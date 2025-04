Para jugar a 1080p y 60 FPS no hace falta gastar lo que cuesta una RTX 5090. Esta RTX 4060 de Gigabyte es un buen ejemplo de ello

Las nuevas tarjetas gráficas de NVIDIA, que se lanzasen al mercado a principios de este año, suponen un desembolso importante de dinero. Cosa que suele ocurrir con cada modelo de gama alta generación tras generación. Motivo por el que las GPU de gama media, como las RTX 2060, 3060 y 4060, suelen ser las elecciones favoritas de la mayoría de jugadores. Y mientras que llega la RTX 5060, ensambles como este de la RTX 4060 (por 327,95 euros) son de lo mejorcito en relación calidad precio.

Una GPU con tres ventiladores y un diseño delgado que facilita su montaje

Actualmente, la NVIDIA RTX 4060 es una de las mejores tarjetas gráficas del mercado en relación calidad precio si lo que buscamos es jugar a 60 FPS estables y resolución 1080p. E incluso a 1440p, si sacrificamos algo de calidad de texturas. Y si las encontramos en oferta, como sucede con esta Gigabyte (en Amazon y Coolmod a esos 327,95 euros), mucho más.

Si no queremos seguir esperando a que llegue la RTX 5060 y no necesitamos más, ahora que acaba de alcanzar su precio mínimo en Coolmod es una compra como para no dejar escapar. Porque por poco más de 300 euros nos llevamos una tarjeta gráfica para años, compatible con DLSS 3 y perfecta para cualquier PC gaming de gama media.

Además, estamos ante un ensamble Low Profile. Esto se traduce en un cuerpo más liviano y delgado, haciendo que resulte mucho más fácil de instalar en todo tipo de configuraciones pero, sobre todo, en las más compactas.

La Gigabyte GeForce RTX 4060 OC Low Profile 8 GB GDDR6, además, cuenta con tres ventiladores y un overclock con el que podemos ganar algunos FPS extra. Y monta varios puertos HDMI y DisplayPort, a pesar de sus dimensiones reducidas, para que no tengamos inconveniente en usarla con varios monitores al mismo tiempo.

También te puede interesar

Logitech Brio 300 Full HD Webcam Hoy en Amazon — 37,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Lenovo LOQ Gen 9 Hoy en Amazon — 799,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | NVIDIA, Gigabyte

En Xataka | Cómo elegir tarjeta gráfica para un PC: consejos y guía de compras con los 11 mejores modelos de todos los precios

En Xataka | Esta es la torre gaming que yo me compraría. Los ordenadores con mejor relación calidad precio para jugar recomendados por Xataka