Multiplica la capacidad de los enchufes de casa con este gadget que vende Leroy Merlin por menos de 19 euros

El aumento de dispositivos electrónicos en el hogar (móviles, tablets, auriculares, smartwatches y así un largo etcétera) suele chocar casi siempre con el mismo problema: la falta de enchufes en zonas clave como la mesita de noche, el escritorio de teletrabajo o la encimera de la cocina. Las regletas tradicionales con cables largos suelen acabar en el suelo acumulando polvo y creando un caos visual molesto. Para solucionarlo, Leroy Merlin tiene rebajado un práctico adaptador de pared 6 en 1 que ahora cuesta 18,34 euros.

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Todo lo que necesitas en un único enchufe de pared

La gran ventaja de este diseño compacto es su diseño compacto sin cables de extensión. Se conecta directamente a cualquier toma de corriente estándar de tu pared y, de forma inmediata, multiplica ese espacio para ofrecerte tres tomas de corriente AC convencionales, dos puertos USB y un puerto USB-C. Esto te permite alimentar simultáneamente tu ordenador o lámpara mientras cargas tus dispositivos móviles directamente con sus cables USB, ahorrándote la necesidad de usar múltiples transformadores.

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Pensando en la eficiencia energética y la comodidad nocturna, este adaptador destaca por incluir interruptores individuales para cada una de las tres tomas principales. De este modo, puedes apagar por completo los aparatos que no estés usando para acabar con el consumo fantasma sin tener que desenchufar nada.

Asimismo, otra de sus grandes ventajas es que cuenta con una sutil luz nocturna LED integrada, que resulta ideal para servirte de guía en pasillos o dormitorios durante la noche sin resultarte molesta ni deslumbrante.

⚡ EN RESUMEN: oferta para adaptador de pared 6 en 1 en leroy merlin hoy ✅ LO MEJOR Adiós a los cables por el suelo: al ir anclado directamente a la toma de pared, mantiene la zona limpia, despejada y mucho más estética que una regleta convencional.

al ir anclado directamente a la toma de pared, mantiene la zona limpia, despejada y mucho más estética que una regleta convencional. Gran variedad de conexiones: la inclusión de un puerto USB-C y dos USB-A soluciona la carga de prácticamente cualquier dispositivo moderno. ❌ LO PEOR Bloqueo de espacio físico... Al ser un bloque rígido que sobresale de la pared, no es la opción ideal si planeas colocarlo justo detrás de muebles muy pegados a la pared, como un sofá o un aparador pesado.

Al ser un bloque rígido que sobresale de la pared, no es la opción ideal si planeas colocarlo justo detrás de muebles muy pegados a la pared, como un sofá o un aparador pesado. Potencia de carga compartida... Los puertos USB son ideales para cargas estándar nocturnas o de oficina, pero no sustituyen a los cargadores de carga rápida ultra potentes de los smartphones de gama alta actuales. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes zonas críticas en casa (como la mesita de noche o el escritorio) saturaddas de cargadores y buscas organizar el espacio de forma limpia. ⛔ NO LO COMPRES SI... Priorizas la tecnología de carga ultra rápida (tipo GaN de altos vatios) para tus dispositivos principales y dependes de transformadores de alta potencia.

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Imágenes | Webedia y Leroy Merlin

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