Adiós a las limitaciones técnicas de tu portátil (fuera de casa) con estos monitores externos ideales para teletrabajar mientras viajas

Trabajar con dos pantallas cambia por completo la productividad, pero llevarte un monitor tradicional cuando te mueves de casa o de la oficina es inviable. Por suerte, los monitores portátiles han evolucionado muchísimo: hoy ocupan lo mismo que una tablet en la mochila, se alimentan con un solo cable USB-C y ofrecen una calidad de imagen más que suficiente para documentos, edición ligera e incluso juego ocasional. Si quieres montar tu puesto de trabajo secundario en cualquier parte, hemos seleccionado los modelos más interesantes que existen en el mercado.

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Arzopa Z1C

El Arzopa Z1C es un monitor portátil de 16,1 pulgadas que destaca por su excelente equilibrio entre diagonal y portabilidad. Está equipado con un panel IPS Full HD con cobertura del 100% sRGB y brillo de 300 nits. Su diseño destaca por incorporar un soporte trasero abatible integrado en el propio chasis de aluminio, evitando depender de fundas magnéticas inestables. Además, ofrece conectividad inmediata mediante dos puertos USB-C de función completa (vídeo y alimentación en un solo cable) y un puerto Mini HDMI.

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Asus ZenScreen MB165B

El Asus ZenScreen MB165B es una alternativa enfocada a quienes buscan máxima movilidad y sencillez para trabajar con el portátil. Su particularidad es que utiliza una única conexión USB 3.2 para gestionar la señal de vídeo y la alimentación con solo un cable. Incorpora un panel TN de 15,6 pulgadas con resolución HD, con acabado antirreflejos y presenta un diseño ultraslim y un peso muy ligero (solo 780 gramos).

MSI Pro MP165A E6

Otro de los monitores portátiles que queremos recomendarte es este MSI Pro MP161 E2. Incorpora un panel IPS Full HD de 15,6 pulgadas con acabado antirreflejos y tecnología EyesErgo para reducir la fatiga visual durante largas jornadas de trabajo. Asimismo, incluye un soporte abatible de 180°, que permite un ajuste de inclinación continuo y facilita su uso en vertical y horizontal sin accesorios externos. En lo que a conectividad se refiere, viene con dos puertos USB-C de función completa y un puerto Mini HDMI, además de incluir altavoces integrados.

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Uperfect 4K

Este monitor portátil Uperfect 4K es una opción de gama superior orientada a quienes buscan la máxima nitidez visual en formato portátil de 15,6 pulgadas. Su panel IPS ofrece resolución UHD 4K y una cobertura del 100% sRGB, lo que se traduce en una buena densidad de píxeles para edición de foto o vídeo, así como consumo de contenido en streaming en máxima calidad. De este monitor destaca también su chasis, que es de aluminio ligero y viene con dos puertos USB-C de función completa y un puerto Mini HDMI.

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Lenovo L15

El Lenovo L15 es una propuesta respaldada por el diseño industrial de la marca. Con una pantalla IPS de 15,6 pulgadas Full HD, destaca por sus excelentes ángulos de visión y por incorporar la tecnología Low Blue Light con certificación TÜV Rheinland para proteger la vista. Su elemento más práctico es la peana articulada integrada. Incorpora una función de paso de energía (Power Pass Through) a través de sus dos puertos USB-C de función completa. Esto te permite cargar el portátil y transmitir señal de vídeo a la pantalla de forma simultánea utilizando un solo adaptador de corriente.

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Imágenes | Arzopa, Lenovo, Asus, Uperfect y MSI

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