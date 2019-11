Para mí el mejor teléfono del año es...

Este 2019 ya está de vuelta. Tras ver las propuestas de las principales firmas del panorama smartphone y a falta de alguna sopresa, es momento de preguntar a nuestros expertos, aquellos que más teléfonos han tenido la oportunidad de analizar, ¿Cuál es el mejor móvil de este 2019?

Antonio Ortiz

"Mi problema es que me salen tres teléfonos del año. El primero es el Realme X2 (299 euros), por su capacidad para añadir competencia en la calidad precio.

Este terminal se suma la competencia a otros como Huawei, Xiaomi, Samsung que tienen la apuesta de ofrecer experiencias muy buenas a precio ajustado.

El segundo el Mate 30 Pro por su hardware (el mejor del año) y por ser el símbolo de la gran guerra tecnológico política del año".

Por último rescataría el Samsung Galaxy Note 10 Plus (927 euros) que me parece el móvil del año en la gama más alta."

Antonio Sabán

"No seré muy original ni arriesgaré demasiado con mi elección. El año pasado respondí que el teléfono del año era el iPhone XS, por cómo había mejorado en aspectos clave respecto al iPhone X. Este año no ha revolucionado nada, pero sigue mejorando una base impecable, lo que hace que para mí el teléfono de 2019 sea el iPhone 11 Pro (1109 euros).

Los modelos anteriores ya tenían para mí la mejor cámara principal salvo en situaciones de baja luminosidad, y Apple ha puesto remedio a esto con un magnífico modo noche que hace que en general, su cámara y la del Pixel 4 vuelvan a empatar.

Además, se ha mejorado mucho el teleobjetivo y se ha incorporado una lente ultra gran angular que si bien me ha decepcionado en situaciones complejas, y está por detrás de su competencia, creo que aporta lo que muchos usuarios querían.

La cámara es la característica de la que más se habla, pero la mejora clave del iPhone 11 Pro, para mí está en su autonomía. Uno de los aspectos más decepcionantes del mercado de smartphones es que los terminales pequeños no logran no ya sobresalir, sino conseguir duraciones de batería aceptables.

Apple era gran protagonista de este defecto, y ha dado totalmente la vuelta a la situación con una autonomía espectacular que hará que no te tengas que plantear ir a un modelo grande como el 11 Pro Max para llegar sobradamente al final del día.

El resto es conocido por los lectores y lectoras: pantalla OLED excepcional en todos los sentidos, sonido fuerte y rico, rendimiento espectacular con el A13, construcción impecable… La pega siguen siendo los bugs de iOS 13, que empañan algo la experiencia.

Como mención especial, destacaría al Realme X2 dentro de lo que es una de las noticias del año, la expansión de Realme a países como el nuestro. Xiaomi se había quedado sin competencia en varios segmentos, y desde el grupo BBK han desembarcado con esta submarca para competir muy agresivamente en todos los aspectos.

El Realme X2 compite contra otro gran terminal como el Xiaomi Mi 9T, pero por un precio similar ofrece un procesador mejorado, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, carga mucho más rápida, una oferta mayor en cámaras, etc.

Si Realme mejora ColorOS y lo pone al nivel de MIUI y EMUI, y hereda el procesado de cámara de los Oppo Reno, estaremos ante un rival temible para cualquier fabricante en 2020 y años posteriores"

Javier Pastor

"Creo que el smartphone más completo de este 2019 es el Huawei P30 Pro (634 euros).

La experiencia con este móvil - que es también el mío personal- es fantástica de principio a fin.

La cámara es versátil y ofrece unos resultados fantásticos y su batería se porta de forma impresionante para mi uso habitual (y no especialmente intensivo) del móvil, llegando en muchos casos a los dos días de autonomía.

Solo con esas dos variables a mí me ha conquistado, pero el resto del conjunto es también sobresaliente, aunque sí me hubiera gustado ver un salto a pantallas de 90 Hz para redondear esa experiencia.

Pero reconozco que mi mención especial de este año es para los iPhone 11 Pro que han dado un salto cualitativo muy importante en cámara, un apartado que habían dejado atrás en las últimas revisiones.

No solo eso: Apple hasta los ha hecho más "gorditos" para que cuenten con baterías de mayor capacidad, todo un acierto en mi opinión. Siguen siendo móviles muy caros, pero como ocurre con el P30 Pro la atención a esos dos factores a mí me llama especialmente la atención".

Amparo Babiloni

"Para mí el móvil del año es el Huawei P30 Pro y el motivo de elegirlo no es su pantalla, ni su diseño o su potencia: es la cámara, concretamente el zoom.

Hay cosas que no me gustan del móvil, como EMUI o la pantalla curva. También hay aspectos de su cámara que no me convencen como ese procesado tan agresivo, pero el zoom de cinco aumentos ha hecho que pasen a un segundo plano.

