Pantalla y batería grandes a precio bajo: este Xiaomi de 6,9 pulgadas está ahora por debajo de 200 euros

Si buscas un teléfono que priorice el consumo multimedia, las redes sociales y la lectura con una pantalla gigante sin tener que gastar una fortuna, Xiaomi vuelve a tener una respuesta directa en la gama de entrada. En Coolmod puedes comprar ahora el Xiaomi Redmi 17 5G por solo 197,96 euros.

Un móvil bueno, bonito y súper barato

El gran atractivo de este Xiaomi Redmi 17 5G salta a la vista: su enorme pantalla de 6,9 pulgadas, una diagonal muy poco habitual en su rango de precio que lo acerca prácticamente al formato de una pequeña tablet. Es un panel pensado para disfrutar de series, vídeos y navegación con total comodidad sin forzar la vista.

En el apartado técnico, incorpora conectividad 5G para garantizar descargas y navegación de alta velocidad, acompañado por 4 GB de RAM y un almacenamiento interno de 128 GB, ampliable mediante tarjeta microSD. Su batería de 7.500 mAh está diseñada para aguantar jornadas intensas de uso gracias a su optimización con el sistema operativo de la marca (Xiaomi Hyper OS).

Su cerebro es el procesador MediaTek Dimensity 6300 de 6 nm, perfecto para descargas rápidas, navegación y tareas cotidianas. Su cámara principal es de 50 MP y resulta ideal para fotografías de día y, por último, se puede destacar que cuenta con certificación IP64, por lo que es resistente al polvo y salpicaduras.

⚡ EN RESUMEN: xiaomi redmi 17 5g ✅ LO MEJOR Pantalla gigante de 6,9 pulgadas: ofrece una experiencia inmersiva para vídeos, juegos sencillos y lectura difícil de igualar por debajo de los 200 euros.

ofrece una experiencia inmersiva para vídeos, juegos sencillos y lectura difícil de igualar por debajo de los 200 euros. Conectividad 5G a precio accesible: permite acceder a redes de alta velocidad sin dar el salto a la gama media o alta. ❌ LO PEOR 4 GB de memoria RAM justa... Para multitarea pesada o juegos exigentes puede quedarse algo corta en comparación con modelos de gama superior.

Para multitarea pesada o juegos exigentes puede quedarse algo corta en comparación con modelos de gama superior. Dimensiones respetables... Al montar un panel de casi 7 pulgadas, no es el dispositivo más cómodo para usar con una sola mano o llevar en bolsillos pequeños. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres un móvil principalmente para ver YouTube, series, TikTok o leer cómics y documentos a gran tamaño. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas procesar vídeo en alta resolución o jugar a títulos potentes. En ese caso necesitarás mayor capacidad de RAM y procesadores orientados a rendimiento alto.

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Imágenes | Xiaomi

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