Una extraña señal en un acelerador de partículas es la nueva pista que tenemos sobre el origen del universo

Durante mucho tiempo, los físicos han estado usando aceleradores de partículas para recrear las condiciones extremas que se vivieron en los primeros instantes del universo, cuando la materia era una auténtica "sopa" de quarks y gluones. El problema es que, aunque ahora mismo estamos obteniendo muchos datos interesantes, también están generando un importante debate en la comunidad científica.

Lo que se vio. El foco del problema está justamente en el acelerador de partículas Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) que ha estado operando entre los años 2000 y 2026, y de manera reciente se ha estado haciendo colisionar los núcleos de los átomos de oro contra un blanco fijo.

Aquí los datos abarcaban energías de colisión que iban entre los 3 y los 7,7 GeV, pero lo interesante es que, al observar las correlaciones del momento transversal en las colisiones centrales, el equipo encontró una dependencia no monótona con la energía. Esto quiere decir que, en lugar de un cambio constante, la gráfica dibujaba una curva con un valle.

Lo que significa. Lo que se está viendo de una manera más concreta es que las fluctuaciones caen con fuerza a partir de los 3 GeV, tocando fondo entre los 5,2 y 7,7 GeV, y vuelven a subir a energías mayores. Esta observación funciona como un indicador indirecto de las fluctuaciones de temperatura del sistema, y la teoría física predice que, cerca de un "punto crítico", la capacidad calorífica debería dispararse.

Este incremento repentino es importante porque suprimiría las fluctuaciones térmicas, produciendo exactamente un valle como el que se ha observado. Un patrón que, si se confirma, sería algo increíble, puesto que sabríamos exactamente cómo la sopa de quarks y gluones que había en los primeros segundos del universo se condensó y enfrió para dar lugar a los protones y neutrones de la materia que nos rodea.

Se pide cautela. Aunque tenemos muchas ganas por entender lo que ocurrió exactamente en el Big Bang, una parte de la comunidad científica no quiere dar credibilidad a este descubrimiento. Hay voces que apuntan a que los protones y los piones tienen momentos transversales medios muy diferentes y su mezcla introduce una contribución negativa máxima justo en la energía donde ambos son igual de abundantes. Esto hace que se descarte el sistema usado para buscar el punto crítico que "arrancó" el universo tal y como lo conocemos.

Una búsqueda implacable. El debate no es nuevo, puesto que ya en 2025 STAR publicó un hallazgo similar, donde observaron un valle como este. Y tras aquel hallazgo, la física teórica J. Noronha-Hostler advirtió que la aparición de un valle no es una firma exclusiva de un punto crítico, sino que hay factores como la conservación del número bariónico o la dinámica fuera del equilibrio del sistema que pueden producir gráficas muy parecidas.

Sin embargo, las matemáticas siguen acotando dónde podría esconderse este misterioso punto, y la respuesta llegará en el momento que veamos diferentes mediciones independientes que apunten en el mismo sentido. Será aquí donde podremos tener más información sobre lo que ocurrió en los primeros instantes del big bang.

Imágenes | Jobert Enamno

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