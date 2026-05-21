Móviles, teles OLED, tablets y más a precio de outlet en El Corte Inglés: ahórrate el IVA solo hasta el domingo

Anoche en web y app y hoy en tiendas, El Corte Inglés dio el pistoletazo de salida a una de sus campañas más famosas, "Ahórrate el IVA", la cual es una oportunidad excelente para renovar algunos dispositivos tecnológicos con un buen descuento. Estos son algunos de los mejores chollos que estarán disponibles hasta el próximo domingo 24 de mayo.

Smart TV Samsung TQ77S93FAEXXC por 1.799 euros: OLED, de 77 pulgadas y con validación Pantone.

por 1.799 euros: OLED, de 77 pulgadas y con validación Pantone. Smartphone Google Pixel 10 Pro XL por 928 euros: con pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas.

por 928 euros: con pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas. Tablet Samsung Galaxy Tab A9+ por 239 euros: de 11 pulgadas y con Android 15.

por 239 euros: de 11 pulgadas y con Android 15. Auriculares inalámbricos Sony WH-1000XM5 por 198,99 euros: con cancelación de ruido y autonomía de hasta 30 horas.

por 198,99 euros: con cancelación de ruido y autonomía de hasta 30 horas. Portátil HP OmniBook 3 16-by0037ns por 519,81 euros: con 16 GB de RAM y pantalla de 16 pulgadas.

Smart TV Samsung TQ77S93FAEXXC

Si estás buscando la máxima calidad de imagen y tienes espacio, esta es una de las joyas de la corona durante esta campaña de El Corte Inglés. Pasar de las 75 a las 77 pulgadas en tecnología OLED suele costar una fortuna, pero ahora puedes llevarte esta tele Samsung con un descuento del 51%, ya que está disponible por 1.799 euros.

Esta Samsung TQ77S93F merece la pena por varias cosas: los negros puros de su panel OLED, el procesador con Inteligencia Artificial de Samsung y una fidelidad de color que está certificada por Pantone. Además, cuenta con puertos HDMI 2.1, para que puedas aprovechar al máximo todas las características de consolas como PS5 o Xbox Series X.

Smartphone Google Pixel 10 Pro XL

Para quienes buscan renovar su smartphone y quieren un modelo de alta gama, este Google Pixel 10 Pro XL es uno de los chollos imprescindibles en la campaña "Ahórrate el IVA" de El Corte Inglés. Ha pasado de costar 1.299 euros a 928 euros, solo hasta el domingo.

Este Google Pixel 10 Pro XL tiene una batería que dura hasta 100 horas con el modo Ahorro de Batería Extremo y se carga al 70% en media hora. Su pantalla AMOLED es de 6,8 pulgadas y su cerebro es el chip Google Tensor G5, acompañado de 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

Tablet Samsung Galaxy Tab A9+

Si estás pensando en comprar una tablet para usar en tus desplazamientos diarios, ver pelis y series cómodamente en el sofá o en la cama o llevártela para tus vacaciones, esta Samsung Galaxy Tab A9+ es una buena opción. Tiene un 31% de descuento y la puedes comprar por 239 euros.

Esta Samsung Galaxy Tab A9+ monta un panel de 11 pulgadas con resolución WQXGA y 90 Hz de tasa de refresco. Su cerebro es el procesador Qualcomm Octa Core y viene con sistema operativo Android 15. Su batería tiene una capacidad de 7.040 mAh y cuenta con conectividad WiFi 5, Bluetooth 5.1 y puerto USB-C.

Auriculares inalámbricos Sony WH-1000XM5

Archiconocidos como los reyes indiscutibles del aislamiento acústico, estos Sony WH-1000XM5 son los reyes de los auriculares de diadema inalámbricos en el mercado actual. En El Corte Inglés, ahora puedes llevártelos por 198,99 euros en vez de los 319 euros que tienen de PVP habitual.

Estos auriculares cuentan con cancelación activa de ruido (ANC) de las más avanzadas. Son compatibles con iOS, Android y PC y, además de por su comodidad premium, destacan por ofrecer una autonomía de hasta 30 horas con una sola carga.

Portátil HP OmniBook 3 16-by0037ns

El HP OmniBook 3 16-by0037ns es un ordenador portátil equipado con una generosa pantalla de 16 pulgadas con resolución 2K. En estos momentos, te lo puedes llevar en El Corte Inglés por 519,81 euros frente a los 699 euros que suele costar, consiguiéndolo así con un ahorro del 25%.

Está equipado con el procesador AMD Ryzen 5-40, acompañado de 16 GB de RAM de última generación LPDDR5 y un disco duro sólido SSD de 512 GB PCIe NVMe. Es un portátil FreeDOS, por lo que viene sin sistema operativo preinstalado y no incluye el cargador en la caja. Su peso es de 1,72 kg y viene con WiFi 6 y un completo abanico de puertos que incluye HDMI 2.1 y USB-C de alta velocidad.

Portátil HP OmniBook 3 16-by0037ns, Ryzen 5-40, 16GB, 512GB SSD, 16", Sin Sistema Operativo, Sin cargador PVP en El Corte Inglés — 519,81 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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