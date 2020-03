El ordenador de sobremesa de Javier Pastor: procesador, disco duro y otros componentes y por qué los eligió

Ingeniero informático de formación, Javier Pastor es uno de los redactores más veteranos de Xataka. Con su experiencia, fue de los primeros en contarnos qué equipo emplea en su día a día y el por qué de su elección, pero pasamos por encima de su ordenador montado a piezas porque consideramos que merecía su propio artículo.

En esta entrevista a JaviPas, el madrileño nos detalla el por qué de su ordenador montado a piezas, desgranándonos componente a componente los motivos de su elección.

Hemos actualizado este artículo con información adicional, cambios y propuestas de Javier Pastor en Marzo de 2020 (que encontrarás en la parte final de cada apartado)

Un ordenador a piezas para gaming, realidad virtual y Hackintosh

En su día a día como editor utiliza su Dell XPS 13, pero si necesita un extra de potencia o algo va mal en su portátil, recurre a su ordenador montado a piezas, construido en verano de 2018 con el objetivo claro era usarlo como PC gaming: "Lo uso para jugar a Battlefield 1 y a títulos de realidad virtual como Eleven Table Tennis, The Lab o probar Google Earth VR. Venía de otro ordenador fabricado por componentes, pero empezaba a fallar y necesitaba más potencia para la realidad virtual."

"Buscaba un ordenador que rondara los 1.000 euros de inversión. No miré PCs premontados porque aun cuando por ahí aparecen ofertas jugosas de cuando en cuando, siempre hay una o varias cosas que no acaban de cuajar en estos equipos, así que ya que invertía dinero, quería dejarlo a mi gusto. Gracias a un par de chollos logré acabar consiguiendo un equipo bastante majo y que espero que dé mucha guerra durante muchos años. Quería hacerme algo a medida y que se ajustase tanto a mis necesidades como a mi presupuesto. Si tienes los conocimientos necesarios – y cada vez son menores – construir un PC por componentes es sencillo y da margen de maniobra para elegir configuraciones y costes finales. Además, es hasta divertido hacerlo."

Aunque su objetivo principal es jugar, los criterios para elegir los componentes es que fueran compatibles con macOS para tener una partición Hackintosh: "Si uno quiere montarse un PC basado en macOS se tiene que limitar a ciertos componentes para no tener (muchos) problemas. Busqué proyectos similares, hice búsquedas cruzadas y conté con la ayuda de un lector de mi blog."

Curiosamente, JaviPas nos cuenta que con el paso del tiempo ha cambiado de argumentos para elegir los componentes, y es que aunque lo planteó para 'Hackintosh', ya no: "Irónicamente no la usaba mucho. Además, en algún cambio de hardware para pruebas de tarjetas gráficas me cargué la partición y acabé usándola para otras cosas"

Su placa base: la compatibilidad con Hackintosh como factor limitante

Uno de los factores limitantes a la hora de elegir su placa base fue precisamente la compatibilidad con Hackintosh: "Aunque pensé en la opción de placa para procesadores AMD, llevaba años sin probar un Hackintosh y quería montar uno en mi ordenador. De las opciones compatibles con Hackintosh, la de la placa base es la más rollo. Puede hacerse también con micros como los Ryzen, pero el proceso tiene más garantías de no dar problemas si lo haces con placas para procesadores Intel."

"Elegí la Asrock Z370M-ITX/AC (152,11 euros) porque había una comunidad de usuarios numerosa que ya la había utilizado y que comentaba que funcionaba bien en este ámbito. Además, era adecuada para mi ámbito principal, el gaming "modesto" ya que en ningún caso pretendía hacer overclocking del procesador. Compré una placa mini ITX porque en principio iba a optar por una caja compacta también para mini ITX pero al final elegí una caja micro ATX (que son más grandes) para tener más margen de maniobra a la hora de ampliar y colocar los componentes."

De este componente en concreto destaca: "Lo que más me gusta es que es pequeña y manejable, cuenta con Wi- Fi y Bluetooth integrado y ofrece buena BIOS. Aunque me gustaría que tuviera más ranuras de expansión para potenciales actualizaciones futuras."

Sin embargo, su experiencia tras estos meses se ha centrado en el gaming y no en la unidad con macOS, así que habría elegido otra placa: "Teniendo en cuenta que la parte Hackintosh apenas la he aprovechado, si volviera a empezar elegiría una placa para micros AMD, por ejemplo una AM4 con chipset X470 (como esta 139,90 euros), que van muy bien para jugar."

