viene con Ambilight

PcComponentes ha ampliado la duración de los PcDays, una campaña de ofertas en la que podemos encontrar muchísimos chollos. Entre ellos tenemos la Philips 50PUS8010, una tele que destaca tanto por todo lo que ofrece como por su precio en oferta, ya que ha caído hasta los 299 euros desde los 599 euros.

Un televisor con Ambilight, Alexa y Dolby Atmos

La Philips 50PUS8010 es una smart TV que principalmente destaca porque viene con Ambilight, la particular tecnología de la marca que capta los colores que se están reproduciendo en el televisor y los muestra en la parte trasera a través de un surtido de luces LED, creando así una experiencia inmersiva.

También cabe decir que incorpora una pantalla de 50 pulgadas que ofrece resolución 4K, pero además también es compatible con HDR10+, un formato de alto rango dinámico que ofrece un mejor brillo en contenido compatible, siendo ideal sobre todo para consumir contenido de cine, series y videojuegos.

El sistema de altavoces es compatible con Dolby Atmos, permitiendo que tengamos una experiencia de cine en casa muy envolvente. Además, también destaca porque este televisor funciona tanto con Alexa como con Google Home, algo que no vemos en todas las teles.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Philips 50PUS8010 hoy ✅ LO MEJOR Su tecnología Ambilight , que ofrece una experiencia inmersiva y muy diferente.

, que ofrece una experiencia inmersiva y muy diferente. La compatibilidad: es compatible tanto con HDR10+ como con Dolby Atmos. ❌ LO PEOR Su panel ofrece una tasa de refresco de 60 Hz .

. No es compatible con Dolby Vision. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen televisor para un salón pequeño o mediano que sea ideal para consumir contenido variado. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres comprar un televisor para consumir sobre todo videojuegos, ya que no es el más indicado por su tasa de refresco.

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Imágenes | Philips

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