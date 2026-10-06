Los robots aspiradores Lefant se suman a la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon con descuentos de hasta el 77 %

La Fiesta de Ofertas Prime de Amazon ya ha comenzado. Tenemos muchas ofertas en tecnología disponibles, aunque solo hasta mañana a las 12 de la noche. ¿Estás buscando un nuevo robot aspirador? Entonces, quizás te encaje alguno de uno de los que tiene Lefant con descuento ahora mismo, con hasta un 77 % de descuento.

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Esta marca tiene un catálogo muy variado de este tipo de dispositivos, por lo que lo tenemos fácil para encontrar aquel que encaje con lo que necesitamos o con nuestro presupuesto, puesto que hay opciones que son muy asequibles. A continuación, os dejamos los cinco que más nos gustan:

Lefant M5 Pro por 299,99 euros, ideal si en casa tienes varias alfombras.

por 299,99 euros, ideal si en casa tienes varias alfombras. Lefant M210 Pro Omni por 237,99 euros, una opción compacta para no dejar sin limpiar huecos debajo de camas o muebles.

por 237,99 euros, una opción compacta para no dejar sin limpiar huecos debajo de camas o muebles. Lefant M210 Omni por 199,99 euros, también compacto y con un buen sistema de fregado.

por 199,99 euros, también compacto y con un buen sistema de fregado. Lefant M3 Max por 313,47 euros, la opción ideal si buscas algo que apenas necesite mantenimiento.

por 313,47 euros, la opción ideal si buscas algo que apenas necesite mantenimiento. Lefant M330 Plus por 116,99 euros, perfecto para presupuestos ajustados y pisos pequeños.

Lefant M5 Pro

El primero de estos robots aspiradores es el M5 Pro, muy recomendable si en casa tienes más de una alfombra. Cuenta con un sistema de fregado que, mientras va limpiando el suelo, va limpiando el rodillo para eliminar la suciedad y no moverla de una habitación a otra. Además, el rodillo se eleva automáticamente al detectar una alfombra para no dañarla y cuenta con 23.000 Pa de potencia de succión.

Su PVP es de 1.299,99 euros, pero esta promo de Amazon lo tiene rebajado hasta los 399,99 euros. Si usamos, además, el código 'IWKXX5P', su precio se quedará en solo 299,99 euros.

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Lefant M210 Pro Omni

Si estás buscando un robot que sea capaz de limpiar por huecos estrechos, el M210 Pro Omni es una gran opción: no llega a 10 centímetros de alto. Además, su rodillo gira a 240 RPM y ejerce 15 N de presión, por lo que es capaz de eliminar manchas incrustadas en el suelo que, normalmente, nos exigen tener que fregar a mano. Todo redondeado por un depósito de 800 ml para el polvo que elimina la necesidad de estar usando bolsas desechables.

De 999,99 euros, ahora mismo lo tenemos rebajado hasta los 279,99 euros. Con el código 'L9TM3M55', se queda en solo 237,99 euros.

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Lefant M210 Omni

Similar al anterior, tenemos el M210 Omni. Este robot aspirador es todavía más compacto, puesto que únicamente tiene 8,5 centímetros de alto. Por lo demás, podemos esperar un rendimiento muy similar, tanto en lo que respecta al aspirado como a la hora de fregar. Está rebajado hasta los 249,99 euros (su precio es de 599,99 euros), pero si usamos el código 'GZVOLGAH', se queda en 199,99 euros.

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Lefant M3 Max

Ahora toca hablar del Lefant M3 Max, un robot aspirador que destaca especialmente por su base de autovaciado. Esta esteriliza la mopa con agua a 45 grados, la seca en dos horas y, además, tiene una bolsa para el polvo de hasta 3,5 litros que hará que no tengamos que vaciarla en aproximadamente ocho semanas. Todo unido a una mopa que gira a 200 RPM y una potencia de succión de 20.000 Pa.

En este caso, estamos ante un robot con un PVP de 1.099,99 euros, pero lo tenemos rebajado hasta los 313,47 euros. Se trata de un descuento del 70 %.

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Lefant M330 Plus

El último de los robot aspiradores que hemos seleccionado es el Lefant M330 Plus, el más económico de esta lista. Tiene una potencia de succión de 5.000 Pa y un depósito para el polvo de 450 mililitros, lo que lo hace idóneo para pisos pequeños. Ahora bien, pese a ser económico, también friega y cuenta con una boquilla sin cepillos centrales para evitar posibles líos con el pelo de mascotas.

En este caso, de 499,99 euros pasa a costar 139,99 euros. Además, si usamos el código 'HKBIC5J5', se queda en solo 116,99 euros.

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Imágenes | Lefant

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