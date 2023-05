El nuevo altavoz de Amazon con Alexa tiene nuevo diseño y quiere que disfrutes más y mejor de tu música a un precio muy atractivo

Si no te has decidido a hacerte con un altavoz con Alexa porque este tipo de dispositivos está orientado a la domótica y al control por voz, pero descuida el poder reproducir la música de tus propios dispositivos, Amazon tiene novedades para ti. EL nuevo Echo Pop es justo lo que esperabas y, si bien no está de oferta, tiene un precio de salida bastante razonable, de 54,99 euros con envío rápido y gratuito.

Te presentamos el Echo Pop | Altavoz inteligente Bluetooth con Alexa de sonido potente y compacto | Antracita Hoy en Amazon por 54,99€

Comprar el Echo Pop a precio de lanzamiento

La fecha de lanzamiento del nuevo altavoz con Alexa de Amazon está prevista para el día 1 de junio, día en el que lo recibirás en casa si haces ya el pedido. Lo tendrás con envío gratuito incluido por 54,99 euros, aunque de momento, sin rebaja.

Con cuatro colores para elegir, (al menos de momento), el Echo Pop viene estrenando nuevo diseño semiesférico con una pequeña barra de luz integrada en la parte superior, para avisar sobre notificaciones y estado del altavoz. Además ofrece todo lo bueno de los Dot, pero añade algunas funcionalidades que seguro que estabas esperando.

Para el control físico, cuenta con tres botones en su parte trasera que nos permitirán subir y bajar el volumen y desconectar los tres micrófonos de alta sensibilidad que integra cuando queramos privacidad.

Entre lo que sigue igual este nuevo altavoz te va a permitir seguir usando Alexa como siempre; como asistente personal. Podrás controlar luces, el aire acondicionado, el robot aspirador y mucho más con él, con sólo pedírselo a Alexa. También podrás aprovechar las skills que ya tuvieras programadas o añadir nuevas y disfrutar de tu música favorita a través de servicios de streaming como Spotify, Apple Music, o la propia Amazon Music.

Pero el nombre del Echo Pop ya nos da una pista de las aspiraciones de este altavoz y de lo que cambia: quiere ser un dispositivo más enfocado en mejorar nuestra experiencia a la hora de escuchar música. Por eso mejora el audio frente a los Echo Dot, con un sonido Premium que, gracias a su altavoz de 1,95" es capaz de ofrecer música en alta definición sin pérdidas. Es pues más adecuado para aprovechar la calidad de Apple Music, Tidal o Music Unlimited de la propia Amazon.

Por otro lado, cuenta con la habitual conectividad WiFi y Bluetooth, aunque Amazon no declara la versión de éste último, así que, además de usar servicios de streaming externos, podremos conectar nuestro smartphone (o tablet, o portátil) y reproducir nuestra propia música o el audio de nuestros vídeos.

Ojo eso sí: sigue siendo un altavoz cableado. No cuenta con batería y necesita estar conectado a la corriente eléctrica, por lo que no está pensado para que lo llevemos donde deseemos.

También te puede interesar:

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.

Imágenes | Amazon

En Xataka Selección | El Samsung Galaxy S23 Ultra se queda a su precio más bajo: uno de los teléfonos más potentes del mercado con almacenamiento de 1TB

En Xataka | Me han regalado un Amazon ECHO nuevo, ¿qué hago ahora?