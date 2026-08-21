Tras el Mundial, regresa LaLiga y DAZN rebaja su plan de fútbol más vendido justo a tiempo para el comienzo la nueva temporada

Tras un verano prácticamente monopolizado en lo deportivo por la Copa Mundial de la FIFA de fútbol, y apenas un mes después de la final donde España se proclamó campeona por segunda vez en su historia, ha regresado LaLiga. Momento para muchos usuarios de echar un vistazo a la oferta televisiva en busca del mejor precio para ver una nueva temporada cargada de encuentros, desde la jornada uno.

Plan Fútbol (suscripción mensual durante 12 meses) PVP en DAZN — 14,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Y DAZN, uno de los servicios de streaming donde podremos ver un buen puñado de partidos de LaLiga (entre otras competiciones europeas) acaba de lanzar una oferta que a muchos resultará complicado dejar escapar: la suscripción al Plan Fútbol, cuyo PVP es de 19,99 euros al mes, baja a 14,99 euros al mes en la modalidad de doce meses. Un 25% de ahorro total respecto a ese precio original.

Con tres modalidades de pago (y diferentes precios): anual, anual a plazos o mensual

DAZN no sólo ofrece fútbol y en su catálogo de planes encontramos toda clase de deportes: motor, fútbol americano, baloncesto y más. Pero si lo que vamos buscando es ver LaLiga, LaLiga Hypermotion y demás competiciones domésticas europeas como la Premier League inglesa, la Bundesliga alemana o la Serie A italiana, entonces el Plan Fútbol (ahora rebajado) es la mejor opción.

Para suscribirnos a dicho plan, actualmente hay disponibles tres modalidades con diferentes precios y permanencias:

Suscripción anual de pago único: 164,99 euros al año (antes, 219,99 euros al año) que se traduce en un coste de 13,75 euros al mes. Con permanencia de un año

164,99 euros al año (antes, 219,99 euros al año) que se traduce en un coste de 13,75 euros al mes. Con permanencia de un año Suscripción anual con pago a plazos: 14,99 euros al mes (antes, 19,99 euros al mes) durante doce meses. También, con permanencia de un año

14,99 euros al mes (antes, 19,99 euros al mes) durante doce meses. También, con permanencia de un año Pago mensual: 29,99 euros al mes. Sin permanencia (aunque hay que cancelar con un preaviso de 30 días)

El Plan Fútbol de DAZN, según indica la propia plataforma, es el más vendido e incluye al completo las siguientes competiciones españolas y europeas: Hypermotion, Premier, Bundesliga, Ligue 1, Eredivise y Liga Portugal. Respecto a LaLiga, aquí podemos ver cinco partidos por jornada en 35 de las 38 jornadas del campeonato, con encuentros como el debut liguero del Real Madrid frente al Espanyol de este sábado o el del Barcelona frente al Athletic del jueves 27.

Más fútbol de LaLiga, la Champions y más, en Movistar Plus

Suscripción mensual a Movistar Plus PVP en Movistar Plus — 9,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si lo que nos interesa es, sobre todo, LaLiga, con esos cinco encuentros por jornada no podremos verlo todo. Si además no queremos más permanencias ni planes caros, entonces en Movistar Plus encontramos un buen complemento a DAZN: su plan más completo tiene un precio de 9,99 euros al mes (sin permanencia), permite compartirlo con un amigo o familiar y ofrece un partido de LaLiga por jornada más uno de Champions League.

Algunos de los encuentros que podremos ver en Movistar Plus próximamente son el Elche-Barcelona de este domingo, el Real Madrid-Málaga del domingo 30 de agosto o el Athletic-Atlético de Madrid del sábado 5 de septiembre. Además de mucho más deporte, como el US Open de tenis o la final del torneo ATP de Cincinnati de este domingo, entre otros. Sin contar con series, películas y documentales (muchos de ellos, de estreno).

⚡ EN RESUMEN: oferta plan mensual dazn ✅ LO MEJOR Su precio , ahora rebajado a 14,99 euros al mes

, ahora rebajado a 14,99 euros al mes Uno de los modos más económicos para ver parte de LaLiga y muchas otras competiciones europeas al completo ❌ LO PEOR Este precio lleva asociada una permanencia de 12 meses

de 12 meses No incluye todos los partidos de cada jornada 💡 SUSCRÍBETE SI... te apasiona LaLiga, no quieres un plan de fútbol total de operadoras (mucho más caros) y no te importa perderte algunos encuentros cada jornada ⛔ NO TE SUSCRIBAS SI... no quieres atarte a una permanencia o no te bastan con esos cinco partidos por jornada en LaLiga

Ofertas en Fire TV Sticks y televisores con las que acompañar estas suscripciones de fútbol

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XIAOMI TV F Pro 75 Hoy en Amazon — 509,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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