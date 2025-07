Este móvil plegable de Xiaomi se corona en el Prime Day como uno de los más baratos de Amazon

Cuando hace medio año me compré el Xiaomi 14T, lo hice básicamente porque en ese momento no encontré un móvil plegable lo suficientemente barato como para que me entrase por los ojos o que al menos me interesase por lo que ofrecía. Hoy la cosa ha cambiado, ya que en el Prime Day de Amazon podemos encontrar uno de los modelos más interesantes en relación calidad-precio. Se trata del Xiaomi MIX Flip, que ahora está rebajado por 499,99 euros en lugar de su precio oficial, que asciende hasta los 1.299 euros o su precio habitual en la tienda que es de aproximadamente 650 euros.

Un móvil plegable con una espectacular relación calidad-precio

El Xiaomi MIX Flip es un móvil plegable excelente, sobre todo en lo relacionado con sus pantallas. Por la parte externa nos encontramos ante un panel de 4,01 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de 120 Hz, mientras que por la interna tenemos una pantalla plegable de 6,86 pulgadas que ofrece una tasa de 1 a 120 Hz. En ambos casos, los paneles ofrecen un brillo máximo de 3.000 nits. No está nada mal.

En cuanto a su procesador, monta el Snapdragon 8 Gen 3 junto con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, una excelente configuración para un móvil plegable. Su batería es de 4.780 mAh y soporta carga rápida de 67W y su sistema operativo es HyperOS.

Por otro lado, dispone de WiFi 7 y 5G y en su apartado fotográfico viene con una cámara frontal de 32 MP y con un módulo de cámaras trasero que se compone de un sensor principal de 50 MP y un teleobjetivo flotante de 50 MP.

