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Termina la promo de AliExpress con envíos desde Europa y cupones de hasta 65 euros: hay Nintendo Switch 2, móviles, tablets y más

Quedan poco más de 24 horas para aprovechar todos estos descuentos en tecnología

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Juan Lorente

Editor ecommerce
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854 publicaciones de Juan Lorente

Cuando se trata de buscar chollos, no podemos poner el foco en una sola tienda. Sí, ahora mismo tenemos activa una Fiesta de Ofertas de Amazon, pero no es la única promo activa actualmente. AliExpress tiene activa una campaña con muchos dispositivos de todo tipo que tienen algo en común: se envían desde Europa, por lo que no hay que pagar la nueva tasa europea. Como siempre, también tenemos varios cupones de descuento para usar

Descuento

compra mínima

cupón 1

2 euros

18 euros

ESLD02

6 euros

45 euros

ESLD06

11 euros

79 euros

ESLD11

20 euros

159 euros

ESLD20

30 euros

239 euros

ESLD30

45 euros

359 euros

ESLD45

60 euros

469 euros

ESLD60
Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2

PVP en AliExpress (con cupón) — 381,80
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Es probable que estos cupones se vayan agotando a medida que otros usuarios los usan, pero todavía estamos a tiempo de aprovechar varias ofertas interesantes. A continuación, os dejamos las cinco más destacadas que hemos encontrado hoy, día 6 de octubre.

  • Nintendo Switch 2 por 381,80 euros con el cupón 'ESLD45', la híbrida de Nintendo a uno de sus mejores precios.
  • Bose QuietComfort SC por 128,91 euros con el cupón 'ESLD11', unos auriculares de diadema con buena cancelación de ruido y autonomía.
  • Xiaomi 17T por 425,85 euros con el cupón 'ESLD45', con un buen sistema de cámaras y una batería de 6.500 mAh.
  • Xiaomi Pad 8 por 347,81 euros con el cupón 'ESLD45', tablet versátil con una pantalla de 11,2 pulgadas.
  • DJI Osmo Action 5 Pro por 214,63 euros con el cupón 'ESLD30', un muy buen precio para esta cámara de acción.
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Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2

Empezamos con lo que no puede faltar en ninguna promo de AliExpress: Nintendo Switch 2. Tras su subida de precio, el PVP de la misma en España ya es de casi 500 euros. Sin embargo, ahora mismo nos podemos hacer con ella por 381,80 euros con el cupón 'ESLD45'. Además, se trata de la nueva versión con batería extraíble.

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2

PVP en AliExpress (con cupón) — 381,80
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Bose QuietComfort SC

Bose Quietcomfort Sc

Si estás buscando unos auriculares y te interesan unos inalámbricos de diadema, los Bose QuietComfort SC son una muy buena opción ahora mismo: salen por 128,91 euros con el cupón 'ESLD11'. Tienen un muy buen sistema de cancelación activa de ruido y su autonomía llega hasta las 24 horas de batería por carga. Además, con 15 minutos de carga, obtendremos 2,5 horas de reproducción.

Bose QuietComfort SC

Bose QuietComfort SC

PVP en AliExpress (con cupón) — 128,91
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi 17T

Xiaomi 17t Pivot 2

También tenemos con un descuentazo el Xiaomi 17T, un teléfono que sale ahora mismo por 425,85 euros con el cupón 'ESLD45'. Es un dispositivo que cuenta con pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas (tiene brillo máximo de 3.500 nits) y un procesador MediaTek Dimensity 8500 Ultra con el que tendremos un buen rendimiento para el día a día. Lo que más destaca del mismo es su apartado fotográfico firmado por Leica y su batería, que es de 6.500 mAh.

Xiaomi 17T (12+256 GB)

Xiaomi 17T (12+256 GB)

PVP en AliExpress (con cupón) — 425,85
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi Pad 8

Xiaomi Pad 8 Pivot

También de Xiaomi, aunque en esta ocasión es una tablet: la Xiaomi Pad 8 sale en AliExpress por 347,81 euros con el cupón 'ESLD45'. Es una opción muy interesante si tu prioridad es el calidad-precio y destaca de la misma su pantalla, que es de 11,2 pulgadas y cuenta con buena resolución y 144 Hz, por lo que podemos esperar de la misma una experiencia fluida. Además, esta versión tiene 12 GB de memoria RAM.

Xiaomi Pad 8 (12+256 GB)

Xiaomi Pad 8 (12+256 GB)

PVP en AliExpress (con cupón) — 347,81
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

DJI Osmo Action 5 Pro

Dji Osmo Action 5 Pro

Terminamos con la DJI Osmo Action 5 Pro, una cámara de acción que está muy rebajada en AliExpress: nos podemos hacer con ella por 214,63 euros con el cupón 'ESLD30'. Es capaz de grabar a 4K con hasta 120 fps, cuenta con seguimiento de sujetos para una mejor calidad a la hora de grabar en movimiento, es sumergible hasta 20 metros sin carcasa protectora y aguanta hasta 4 horas de autonomía.

DJI Osmo Action 5 Pro

DJI Osmo Action 5 Pro

PVP en AliExpress (con cupón) — 214,63
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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