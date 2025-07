Estas son las cinco mejores ofertas de última hora en tecnología que se agotarán en el Prime Day de Amazon

Quedan muy pocas horas para que finalice el Prime Day 2025 de Amazon. A las 00:00 horas ya no podremos aprovechar las rebajas del evento, por lo que en este artículo hemos repasado las mejores ofertas que hemos visto durante estos días, centrándonos en diferentes tipos de dispositivos. ¿Buscas un buen móvil o un reloj? ¿Que quieres un Kindle? Mucho ojo a este listado de ofertas:

AirPods Pro 2 por 199 euros, un precio más que interesante para ser un producto premium de Apple.

por 199 euros, un precio más que interesante para ser un producto premium de Apple. Amazon Fire TV Stick 4K por 35,99 euros, si esperabas una buena oferta en este tipo de dispositivos, este modelo tiene la mejor relación calidad-precio.

por 35,99 euros, si esperabas una buena oferta en este tipo de dispositivos, este modelo tiene la mejor relación calidad-precio. Huawei Watch GT 5 por 155,99 euros, un reloj inteligente top a un precio mucho más contenido.

por 155,99 euros, un reloj inteligente top a un precio mucho más contenido. Google Pixel 9 por 565 euros, un móvil más que interesante que además viene junto a un cargador.

por 565 euros, un móvil más que interesante que además viene junto a un cargador. Kindle Paperwhite Signature Edition por 154,99 euros, el eReader con mejor relación calidad-precio del Prime Day.

AirPods Pro 2

Amazon ha elegido este Prime Day para lanzar su mejor oferta en los AirPods Pro 2, los auriculares TWS más top de Apple. Muy pocas veces los hemos visto por debajo de los 229 euros que llevan costando ya bastantes meses, por lo que es una excelente oportunidad para hacerse con ellos más baratos.

¿Por qué son unos buenos auriculares? Más allá del diseño y de la construcción, los AirPods Pro 2 ofrecen una excelente cancelación activa de ruido, son compatibles con carga inalámbrica a través de MagSafe, ofrecen una muy buena calidad de audio y tienen control por gestos. Además, cuentan con conexión multipunto, son compatibles con Siri y ofrecen una autonomía de hasta 30 horas.

Amazon Fire TV Stick 4K

Lo mismo ocurre con los Fire TV Stick, en esta ocasión hemos visto un buen surtido de ofertas con precios de lo más interesantes, aunque una vez más nos quedamos con el Fire TV Stick 4K porque es el modelo con mejor relación calidad-precio, ya que se encuentran por 35,99 euros (también hay disponibles packs con el mando Luna, interesante si quieres además jugar a videojuegos en la nube).

El Fire TV Stick 4K no solo ofrece una resolución 4K al reproducir contenido, sino que además viene con Alexa, es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos y ofrece un excelente rendimiento. Además, es compatible con Game Pass (se necesita un mando) y su sistema operativo FireOS es bastante fluido.

Huawei Watch GT 5

Si hablamos de relojes inteligentes o smartwatch, una de las ofertas que más nos han gustado es la que tiene el Huawei Watch GT 5, un espectacular reloj que se encuentra a precio mínimo histórico. Lo puedes comprar en Amazon por un precio de 155,99 euros.

El Huawei Watch GT 5 monta un excelente panel AMOLED de 1,43 pulgadas (46 mm), aunque en lo que más destaca es en su diseño premium y elegante. Incluye conectividad GPS y un buen surtido de sensores como el cardíaco, incluye botones laterales, resiste una presión en el agua de cinco atmósferas y su batería dura unos 14 días.

Google Pixel 9

En cuanto a móviles, hemos visto muchas ofertas: el Xiaomi 14T Pro, el Xiaomi MIX Flip y un largo etcétera. Pero hay otra que ha logrado colarse entre las mejores, y no es otra que la del Google Pixel 9 que, por 565 euros, viene en este caso junto a un cargador. No es un regalazo, pero se agradece en una época en la que ya prácticamente no solemos ver cargadores en las cajas de los móviles.

El Google Pixel 9 es un excelente móvil que, por este precio, al menos debemos barajar si tenemos un presupuesto de entre 500 y 600 euros. Es un terminal muy compacto, cuenta con un excelente apartado multimedia (pantalla y altavoces), ofrece seis años más de actualizaciones de software y las cámaras están en un buen nivel.

Kindle Paperwhite Signature Edition

Por último, otra de las mejores ofertas la encontramos en el Kindle Paperwhite Signature Edition, el eReader con mejor relación calidad-pecio del Prime Day 2025. Se trata de un excelente modelo que está recomendado tanto para aquellas personas que quieran iniciarse en estos dispositivos como para aquellos que ya llevan un tiempo con ellos. Su precio ha bajado hasta los 154,99 euros.

El Kindle Paperwhite Signature Edition monta una pantalla antirreflejos de siete pulgadas y ofrece una autonomía de hasta 12 semanas, mejora en rendimiento con respecto a la generación anterior, cuenta con 32 GB de almacenamiento interno, se puede regular la luz frontal, es resistente al agua y se puede acceder al enorme catálogo de la tienda de Amazon.

Imágenes | Apple, Amazon, Huawei, Google

