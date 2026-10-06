Cada vez más personas en Brasil están convencidas de que Vinícius Jr. ha muerto y ahora le sustituye un doble

No importa lo descabelladas que sean, las teorías de la conspiración suelen funcionar. Mucho. Muchísimo. Funcionaban hace décadas, cuando ufólogos, negacionistas y amantes varios de la paranoia tenían que conformarse con exponer sus ideas en foros reducidos o revistas de tirada corta, y siguen funcionando en pleno siglo XXI, cuando las redes les han dado un altavoz con el que hacerse oír por todo el mundo.

Lo más fascinante es que la conspiranoia no conoce límites: alienta tanto bulos sobre la muerte de Netanyahu como otros sobre la clonación de Biden o si Shakira recurrió o no a una doble para que la suplantara en la inauguración del Mundial. La última teoría disparatada pone el foco en el futbolista brasileño Vinícius Júnior y llega aderezada con platillos volantes, tatuajes de quita y pon y complots de la CIA.

¿Qué ha pasado? Que hay gente convencida de que Vinícius Júnior no es Vinícius Júnior. No al menos desde que finalizó la Copa del Mundo, a finales de julio. Suena extraño, lo sé; pero eso es lo que sostiene una teoría delirante, aparentemente surgida en Brasil y que lleva días circulando por redes. Básicamente lo que sostiene es que el futbolista brasileño que ahora vemos corriendo tras el balón es en realidad una especie de doble o clon del auténtico.

¿Por qué usar un doble de Vinícius? ¿Quién está detrás de semejante cambiazo? Y sobre todo, ¿dónde está el auténtico Vini? Para cualquiera de esas tres preguntas hay varias respuestas, a cada cual más perturbadora, y que incluyen todos los clásicos favoritos de los conspiranoicos: complots a cargo de la CIA, la mediación de una legendaria dinastía de millonarios europeos y abducciones alienígenas. En la lista faltan solo experimentos nazis y templarios.

Sin lugar a dudas estamos ante la mayor suplantación de una persona en el mundo. Aunque sea era que le hagan un par de tatuajes en la pierna al impostor ☹️ Vinicius Jr 2025 // Vinicius Jr 2026 https://t.co/3ChkE8JV1v — 𝗠𝗲𝗺𝗲𝘀 𝗗𝗲𝗹 𝗠𝗶𝗷𝗶𝗻 (@MemesDelMijinOr) October 3, 2026

¿En qué se basan? Como suele ser habitual en bulos así, en una pizca de verdad bien aderezada con grandes dosis de invenciones y especulaciones. Si buscas en X o TikTok encontrarás un buen puñado de publicaciones que muestran los supuestos cambios físicos que ha experimentado Vinícius en los últimos dos meses y medio, desde la finalización del Mundial.

Tatuajes que antes lucían en un muslo y ahora han desaparecido supuestamente por arte de magia, un rostro distinto, un torso menos musculoso y definido, un supuesto cambio en el estilo de juego durante los partidos… Hay quien incluso asegura que nota distinta la voz del brasileño.

La idea de fondo es muy sencilla: el Vinícius que vemos en las fotos de hoy se parece al Vinícius de las fotos anteriores al Mundial, pero si prestas atención se aprecian cambios inquietantes. Ergo, ahora estamos viendo a una persona distinta, un doble, un clon. Ergo, el auténtico Vinicus se ha esfumado o (peor) lo han borrado del mapa, quizás mediante un asesinato encargado por los Rothschild o la CIA, o tal vez tras una abducción alienígena masiva.

🚨🇧🇷 𝗨𝗡𝗘 𝗧𝗛É𝗢𝗥𝗜𝗘 𝗙𝗢𝗨 𝗦𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗔𝗚𝗘 𝗔𝗨 𝗕𝗥É𝗦𝗜𝗟 𝗦𝗨𝗥 𝗩𝗜𝗡Í𝗖𝗜𝗨𝗦 ! ☠️☠️ Une théorie complotiste affirme que Vinícius aurait DISPARU dans des circonstances mystérieuses et aurait été remplacé par un sosie pour poursuivre ses contrats publicitaires. 👀 Certains internautes vont même jusqu’à prétendre que le joueur vu face à l’Australie ne serait pas le véritable Vinícius — Lives Foot (@livesfoot) September 28, 2026

¿Hay quien cree todo eso? Difícil saberlo. Lo que sí podemos asegurar sin ninguna duda es que (estén convencidos de ello o lo hagan inspirados por un peculiar sentido del humor) hay personas compartiendo y alimentando esas teorías en las redes. Y no hablamos de pequeñas cuentas conspiranoicas

En X no cuesta encontrar usuarios con miles y miles de seguidores que aseguran estar convencidos de que hay alguien haciéndose pasar por Vinícius. Para apoyar su teoría no dudan en tirar de montajes, comparación de fotos (antes y después) y capturas de vídeos que se presentan fuera de contexto.

