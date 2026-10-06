La muerte del Sol será peor de lo previsto: ni los planetas gaseosos aguantarán tanto como pensábamos

Durante mucho tiempo hemos pensado que los planetas gigantes gaseosos, como Júpiter, resistirían a los primeros estertores de la muerte del Sol. Sin embargo, y aunque sí que aguantarán un poco más que los planetas interiores, un nuevo estudio apunta a que hemos estado sobrevalorando su resistencia. Posiblemente, el Sistema Solar al completo sucumbirá al final del astro rey en menos de 10.000 millones de años. Sí, es muchísimo, pero notablemente menos de lo que nos habían dicho.

El fin de una estrella. Como ocurre con todas las estrellas, llegará un día en el que el Sol se quede sin combustible para mantenerse “encendido” y muera, pasando previamente por varias fases. Hoy en día está en lo que se conoce como secuencia principal, fusionando núcleos de hidrógeno en un proceso en el que se forman núcleos de helio y se libera energía. Mientras ocurre este proceso, hay dos fuerzas que se mantienen en equilibrio. Por un lado, la gravedad, que empuja todo el material hacia dentro. Y, por otro, la presión térmica, que se genera por el efecto de la fusión en el núcleo estelar y empuja hacia fuera.

Cuando se gasta el hidrógeno en el núcleo porque ya se ha fusionado entero, las dos fuerzas pierden su equilibrio. La gravedad vence a la presión térmica del gas, por lo que el núcleo se empuja hacia dentro y se comprime. Se calienta tanto que el hidrógeno que permanecía inactivo en las capas externas de la estrella se activa y empieza a fusionarse. Después, por la misma razón, el helio que se quedó en el núcleo adquiere también la capacidad de fusionarse, convirtiéndose en un nuevo combustible. Con todo esto, que en el Sol ocurrirá dentro de 5.000 millones de años, la estrella crece y se convierte en una gigante roja. Cuando pase, es esperable que se lleve por delante a Mercurio y Venus.

La Tierra en la cuerda floja. Que la Tierra caiga también en este primer ensanchamiento depende de la influencia de las mareas. Cuando el Sol avance hacia su muerte, no solo se ensanchará. También perderá masa. Eso hace que pierda influencia gravitatoria sobre los planetas que lo rodean. La Tierra, posiblemente, pasaría a una órbita más ancha y, como tal, evitaría ser engullida por el astro rey en expansión. Sin embargo, si se tienen en cuenta los efectos de las mareas, la cosa cambia. Se le restaría energía orbital a nuestro planeta y su órbita se encogería, quedando dentro del espacio que sería destruido por la gigante roja del Sol.

El fin del Sistema Solar. Normalmente se calcula que los planetas gaseosos aguantarían unos 100.000 millones de años como mínimo antes de sucumbir también. Sin embargo, puede que estos cálculos fuesen excesivos. Recientemente, un equipo de científicos de Caltech ha llevado a cabo una simulación del futuro del Sol y el Sistema Solar y ha observado algo muy diferente. Cuando el sol se ensanche y pierda masa, las órbitas de los planetas gaseosos se agrandarán por pérdida de efecto gravitacional, pero en la simulación también se ha visto que perderán estabilidad. Eso provocaría que los planetas, dicho de una forma muy simple, salieran disparados. Podría ocurrir aún durante la fase de gigante roja, como mucho mil millones de años después de que sucumbieran los planetas interiores.

Menos de la edad del Universo. Todos los estudios que se han realizado sobre este tema llegan a la misma conclusión: el Sistema Solar morirá después de que el Sol entre en sus fases finales como estrella. Sin embargo, este reduce muchísimo la escala temporal. Los estudios anteriores apuntaban a que el fin de los planetas exteriores ocurrirá dentro de muchísimos años. Muchos más que los que han pasado desde que se constituyó el Universo con el Big Bang, hace 13.800 millones de años. En cambio, esta nueva simulación apunta hacia un momento lejano en nuestros términos humanos, pero no tan grande en términos cósmicos. Ni siquiera resistiría el equivalente a la edad del Universo. En definitiva, en términos astronómicos, nuestro sistema planetario tiene “los días contados”.

Imagen | Chris Barbalis

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