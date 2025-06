El outlet de Lidl tiene el accesorio ideal (y barato) para tu móvil: desinfecta y carga su batería

Según el estudio 'Journal of Travel Medicine and Infectious Disease', más del 65% de los smartphones en todo el mundo tienen bacterias. Si quieres que tu móvil no sea un nido de gérmenes, este dispositivo barato que tiene el outlet de Lidl te va a interesar y, ya no solo por su función antibacteriana, sino por otra extra.

Ahora, puedes comprar esta caja esterilizadora UV que cuenta con carga por inducción en la zona outlet de la tienda online de Lidl. Lo mejor es su precio, ya que está rebajada a 8,99 euros en estos momentos.

Caja esterilizadora UV PVP en Lidl — 8,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Un dispositivo versátil y barato para tu móvil

Este accesorio barato de Lidl es capaz de eliminar las bacterias que haya en la superficie del móvil en menos de un minuto. Para ello utiliza luz ultravioleta UV-C, que logra desinfectar el 99,9% de los gérmenes.

No solo sirve para desinfectar tu smartphone sino también otros objetos como llaves, joyas y muchos más. Sus dos luces UVC LED tienen una larga vida útil, de en torno a las 10.000 horas, por lo que es un pequeño gadget que te durará muchos años.

Por último, la guinda de este accesorio para tu móvil es que en la tapa superior tiene función de carga por inducción. Podrás utilizarla con cualquier dispositivo compatible con tecnología Qi. En cuanto a las medidas de este dispositivo, son de 21,3 x 11,9 x 3,4 cm y pesa 320 gramos.

Por si no llegas a este chollo

Todo lo que Lidl lanza al mercado suele agotarse, y más si es desde su zona outlet. Si no llegas a tiempo para conseguir este chollo, en AliExpress tienes una alternativa. Se trata de esta caja esterilizadora UV Ultravioleta Flux’S, que ahora está rebajada a 19,90 euros.

Esterilizador UV Ultravioleta Flux'S PVP en AliExpress — 19,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

