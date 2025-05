NordVPN no sólo es una VPN. El plan Completo ofrece 1 TB de almacenamiento en la nube y está de oferta por tiempo limitado

Durante mucho tiempo no me han interesado especialmente los servicios de VPN, pero lo cierto es que son bastante útiles y llevo unos meses ojeando cuál es el que el que me puede ser de mayor utilidad. Hay muchos, y normalmente cada uno de ellos cuentan con varios planes con más o menos añadidos. De momento, el que más me interesa es NordVPN, concretamente en su plan de suscripción Completo cuyo precio es de 5,39 euros al mes.

Una suscripción de VPN que va mucho más allá de ser un simple servicio de VPN

NordVPN tiene actualmente cuatro planes de suscripción: Básico, Plus, Completo y Ultra. Cada uno de ellos tiene más o menos extras, y en lo personal veo que el que tiene mejor relación calidad-precio es el Completo. Y es que además de ser un servicio de VPN, viene con algunos añadidos con los que incluso me puedo evitar pagar por otros servicios.

En primer lugar, una de las cosas que más me interesan del plan Completo es que incluye 1 TB de almacenamiento en la nube cifrada, un añadido bastante interesante si contamos con un dispositivo con poca capacidad de almacenamiento o para poder utilizar ciertos archivos, fotos o vídeos en varios dispositivos sin necesidad de tener que transferirlos por cable.

Por otro lado, también me parece bastante interesante que este plan de suscripción cuente con protección antimalware y protección avanzada de navegación, algo importante y útil de cara a acceder a Internet de forma diaria. Además, por si fuera poco, también dispone de un bloqueador de anuncios y rastreadores, e incluso de un gestor de contraseñas con escáner de filtración de datos.

Por último, cabe mencionar que actualmente NordVPN tiene una oferta limitada en todos sus planes. No es simplemente que el precio de las suscripciones haya bajado, sino que al contratar cualquiera de los planes se incluye 10 GB de datos eSIM gratis (1 GB en el caso del plan Básico y 5 GB en el caso del plan Plus).

En definitiva, esto es todo lo que incluye el plan Completo de NordVPN:

Servicio de VPN.

Protección contra amenazas (antimalware y protección avanzada de navegación).

Bloqueador de anuncios y rastreadores.

Gestor de contraseñas con escáner de filtración de datos.

1 TB de almacenamiento en la nube cifrada.

10 GB de datos eSIM gratis.

