Ya son oficiales los nuevos Huawei FreeBuds Neo, posiblemente uno de los mejores auriculares en su rango de precio

Huawei tiene unos nuevos auriculares. Ya dejó el pabellón bien alto con los FreeBuds Pro 5 y ahora llegan los FreeBuds Neo, un nuevos auriculares que ofrecen características interesantes a un precio muy contenido. Su precio de salida es 129 euros, pero si utilizamos el cupón 'ABUDSNEO20' el precio se quedará en 109 euros.

Uno de los mejores auriculares en este rango de precio

Como explica nuestro compañero Jose García en su análisis, estos nuevos auriculares Neo vienen a situarse entre los mencionados FreeBuds 5 Pro y los FreeBuds i, tanto en prestaciones como en precio. Destacan por tener un peso de tan solo 4,8 gramos y un diseño más compacto, lo que facilita que no se muevan cuando los llevamos colocados (ideal a la hora de hacer deporte). El estuche, además, también es más ligero y cuenta con un puerto USB-C para la carga.

A nivel de sonido, ofrecen un resultado sobresaliente que se queda cerca de sus hermanos mayores. Son compatibles con audio Hi-Res y cuentan con conectividad Bluetooth 6.0. Además, admite conexión multipunto, muy útil si quieres emparejar los auriculares con dos dispositivos a la vez. Todo sin olvidar que cuentan con una cancelación de ruido activa que rinde genial.

Dos últimos apuntes sobre estos auriculares. Ofrecen una autonomía de hasta 6,5 horas con la cancelación de ruido activa y de hasta 24 horas si sumamos la batería del estuche. La otra es que su carga es bastante rápida, aunque hay que tener en cuenta que no ofrecen carga inalámbrica.

⚡ EN RESUMEN: huawei freebuds neo ✅ LO MEJOR Promo de lanzamiento: Tienen un precio muy ajustado, pero la promo de lanzamiento nos permite ahorrarnos 20 euros.

Tienen un precio muy ajustado, pero la promo de lanzamiento nos permite ahorrarnos 20 euros. Sonido sobresaliente: Ofrecen un sonido de mucha calidad, siendo probablemente de lo mejor que hay por este precio.

Ofrecen un sonido de mucha calidad, siendo probablemente de lo mejor que hay por este precio. Muy buena cancelación de ruido: También cumplen con buena nota en cancelación de ruido activa, llegando hasta las 6,5 horas de autonomía con ella. ❌ LO PEOR Sin carga inalámbrica: Solo se pueden cargar a través de un cable USB-C. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares de en torno a los 100 euros con gran sonido, cancelación activa de ruido y buena autonomía. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres algo más económico o la carga inalámbrica es algo imprescindible para ti.

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