Hemos vuelto a preguntarle y, con su cambio de planteamiento, ahora elegiría otra placa base: "Me decantaría por una placa base para CPUs de AMD con arquitectura Zen2." Y con este cambio, nos propone otros chips.

Procesador: optimizando prestaciones y presupuesto

Un componente donde JaviPas optó por ajustar al máximo el presupuesto en función de sus necesidades fue el procesador: "Lleva un Core i5-8400 (204,90 euros) porque en relación precio - prestaciones me parecía muy adecuado para lo que yo buscaba. No necesito lo más de lo más en el ámbito de cores/hilos de ejecución, pero sí un micro que me garantice un buen IPC para juegos."

"No buscaba una gran inversión aquí, y hay otro factor crítico en mi búsqueda: el consumo energético. No quería un PC "devorador" de energía, lo que hizo que me inclinase por el Core i5-8400 con un TDP de 65W en lugar de modelos más potentes pero con TDPs de 95W o más. En este sentido, se trata de un procesador que ofrece un equilibrio entre buen rendimiento, buen consumo y buen precio. Eso sí, no es el ideal para jugar si buscas lo más."

En este sentido, si volviera a iniciar su proyecto cambiaría su elección, de nuevo motivado : "Si no hubiera montado el Hackintosh, me habría tirado de cabeza a un Ryzen 2 2600 (165,99 euros) porque me parece fantástico en precio - prestaciones, también tiene un consumo relativamente bajo y creo que es una gran opción si no necesitas hacer overclocking.En esos casos, solo algunos procesadores lo permiten de forma oficial, pero requiere ir con tiento y realizar una buena inversión en refrigeración."

"Me gusta el enfoque de los productos de AMD y con las últimas decisiones de Intel de eliminar el HyperThreading de sus Core i5 y Core i7, la opción de los Ryzen 2 es cada vez más llamativa para mí."

Actualmente apostaría por "el Ryzen 5 3600 (185,88 euros) o quizás el Ryzen 7 3700 (316 euros) , sobre todo por su TDP de 65W, buen equilibrio entre potencia y eficiencia. De hecho quizás esperaría unos meses a las versiones de sobremesa de los prometedores Ryzen 4000 que ya están anunciados y que acabarán teniendo versiones para PCs de sobremesa. "

AMD Ryzen 5 3600 - Procesador con disipador de calor Wraith Stealth (35 MB, 6 núcleos, velocidad de 4.2 GHz, 65 W) PVP en PcComponentes 184,90€ PVP en Amazon 185,88€

El almacenamiento más rápido

El almacenamiento del equipo de JaviPas fue un apartado cuidadosamente seleccionado, apostando por dos unidades SSD que le ofrecieran alta velocidad de transferencia de datos:

"Tuve claro desde el principio que quería disfrutar de velocidades tope en lectura y escritura para el sistema operativo y los juegos, así que opté por SSD Samsung EVO 970 Pro M.2 NVMe (79,95 euros). Esta elección limita la elección de placas, ya que no todas tienen soporte M.2 con tecnología NVMe.

Aquí me he llevado una pequeña decepción, ya que esperaba que se notase más en el día a día. No lo hace demasiado para mi escenario, y creo que las unidades SSD SATA son mucho más equilibradas en precio/prestaciones. De hecho, no tiene nada que ver con el cambio que haces al pasar de un HDD de toda la vida a una unidad SSD."

El disco destinado al almacenamiento también es una unidad de estado sólido: "La otra unidad es un SSD de 2 TB de Micron (390,92 euros) que me trajeron unos familiares que tengo en Estados Unidos a muy buen precio. Fue un capricho personal para que todo mi contenido de fotos y vídeos personales se cargase a la máxima velocidad posible sin las esperas que sí se pueden llegar a notar en discos duros tradicionales al navegar por tantos miles de ficheros. De este modelo destaco su capacidad y velocidad."

Si volviera a empezar de cero tiene claro que "Una de ellas seguiría siendo la Micron, la otra probablemente una unidad SSD de 1 TB Crucial MX500 (131,85 euros) o Samsung Evo 860 (149,39 euros). En el 970 EVO si logras aprovechar su velocidad es fantástico, pero diría que en muchos casos la diferencia con el SSD no es tan clara."

También hay cambios en cuanto a almacenamiento, ya que ahora "aprovecharía precisamente el soporte de unidades SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 y compraría por ejemplo una Sabrent de 1TB (199 euros) (o la versión de 512 GB), con la que podría aprovechar las espectaculares tasas de transferencia de estas unidades."

