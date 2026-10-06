Termina la promo de AliExpress con envíos desde Europa y cupones de hasta 65 euros: hay Nintendo Switch 2, móviles, tablets y más

Cuando se trata de buscar chollos, no podemos poner el foco en una sola tienda. Sí, ahora mismo tenemos activa una Fiesta de Ofertas de Amazon, pero no es la única promo activa actualmente. AliExpress tiene activa una campaña con muchos dispositivos de todo tipo que tienen algo en común: se envían desde Europa, por lo que no hay que pagar la nueva tasa europea. Como siempre, también tenemos varios cupones de descuento para usar.

Descuento compra mínima cupón 1 2 euros 18 euros ESLD02 6 euros 45 euros ESLD06 11 euros 79 euros ESLD11 20 euros 159 euros ESLD20 30 euros 239 euros ESLD30 45 euros 359 euros ESLD45 60 euros 469 euros ESLD60

Es probable que estos cupones se vayan agotando a medida que otros usuarios los usan, pero todavía estamos a tiempo de aprovechar varias ofertas interesantes. A continuación, os dejamos las cinco más destacadas que hemos encontrado hoy, día 6 de octubre.

Nintendo Switch 2 por 381,80 euros con el cupón 'ESLD45', la híbrida de Nintendo a uno de sus mejores precios.

por 381,80 euros con el cupón 'ESLD45', la híbrida de Nintendo a uno de sus mejores precios. Bose QuietComfort SC por 128,91 euros con el cupón 'ESLD11', unos auriculares de diadema con buena cancelación de ruido y autonomía.

por 128,91 euros con el cupón 'ESLD11', unos auriculares de diadema con buena cancelación de ruido y autonomía. Xiaomi 17T por 425,85 euros con el cupón 'ESLD45', con un buen sistema de cámaras y una batería de 6.500 mAh.

por 425,85 euros con el cupón 'ESLD45', con un buen sistema de cámaras y una batería de 6.500 mAh. Xiaomi Pad 8 por 347,81 euros con el cupón 'ESLD45', tablet versátil con una pantalla de 11,2 pulgadas.

por 347,81 euros con el cupón 'ESLD45', tablet versátil con una pantalla de 11,2 pulgadas. DJI Osmo Action 5 Pro por 214,63 euros con el cupón 'ESLD30', un muy buen precio para esta cámara de acción.

Nintendo Switch 2

Empezamos con lo que no puede faltar en ninguna promo de AliExpress: Nintendo Switch 2. Tras su subida de precio, el PVP de la misma en España ya es de casi 500 euros. Sin embargo, ahora mismo nos podemos hacer con ella por 381,80 euros con el cupón 'ESLD45'. Además, se trata de la nueva versión con batería extraíble.

Bose QuietComfort SC

Si estás buscando unos auriculares y te interesan unos inalámbricos de diadema, los Bose QuietComfort SC son una muy buena opción ahora mismo: salen por 128,91 euros con el cupón 'ESLD11'. Tienen un muy buen sistema de cancelación activa de ruido y su autonomía llega hasta las 24 horas de batería por carga. Además, con 15 minutos de carga, obtendremos 2,5 horas de reproducción.

Xiaomi 17T

También tenemos con un descuentazo el Xiaomi 17T, un teléfono que sale ahora mismo por 425,85 euros con el cupón 'ESLD45'. Es un dispositivo que cuenta con pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas (tiene brillo máximo de 3.500 nits) y un procesador MediaTek Dimensity 8500 Ultra con el que tendremos un buen rendimiento para el día a día. Lo que más destaca del mismo es su apartado fotográfico firmado por Leica y su batería, que es de 6.500 mAh.

Xiaomi Pad 8

También de Xiaomi, aunque en esta ocasión es una tablet: la Xiaomi Pad 8 sale en AliExpress por 347,81 euros con el cupón 'ESLD45'. Es una opción muy interesante si tu prioridad es el calidad-precio y destaca de la misma su pantalla, que es de 11,2 pulgadas y cuenta con buena resolución y 144 Hz, por lo que podemos esperar de la misma una experiencia fluida. Además, esta versión tiene 12 GB de memoria RAM.

DJI Osmo Action 5 Pro

Terminamos con la DJI Osmo Action 5 Pro, una cámara de acción que está muy rebajada en AliExpress: nos podemos hacer con ella por 214,63 euros con el cupón 'ESLD30'. Es capaz de grabar a 4K con hasta 120 fps, cuenta con seguimiento de sujetos para una mejor calidad a la hora de grabar en movimiento, es sumergible hasta 20 metros sin carcasa protectora y aguanta hasta 4 horas de autonomía.

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