Desde hace años solamente uso móviles para hacer fotos en mi día a día o si voy de viaje, esto tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes ya que te limita mucho.

Con el P30 Pro me ha recordado a los tiempos en los que iba cargada con la reflex, pero sin tener que llevarla. Combinado con el gran angular, los encuadres que puede conseguir son prácticamente infinitos. Por mi trabajo uso muchos móviles y desde hace tiempo no tengo un terminal fijo, pero este año el P30 Pro se ha convertido en mi smartphone de cabecera.

La mención especial se la lleva el Pixel 4 XL (899 euros) porque, a pesar de que su doble cámara no me ha sorprendido como esperaba, sigue siendo mi terminal favorito tanto a nivel software como de (cada vez menos) cámara. Tengo muchas esperanzas en el Pixel 5. Google, no me falles.

César Muela

"Creo que la gama media está siendo una de las grandes reforzadas del torbellino Xiaomi, sobre todo porque el resto de fabricantes están poniéndose las pilas y haciendo las cosas cada vez mejor, pero pero para mí el mejor teléfono del año no es el más caro ni el que más tecnología puntera tenga, sino el que más puedo recomendar a más cantidad de gente, y creo que este año ese es el Redmi Note 7 (158 euros).

Por debajo de 200 euros tienesgran autonomía, un diseño cuidado (algo no tan habitual en estos rangos de precio), una cámara a la altura.

Sí, tiene algunos sacrificios, pero es que estamos hablando de que ahora mismo lo puedes comprar por unos 150 euros.

Mención especial: me parecería muy injusto que por el conflicto con Estados Unidos la gente castigue a todo el catálogo de Huawei cuando el por ahora gran damnificado es el Mate 30 Pro.

Yo quiero romper una lanza en favor del P30 Pro, que se ha quedado como la única gran opción para todos del fabricante para competir con el resto de pesos pesados en gama alta.

Y lo hace con unos argumentos muy sólidos, aunque me quedaría con el apartado de vídeo y fotografía, así como con su gran autonomía. Lo he recomendado varias veces a lo largo del año y todos están muy contentos con el terminal".

Enrique Pérez

"Soy usuario de Pixel y Android lover, pero al César lo que es del César. Creo que Apple ha conseguido este 2019 reinar en la gama alta, casi sin discusión.

Otros años la competición estaba más cerca, pues el iPhone no lograba dar ese salto en la cámara y no ofrecía una experiencia tan redonda en todos los niveles.

Pero con el iPhone 11 Pro (1109 euros) tenemos rendimiento, cámara, diseño, autonomía, software…

No es un móvil económico, pero si buscas el mejor móvil, este año Apple creo que se llevará todos los premios. Un producto redondo.

Alternativas como los Note o los Mate este año no pueden hacer frente a la opción de Apple. Tampoco el Pixel, que pese a su excelente cámara otra vez ha fallado en aspectos clave. Esa estabilización de vídeo, esa triple cámara, una autonomía excelente… el iPhone es de nuevo el rey.

Las vueltas que da la vida. Quién iba a decirle a Huawei, con su excelente Huawei P30 Pro, que acabaría el año con una sensación tan agridulce. El buque insignia del fabricante chino es un terminal sobresaliente, el salto de calidad que le pedíamos para competir directamente por el primer puesto.

Con el paso de los meses ha ido bajando de precio y personalmente creo que estamos ante uno de los mejores móviles que un usuario puede comprar hoy en día; con esa autonomía, un gran diseño y una cámara todoterreno que enamora con su zoom. Lástima que el software genere tantas dudas, porque sino estaríamos hablando de uno de los grandes ganadores del año."

Anna Martí

"A riesgo de ser repetitiva, creo que este año Apple se ha ganado mejor el título de mejor smartphone del año con el iPhone 11 Pro hablando de la gama alta, y tengo mis razones (objetivas y subjetivas).

En mi caso priorizo que un smartphone de este nivel tenga potencia, versatilidad y calidad fotográfica, comodidad y una batería decente, y sin irnos a tamaños demasiado grandes (el Max, por ejemplo) creo que es la mejor opción si se busca eso.

No es la mejor cámara en conjunto (el zoom del P30 Pro sigue batiendo y tiene mucho trabajo que hacer en gran angular, pero en vídeo creo que es lo mejor que hay), no es el mejor software y el diseño de las lentes traseras (y el frontal) tiene tanto admiradores como detractores, pero creo que en conjunto es muy competente y la autonomía, por fin, es la mínima que debería tener un móvil con esa batería y características.

Eso sí, mejor teléfono no implica gama alta y atendiendo a la relación calidad-precio tenemos, desde hace algo más de un año, propuestas interesantísimas buscando por debajo de los 500 y 600 euros que por la mayoría de especificaciones encajan en la gama alta.

