Esta semana en Lidl, descuento en toda su web sin mínimo de compra: estos son nuestros dispositivos favoritos

Entrar en la web de Lidl es perderse por un catálogo donde podemos encontrar todo tipo de dispositivos y gadgets. Los podemos encontrar en muchas ocasiones con descuento, pero lo de hoy va un pasito más allá. Lidl tiene activos sus Happy Days hasta el próximo 9 de octubre, pero ¿y eso qué implica? Que podemos beneficiarnos de un descuento del 10 % en toda su página web sin mínimo de compra (hasta un máximo de 10 euros).

Los productos de Lidl ya tienen una gran relación calidad-precio, pero si a eso le podemos añadir un descuento extra, mejor que mejor. Además, hay que tener en cuenta que los gastos de envío son gratis a partir de 70 euros de compra, con la excepción de artículos pesados, que pueden llevar un pequeño suplemento.

Hidrolimpiadora flexible PVP en Lidl — 66,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Como hay mucho donde elegir, nosotros hemos hecho una selección de cinco de nuestros productos favoritos de Lidl.

Hidrolimpiadora flexible por 66,99 euros, ideal para limpiar el jardín o el coche en casa.

por 66,99 euros, ideal para limpiar el jardín o el coche en casa. Ronda de enchufe por 10,99 euros, una solución para aprovechar un enchufe con más conexiones.

por 10,99 euros, una solución para aprovechar un enchufe con más conexiones. Freidora de aire de cristal por 74,99 euros, un modelo que permite cocinar en unos recipientes de cristal que también sirven para el frigorífico.

por 74,99 euros, un modelo que permite cocinar en unos recipientes de cristal que también sirven para el frigorífico. Monsieur Cuisine smart por 499,99 euros, uno de los mejores robots de cocina que hay.

por 499,99 euros, uno de los mejores robots de cocina que hay. Cafetera espresso por 54,99 euros, con diseño retro y un color crema muy vistoso.

Hidrolimpiadora flexible

Uno de los productos más populares de Lidl es esta hidrolimpiadora flexible de la marca Silvercrest. Tiene una potencia de 2000 W y una presión máxima de hasta 150 bares, suficiente para poder despegar suciedad incrustada que tengamos en el patio, la terraza o incluso en el coche. Su precio normalmente es de 80,99 euros, pero está rebajada hasta los 66,99 euros.

Si buscas una alternativa, tienes esta hidrolimpiadora Bosch por 94,99 euros en Amazon. Tiene una presión de 125 bares y viene con una boquilla que es 3 en 1.

Hidrolimpiadora flexible PVP en Lidl — 66,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ronda de enchufe

Es muy probable que tengas una zona de casa con un solo enchufe y quieras conectar más dispositivos. Esta ronda de enchufe es una solución muy económica (cuesta 10,99 euros) y te permitirá conectar hasta cuatro cosas. Además, podemos recoger su cable de forma cómoda. Sí, por otro lado, solo quieres conectar dos dispositivos y quieres algo más económico, también tienes esta alternativa de doble enchufe en Amazon por 4,25 euros.

Ronda de enchufe PVP en Lidl — 10,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Freidora de aire de cristal

Las freidoras de aire con recipientes de cristal se han puesto muy de moda y Lidl tiene la suya. Esta viene con dos recipientes diferentes (uno de dos y otro de cuatro litros), alcanza los 200 grados y tiene cuatro programas diferentes. Lo más destacable de la misma está en sus recipientes, puesto que sirven para llevar la comida a la mesa o incluso para guardar lo que sobre en el frigorífico.

Su precio es de 74,99 euros, aunque ahora mismo indica en la página web de Lidl que estará disponible en un plazo de dos a cuatro días. Si prefieres una alternativa, tienes ahora mismo rebajada la freidora de este tipo más popular: se trata de la Ninja Crispi y cuesta 109,99 euros.

Freidora de aire de cristal PVP en Lidl — 74,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Monsieur Cuisine smart

Aunque ahora mismo no está a su mejor precio, sigue mereciendo destacar el Monsieur Cuisine, uno de los mejores robots de cocina que hay. Es un dispositivo que no solo sirve para mezclar o remover, sino que lo podemos usar para cocer, dorar o cocinar al vapor, entre otras cosas. Además, tiene balanza incluida y una pantalla táctil que hace que su manejo sea muy intuitivo. Cuesta 499,99 euros.

Una alternativa más económica es la Mambo Touch de Cecotec, que cuesta actualmente 340,34 euros. Tiene 37 funciones, una pantalla táctil de 5 pulgadas y también incorpora báscula.

Monsieur Cuisine PVP en Lidl — 499,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cafetera espresso

Y terminamos con esta cafetera espresso, disponible por 54,99 euros. Es ideal para preparar un buen café en casa (aunque, de hecho, puede preparar dos tazas a la vez). Además, cuenta con sistema de desconexión automática y un vaporizador manual para crear una espuma cremosa en la leche. Todo redondeado por un diseño retro con un color crema que la hace muy vistosa.

Una de sus mejores alternativas la tenemos con la Thera Retro de Create, que cuesta actualmente 85,95 euros. Tiene un diseño en la misma línea que la de Lidl (de hecho, su color es muy parecido), aunque cuenta con una bomba de extracción de 20 bares y es muy fácil de limpiar.

Cafetera espresso PVP en Lidl — 54,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Lidl

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