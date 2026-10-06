Un pueblo gallego está empezando a convivir con los lobos como si fueran perros callejeros

El 15 de septiembre, en Grille, una parroquia de Mazaricos (A Coruña), una loba lactante y un macho devoraron un potro mientras pastaba en un terreno dentro del propio núcleo del pueblo. No fue en el monte ni en una cabaña aislada. Y los vecinos, según recogió La Voz de Galicia, están atemorizados. Porque lo que inquieta no es tanto el potro como la distancia: aseguran que el lobo se arrima cada vez más a las casas, a la gente, mostrándose cada vez más confiado. Y esto no es ‘La princesa Mononoke’.

Qué está pasando en Mazaricos. El potro ha sido la última víctima. En los últimos meses ha habido ataques en granjas de Grille, Agris y Alborés. En Alborés, un lobo entró en una corte y mató una xata, y en otra granja el ganado se salvó gracias a un mastín. Muchos vecinos usan perros y pastores, pero el medio G24 recuerda que son medidas que no siempre funcionan. Creen que los lobos buscan en las granjas la comida que les falta en el monte. Según el censo oficial, la presencia del lobo se sitúa principalmente el norte de Lugo y A Coruña, el sur de Ourense y la Costa da Morte.

Demasiado cerca. Los cazadores y expertos coinciden en que no hay ataques registrados a personas y en que el lobo es “huidizo”. El problema es otro: el veterinario Chisco Lema, experto en el lobo de la Costa da Morte, explica que en zonas por las que pasan perros con frecuencia, los lobos se habitúan y se especializan en cazarlos. Los cazadores de la zona de Santiago aseguran que mataron perros a unos 50 metros de viviendas y que las manadas siguen al corzo y al jabalí hasta el pueblo.

La Federación Gallega de Caza admite que el lobo ha aprendido a cazar perros, aunque en cifras lo considera un problema menor. Y esto envenena el ambiente. En la Serra da Capelada, una de las zonas más castigadas, aparecieron jabalinas envenenadas en pleno conflicto por los ataques (porque hay quien toma medidas por su cuenta en vez de informar).

Los números del conflicto. En 2025, la Xunta registró 1.911 avisos por supuestos ataques, con 3.112 reses afectadas, casi la mitad en Lugo. En 2024 fueron unas 3.300, frente a 2.800 el año anterior. El Gobierno gallego habla de nueve reses atacadas al día. Las ayudas por daños de octubre de 2024 a septiembre de 2025 sumaron 1.272 concesiones y más de 850.000 euros, y entre 2016 y 2025 la Xunta ha destinado cerca de 13,8 millones a prevención y compensaciones.

Por otro lado, los ganaderos denuncian que las indemnizaciones tardan hasta nueve meses o un año, y la Xunta dice que el Estado le debe dinero: 12 millones. Eso sí, algunos expertos advierten de que más avisos no equivalen a más lobos: a veces las mordeduras son de perros asilvestrados o animales encontrados en mitad del campo. Y tampoco se pueden descartar casos de fraude.

UN VISTAZO A...

Cuántos lobos hay. Aún no hay censo nuevo. Lo último es el nacional de 2021-2024, que cifra 333 manadas en España, un 12% más que en el recuento anterior. Galicia tiene 93 (83 exclusivas), frente a las 84 del censo previo, y es la segunda comunidad por detrás de Castilla y León. En total serían entre 1.600 y 1.700 ejemplares. En Galicia, con entre 8-10 lobos por manada, habría entre 750 y 1.000, presentes en el 91% del territorio. Investigadores del Ibader sostienen que el censo oficial subestimó entre un 27,7% y un 43,4% las manadas del norte de Galicia.

Guerra de informes. El lobo entró en el LESPRE en 2021, pero en 2025 el Congreso lo excluyó al norte del Duero, con lo que esas comunidades recuperaron parte de las competencias. Ahora mismo, los controles letales siguen frenados por los tribunales: Galicia no puede autorizarlos por orden del TSXG, y el propio TSXG ha elevado una cuestión de inconstitucionalidad sobre aquella reforma.

El 22 de junio, casi todas las comunidades respaldaron un informe de la Xunta que concluía que el lobo está en estado de conservación favorable. Solo se opusieron el Ministerio y Cataluña, y se abstuvieron Castilla-La Mancha y el País Vasco. Las comunidades consideran que 333 manadas bastan para permitir su caza. El Gobierno defiende su informe y remite a las 500 que fija la Comisión Europea como referencia.

El resultado es un mapa a trozos. Cantabria permite controles letales con cupos de hasta el 20%, Asturias tiene su caza paralizada por la justicia y La Rioja es la única comunidad que lo ha catalogado como especie cinegética, con batidas autorizadas entre octubre y febrero. Para WWF, la clave no es cuándo alcanzar el estado favorable, sino cómo garantizar la coexistencia con el medio rural, como pasó con los zorros de Doñana.

¿Entonces? Lo de siempre: mientras en despachos en Santiago hay debates y discusiones en juzgados, lo que pasa en el campo se decide entre perros mastines, vallados electrificados, cuidadores preocupados y llamadas al 012.

Decía Ursula K. Le Guin en los ciclos de Terramar que "Sólo los hombres hacen el mal. Los animales son inocentes; matan porque tienen que hacerlo". Así que conviene no cargar de moral estos hechos. Porque sea cual sea la postura sobre la caza, cuando una loba lactante se zampa un potro en el pueblo, hay que entender si se trata de una singularidad y una tendencia. El animal hace lo que tiene que hacer y nadie en Mazaricos tiene una respuesta clara. Pero sí sería capital estimar cuántos lobos hay para entender si su población ha crecido o solo se ha "envalentonado".

Imágenes | Nicky Pe (para Pexels)

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