¿No llegaste a la fiesta de ofertas Prime? Estos son los mejores descuentos en tecnología en MediaMarkt, PcComponentes o El Corte Inglés

Si estos dos días pasados no has podido estar pendiente de las ofertas de Amazon, no te preocupes, que hoy puedes dedicar el festivo a la caza de chollos y gangas como los que tienes disponibles en tiendas como MediaMarkt o El Corte Inglés. Mira las que hemos encontrado para ti.

LG OLED55C24LA

PcComponentes sigue de Días Naranjas y todavía nos ofrece una excelente smart TV como la LG OLED55C24LA, que puede ser nuestra por 1.199 euros con 100 euros de descuento extra en carrito. Así se nos queda 900 euros más barata que los 1.999 que cuesta oficialmente.

Es un televisor de gama alta, con panel OLED de 55 pulgadas y resolución 4K con una tasa de refresco de 120 Hz. Es compatible con HDRO10 Pro, HLG, con AMD FreeSync Premium, ofrece 40W de sonido Dolby Atmos y viene con WebOS como sistema operativo y con 4 puertos HDMI 2.1, con los que podremos disfrutar a fondo delos gráficos de PlayStation 5 y Xbox Series S/X.





Google Pixel 8 con Pixel Buds Pro

Una oferta que sí que sigue disponible aún en Amazon es la de lanzamiento para el nuevo Google Pixel 8, que podemos pedir ya, con entrega en poco tiempo, ya que se empieza a enviar a partir de hoy mismo. Lo tenemos rebajado siempre que pidamos el pack con los Pixel Buds Pro, los auriculares true wireless de la marca, con un precio de 799 euros en lugar de los 1.018 a los que estaba anteriormente, y con unos 219 euros de ahorro.

Esta es la propuesta de entrada a la gama premium de smartphones de Google para este año. Viene con una pantalla OLED de 6,2 pulgadas a a 120 Hz bajo la que que oculta el nuevo procesador Tensor 3 de Google, junto con 8 GB de RAM y la versión en oferta es la de 128 GB. Viene además con una cámara principal doble con 50 Mp con Nightshift, una cámara frontal de 10,5 Mp, y una batería de 4.757 mAh. Además dispone de cargar rápida a 27W y de sensor de huellas en pantalla.

Xiaomi Redmi Note 12

Uno smartphone barato que ahora podemos comprar incluso por menos dinero es el Xiaomi Redmi Note 12, que PcComponentes nos ofrece en su versión con conectividad 4G y 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento por sólo 201 euros.

Este modelo cuenta con una pantalla Ful HD+ de tipo AMOLED con 6,67 pulgadas y 120 Hz de refresco. Bajo ella monta un procesador Snapdragon 680 y en lo que a batería se refiere, tenemos 5.000 mAh con carga rápida de 33W. Tenemos también una cámara principal triple, con 50+8+2 Mp y una frontal de 13 Mp. Además dispone de lector de huella en el botón lateral y Dual SIM.

Sony WH-1000XM4B

Rebajados por MediaMarkt a 269 euros, tenemos los Sony WH1000XM4 en los tres colores disponibles para este modelo. Llevan una rebaja de 30 euros sobre los 299 habituales y son unos de los mejores auriculares Bluetooth de diadema con cancelación de ruido que podemos comprar.

Nos ofrecen hasta 30 horas de autonomía y sonido de altísima calidad gracias a sus drivers de 40 mm, y a su cancelación de ruido mejorada, adaptable al entorno gracias al procesador Noise Cancelling HD QN1 dedicado a dicha tarea.

Logitech MX Keys

Una excelente oferta que puedes encontrar en MediaMarkt si buscas uno de los mejores teclados para tu PC o Mac la tienes en el Logitech MX Keys, que puede ser tuyo por sólo 65,50 euros. Lleva una rebaja de 24,40 euros sobre los anteriores 89,90 euros.

Este teclado completo con pad numérico tiene teclas de membrana silenciosas y es inalámbrico. Cuenta con retroiluminación, dividida en 5 zonas y además, funciona a batería, con una autonomía para unos 10 días con la retroiluminación activada y se carga mediante USB-C, cuenta

Logitech G502 Heroç

Si buscamos equipamiento para completar nuestro setup gaming, tenemos un excelente ratón para los que prefieren los que llevan cable. El Logitech G502 Hero puede formar parte de nuestro equipo por sólo 37 euros, con un descuento del 56%, equivalente a unos 53 euros menos que los 89,99 oficiales y un poco más barato que en PcComponentes y Amazon, donde también lo tienen en oferta.

Hablamos de un ratón, como decimos, con cable, con diseño para diestros cuenta con sensor de 16.000 dpi, iluminación RGB en casi 17 millones de colores, 11 botones programables, y hasta 20 millones de pulsaciones de vida útil.





Xiaomi Robot Vacuum S12

Una vez terminadas las ofertas Prime de Amazon, seguimos teniendo una estupenda oportunidad para hacernos con un robot aspirador como el Xiaomi Robot Vacuum S12. MediaMarkt lo sigue teniendo en oferta, por sólo 189 euros, mejorando en 10 euros el precio tamnbién rebajado por la propia Xiaomi en su web.

Con este robot aspirador tendrás la casa limpia con poco esfuerzo, gracias a su función de aspiración y mopa y a sus 4.000 Pa de potencia de succión así como a su eficiente sistema de navegación láser LDS. Es capaz de ofrecernos 130 minutos de limpieza con su batería de 3200 mAh y lo podemos controlar mediante la app Xiaomi Home o usando nuestra voz, gracias a la conectividad WiFi de la que dispone.

Más ofertas