UN VISTAZO A...

Tanto ha circulado el bulo que ha saltado a medios generalistas y especializados. Sport, Goal o Marca han informado sobre el runrún que cuestiona la autenticidad del Vinícius que viste ahora la camiseta merengue y que en teoría, sostienen los conspiranoicos, es un doble escogido para cumplir con los compromisos comerciales del brasileño. En un giro de tuerca que ya va dos pasos más allá, hay cuentas difundiendo que el Real Madrid plantea someter al jugador a una prueba de ADN para confirmar su identidad.

😱🚨Reliable sources within the Brazilian Football Association claim that Vinícius Júnior lost his life after the World Cup, and that his sponsors (Betnacional, Nike, and Unesco) funded the appearance of a body double to replace him. https://t.co/9zCTQyVh2Q — Robert Young (@RobertYounggUK) October 2, 2026

¿Pero hay algo de cierto? Lo que hay de cierto es que el aspecto de Vinícius ha cambiado, aunque por razones poco relacionadas con complots o secuestros extraterrestres.

A finales de julio, tras el Mundial, los medios brasileños publicaron que el deportista se había sometido a una operación estética en una clínica de Goiânia. Incluso se aportaron algunos detalles de la intervención: la realizó Alessandro Alarcão, un doctor que se desplazó desde Miami para atenderlo a él y a su pareja, y supuestamente consistió en una mentoplastia, una alteración del tamaño, forma y posición del mentón, lo que afecta el perfil de la cara.

¿Solo eso? Ese (y otros cambios recientes pero para nada extraordinarios en el aspecto de Vinícius) acabaron aliñados con fotos descontextualizadas y de baja calidad que han servido para alimentar la teoría de la suplantación. La más popular es un montaje que muestra uno de los muslos de Vinícius durante un entrenamiento con la selección de Brasil el 29 de septiembre, antes de un partido contra Australia.

¿Qué tiene de especial? Que en ella no se ve ni uno solo de los tatuajes que Vinícius tiene en la pierna izquierda. Es más fácil explicar ese supuesto misterio por la mala calidad e iluminación de la imagen que por un supuesto rapto alienígena o un asesinato por encargo, pero si buceas por redes verás que es más fácil leer sobre esto último.

Une théorie du complot complètement folle dit que la CIA, les Rothschild et les Élites ont tué et remplacé Vinicius après la coupe du monde. https://t.co/d4m2r6sDAe — Black Bond PTV (@BlackBondPtv) September 25, 2026

¿Y lo de los alienígenas? El caso ha ganado eco también porque en su día Vó Bahiana, una supuesta vidente brasileña divulgó un vídeo delirante en el que habla sobre un sueño que le mostró "alienígenas invadiendo el campo de fútbol de Miami" y llevándose a los jugadores en una nave.

"Cuando ascendió, llegó la nave nodriza y abdujo a miles de personas del campo de fútbol. Vi tantos gritos, tanto llanto, tantas lágrimas y sufrimientos", explica, afectada. El vídeo le ha servido para ganar una visibilidad notable: en su cuenta de TikTok, con 56.000 seguidores, la pieza en la que habla de su sueño extraterrestre acumula dos millones de visualizaciones.

🚨 Real Madrid, bu teorilere son vermek için milli aradan sonra Vinicius Junior'a DNA testi yaptıracak ve halkla paylaşacak. (AS) https://t.co/OfSXxy8grn — MR King News TR (@mknews_tr) October 4, 2026

¿Hay algo más? Sí. Lo realmente importante: las teorías descabelladas sobre la suplantación de Vinícius no llegan en un contexto cualquiera. Se han divulgado en un momento delicado a nivel deportivo para el futbolista, después de que Brasil quedara eliminada del Mundial tras caer 1-2 frente Noruega y en medio de un arranque de Liga discreto, en el que de momento Vinícius ha marcado un solo gol con el Real Madrid. Su rendimiento lleva tiempo de hecho bajo el foco (en parte por el coste de su renovación) y ya ha afectado a su valoración en Transfermarkt, donde su valor de mercado se ha reducido en unos 70 millones de euros desde 2024.

Con ese telón de fondo, hay gente que parece más inclinada a buscar las causas en conspiraciones que implican a la CIA y los alienígenas que en el ámbito puramente deportivo.

Imagen | Dunk (Flickr)

En Xataka | "Los precios son una vergüenza": Ibai ha encontrado la forma perfecta de mojarse y no mojarse sobre la crisis de vivienda