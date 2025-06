Ofertas flash de MediaMarkt. Cinco chollos en móviles, videojuegos y más para aprovechar la nueva campaña de la tienda

Hoy finalizaban algunas de las campañas que tenía MediaMarkt, por lo que ha decidido lanzar las Ofertas flash, una nueva campaña que estará disponible hasta el próximo 23 de junio (09:00 horas) y que está cargada de descuentos en móviles, videojugos, auriculares y más.

iPhone 16e

Sin duda alguna, una de las mejores ofertas de la nueva campaña de MediaMarkt es la del iPhone 16e en su configuración de 512 GB. Cuesta 799 euros y la tienda nunca lo había tenido tan barato. El iPhone 16e es el móvil más económico de la actual generación de Apple, su chip es el mismo que el del iPhone 16, es compatible con Apple Intelligence y su pantalla de 6,1 pulgadas es ideal para aquellos que busquen un móvil de tamaño compacto.

'The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom'

Una de las últimas y grandes sorpresas en videojuegos de Nintendo Switch fue 'The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom', un título que, en este caso, está protagonizado por la princesa Zelda. Sus mecánicas jugables, que sirven también para explorar el mapeado, son una variante de lo que hemos visto en los últimos títulos de la saga principal, la historia está bien llevada y hay un buen surtido de mazmorras y jefes. Su precio suele mantenerse en el oficial, pero ahora lo tenemos en MediaMarkt por 34,99 euros.

Samsung Galaxy S24

Aunque desde hace meses ya hay una nueva generación, el Samsung Galaxy S24 todavía sigue siendo una buenísima opción de compra, sobre todo ahora que MediaMarkt lo tiene en su configuración de 256 GB por 614,84 euros (para ver el descuento hay que registrarse en la tienda). De entre lo más destacable que encontramos en este móvil tenemos una pantalla que es una delicia (y con un tamaño compacto), ofrece un excelente rendimiento y una buena autonomía y todavía le quedan muchos años de actualizaciones de software.

Xiaomi TV Box (2nd Gen)

Más allá de los Fire TV Stick, hay otros dispositivos que también ofrecen una excelente experiencia a la hora de ver contenido multimedia en streaming. Uno de los mejores ejemplos lo encontramos en el Xiaomi TV Box (2nd Gen), que ha vuelto a bajar de precio en MediaMarkt hasta los 44,99 euros. Se trata de un dispositivo que ofrece una resolución 4K, viene con el sistema operativo Google TV e incluye un mando con botones de acceso directo a las apps de Netflix, Prime Video o YouTube.

Bose QuietComfort

Durante las Ofertas flash de MediaMarkt, también podemos encontrar muchos descuentos en auriculares Bluetooth. Una de las mejores ofertas la tienen los Bose QuietComfort, unos auriculares con cancelación activa de ruido, sonido de buena calidad marca Bose y ecualizador ajustable cuya autonomía alcanza hasta las 24 horas. Todo ello por 229 euros en lugar de 399 euros.

Imágenes | MediaMarkt y Compradicción (cabecera), Apple, Nintendo, Samsung, Xiaomi, Bose

