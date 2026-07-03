El móvil Xiaomi que cuesta menos de 140 euros: tiene batería con 6.000 mAh y pantalla de casi siete pulgadas

Xiaomi tiene un enorme catálogo de móviles con precios muy variados. En la gama baja tenemos opciones como el Xiaomi Poco C81 Pro 4G que, pese a tener un precio bastante económico, cuenta con algunas características interesantes. Ahora mismo se puede encontrar en Powerplanet por 138,99 euros en lugar de 159,99 euros.
Xiaomi Poco C81 Pro 4G (256 GB)
Un móvil muy barato con batería de 6.000 mAh
El Xiaomi Poco C81 Pro 4G es un móvil que a nivel de diseño destaca por su tamaño, ya que hablamos de un modelo que incorpora una pantalla LCD de 6,9 pulgadas. Su panel ofrece una tasa de refresco de hasta 120 Hz, por lo que se verá fluido en todo momento.
También destaca por su batería, ya que en este caso hablamos de un móvil que cuenta con capacidad de 6.000 mAh, lo que significa que en la práctica es capaz de aguantar un par de días sin tener que recargar su batería, aunque depende mucho del uso que le demos.
Por otro lado, su sistema operativo es HyperOS, cuenta con funciones de inteligencia artificial como Circle to Search, viene con Gemini e incorpora un sensor de huella dactilar. Además, viene con conector para auriculares de 3,5 mm, algo que no solemos encontrar con demasiada frecuencia.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del Xiaomi Poco C81 Pro 4G hoy
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil muy económico que cuente con una batería que tenga mucha capacidad. Si, además, prefieres utilizar auriculares con cable, este smartphone cuenta con un conector para conectarlos.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Te has habituado a la carga rápida (más de 30W) de otros móviles que, además, tienen una capacidad de batería inferior a 6.000 mAh. El tiempo de carga lo vas a notar mucho.
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Imágenes | Xiaomi
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