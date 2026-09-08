Pantalla y batería grandes a precio bajo: este Xiaomi de 6,9 pulgadas está ahora por debajo de 200 euros

Si buscas un teléfono que priorice el consumo multimedia, las redes sociales y la lectura con una pantalla gigante sin tener que gastar una fortuna, Xiaomi vuelve a tener una respuesta directa en la gama de entrada. En Coolmod puedes comprar ahora el Xiaomi Redmi 17 5G por solo 197,96 euros.
XIAOMI Redmi 17 Smartphone 4G, 4GB RAM + 128GB, 120Hz, 7500mAh, 50MP, Azul
Un móvil bueno, bonito y súper barato
El gran atractivo de este Xiaomi Redmi 17 5G salta a la vista: su enorme pantalla de 6,9 pulgadas, una diagonal muy poco habitual en su rango de precio que lo acerca prácticamente al formato de una pequeña tablet. Es un panel pensado para disfrutar de series, vídeos y navegación con total comodidad sin forzar la vista.
En el apartado técnico, incorpora conectividad 5G para garantizar descargas y navegación de alta velocidad, acompañado por 4 GB de RAM y un almacenamiento interno de 128 GB, ampliable mediante tarjeta microSD. Su batería de 7.500 mAh está diseñada para aguantar jornadas intensas de uso gracias a su optimización con el sistema operativo de la marca (Xiaomi Hyper OS).
Su cerebro es el procesador MediaTek Dimensity 6300 de 6 nm, perfecto para descargas rápidas, navegación y tareas cotidianas. Su cámara principal es de 50 MP y resulta ideal para fotografías de día y, por último, se puede destacar que cuenta con certificación IP64, por lo que es resistente al polvo y salpicaduras.
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⚡ EN RESUMEN: xiaomi redmi 17 5g
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Quieres un móvil principalmente para ver YouTube, series, TikTok o leer cómics y documentos a gran tamaño.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas procesar vídeo en alta resolución o jugar a títulos potentes. En ese caso necesitarás mayor capacidad de RAM y procesadores orientados a rendimiento alto.
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