Quizás el adalid de esto sean marcas como Xiaomi, Honor o Realme, que viene pisando fortísimo, y un buen ejemplo para destacar en este caso es el Realme X2 Pro (499 euros)".

Ricardo Aguilar

"En mi opinión, el mejor móvil del año es el iPhone 11 Pro.

Este año Apple ha solucionado las tres grandes carencias de la generación pasada: la escasa autonomía, la falta de modo noche, y la poca nitidez del teleobjetivo.

Es de los más caros, sí, pero es el más completo en prácticamente cada punto, aunque iOS 13 siga con algunas sombras que, espero, solucionen con próximas actualizaciones.

Por calidad del panel, audio, cámara (no olvidemos su desempeño en video, no todo es fotografía), tamaño, diseño, etc, me quedo con este.

Mención especial también para el iPhone 11 (768,99 euros), un móvil que no destaca mucho sobre el papel, pero que tiene mejor cámara, autonomía y rendimiento que la mayoría de su competencia directa, por un precio bastante más bajo."

Laura Sacristán

"Para mí el teléfono del año es el iPhone 11 Pro.

En esta generación, Apple ha mejorado el diseño (con ese atractivo cristal de acabado mate y un tamaño compacto), la autonomía, la potencia y, sobre todo, la cámara, que por fin incorpora una tercera lente.

El gran angular da mucho juego, la estabilización de la imagen en vídeo es muy efectiva y el esperado modo noche, en mi opinión, logra buenos resultados.

Mención especial merece, para mi gusto, y pese a sus problemas iniciales, el Samsung Galaxy Fold (2020 euros).

Independientemente de que tu opinión sobre la pantalla plegable sea positiva o no, hay que reconocer que supone, por fin, un elemento diferenciador en el diseño y la forma de uso de los smartphones.

Si marcará tendencia o no, el tiempo lo dirá, pero de momento, hay varias marcas que se están sumando a la moda de las pantallas plegables".

Javier Penalva

"El iPhone 11 (768,99 euros), a secas, ha sido para mi el teléfono del año.

No hablo de que técnicamente estemos ante el mejor, ni mucho menos, pero sí lo considero el modelo más relevante para el mercado de consumo.

Es así por la relación calidad/precio dentro del ecosistema Apple, el diseño y el paso adelante dado por el sistema de doble cámara que lo potencia a nivel creativo tanto en fotografía como en vídeo.

El mismo punto de partida se lo doy al OnePlus 7T (499 euros), modelo de ambición similar pero en el ecosistema Android.

Merece mención especial por mi parte por el atrevimiento con su pantalla de 90 Hz, su batería sobresaliente y el sistema de cámara polivalente. Además el diseño y la capa sobre Android me han conquistado a nivel personal."

Iván Linares

"El OnePlus 7 Pro (659 euros) es el móvil que más me ha gustado este año y también el que hizo que OnePlus ascendiese a la categoría "premium".

Me encanta su diseño, lo potente que es, lo rápida y ágil que es la experiencia...

No es perfecto (ninguno lo es) ya que se hace algo grande y pesado, también habría deseado un empujoncito en fotografía, pero me sigue pareciendo espléndido. Y, al estar actualizado en el OnePlus 7T Pro, mantiene lo máximo en términos de prestaciones.

Si tuviese que hacer mención especial a algún otro, me ha gustado la apuesta arriesgada de Realme con el X2 Pro.

Y, con una apuesta clásica sin que por ello resulte aburrida, el Samsung Galaxy Note 10 (771 euros) también me parece espléndido. El modelo "pequeño", no el Note 10+: es sorprendente lo cómodo que es en la mano".

José García Nieto

"Para mí el teléfono del año es el iPhone 11 Pro. Motivos para decir eso tengo varios, pero el principal es que me parece el más completo, a pesar de que no destaque sobremanera en todos los apartados.

¿Qué quiere decir esto? A lo mejor no tiene una pantalla 2K a 90 Hz, pero sí una OLED FullHD que se ve perfectamente. Tampoco tiene la mejor autonomía, pero pasa el día de uso sin problema.

La cámara no tiene 48 megapíxeles, pero ofrece unos resultados espectaculares, más aún en vídeo. Aún así, lo que más me gusta es el rendimiento, que no flaquea en ningún escenario del día a día.

Ahora bien, reconozco que el iPhone 11 Pro puede ser más interesante para los que estén dentro del ecosistema de Apple.

Si miramos al catálogo de móviles Android, me atrevería a decir que el Samsung Galaxy Note 10+ (943 euros) es el mejor junto al OnePlus 7T Pro. Ambos ofrecen una experiencia de lo más completa y, en el caso del segundo, un precio competitivo teniendo en cuenta el resto de la gama alta".

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.