Sabrent 500GB Rocket Nvme PCIe 4.0 M.2 2280 SSD Interno Unidad de Estado sólido de máximo Rendimiento (SB-ROCKET-NVMe4-500) Hoy en Amazon por 119,99€

Recortando en la RAM

Tras ese esfuerzo en el almacenamiento, JaviPas apostó por economizar esfuerzos en las memorias de acceso aleatorio: "No tenía tan claras ventajas y desventajas de gastar más dinero, ya que las ganancias en fluidez son marginales así que aquí, sin descuidar tampoco la calidad, me fui a un producto económico. Me importaba sobre todo contar con 16 GB"

"Elegí la memoria G.Skill Ripjaws 16 GB DDR4 (165 euros), dos módulos que permiten aprovechar el siempre útil doble canal y que estaban a buen precio para lo que son estos componentes. Y es que aunque ofrecen buena relación calidad precio, considero que la memoria es cara en general."

Si volviera a montar su ordenador, reconoce que repetiría con estos módulos.

Un año después, JaviPas nos cuenta que "quizás añadiría otros 16 GB de memoria RAM a los 16 que ya tengo, pero no sería una prioridad: no he notado que por el momento mi día a día haga este factor demasiado importante."

Una tarjeta gráfica a medida para los juegos

La gráfica dedicada es uno de esos componentes clave para los juegos: "Elegí la una GTX 1070 (389,90 euros que encontré a buen precio y era componente especial del equipo por orientarlo a juegos. De esta tarjeta gráfica cabe destacar su excelente relación entre precio y prestaciones y su consumo moderado para ser una gráfica tan potente."

"La elegí porque no quería quedarme demasiado corto ni arruinarme con esa inversión, así que aposté un poco más por esta parte sin pasarme. Me interesaba también margen de maniobra para temas como realidad virtual que también quería probar."

Sin embargo, ya no apostaría por ella porque "al poco tiempo han salido tarjetas gráficas muy interesantes. Ahora mismo iría a por la RTX 2060 (392,99 euros), es la gráfica más barata y equilibrada de la familia."

"Se trata de un modelo que permite seguir accediendo a los RT Cores y los Tensor Cores, así que si quieres puedes aprovechar esa parte de la arquitectura Turing para trazado de rayos, DLSS o temas extra de IA, sería mi opción sin duda. En este caso seguiría yendo a NVIDIA de momento, AMD no acaba de tentarme con sus propuestas."

Hoy en día nos cuenta que su estrategia si volviera a comprar una tarjeta gráfica para un ordenador a piezas sería esperar "para ver qué tienen en la manga tanto AMD (con su nueva microarquitectura RDNA 2, que se usará por ejemplo en la Xbox Series X y la PS5) como NVIDIA (con las RTX 3000 también planteando su lanzamiento inminente).

No obstante nos reconoce que "probablemente todas esas soluciones sean demasiado caras y potentes para mis necesidades. No cambiaría de momento mi GTX 1070, que sigue dando guerra, pero si tuviera que pensar en alternativas creo que una Radeon RX 5600 XT (289,90 euros) o una GeForce 1660 Ti (289,99 euros) serían ahora mismo buenas opciones para mí a la hora de garantizar juego 1080p a 60 o intentar disfutar también de juegos en 1440p"

Caja y ventilador: buscando lo práctico

En cuanto a cajas, aunque su primera opción fue la Thermaltake Core V1, un modelo que considera muy atractivo pero que iba a pasar su vida debajo de la mesa, acabó apostando por un modelo cómodo a la hora de maniobrar con los componentes y que fuera silencioso:

"La Nox Hummer ZN (59,99 euros) dispone de unos paneles diseñados para reducir el ruido, además de contar con tres ventiladores de 120 mm que me hacían olvidarme de la ventilación. Quizás no era tan atractiva como otros modelos con iluminación RGB, pero era decente y no daba demasiado trabajo para montarla."

El ventilador elegido tampoco fue su primera opción: "Primero me compré el be quiet! Shadow Rock LP, pero al no ser de formato vertical, chocaba con la caja en la parte trasera. Así que opté por el ventilador Nox NX Hummer H212 (21 euros), es un modelo sencillo. Elegí un ventilador y no refrigeración líquida porque no hago overclocking, y el ventilador que venía de fábrica con el procesador era ruidoso y poco efectivo. En este sentido, creo que Intel debería hacer un esfuerzo como el que ha hecho AMD."

