El móvil Xiaomi con altavoz Bose a precio mínimo histórico. Así es la nueva oferta en el Poco F8 Ultra

Xiaomi tiene un catálogo de móviles bastante amplio con algunos modelos que destacan por pequeñas o grandes particularidades. El Poco F8 Ultra es uno de ellos y ahora se puede comprar al mejor precio que hemos visto en Amazon hasta la fecha: por 649,99 euros en su configuración de 512 GB.

Poco F8 Ultra (16 GB, 512 GB) Hoy en Amazon — 649,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un móvil con altavoz firmado por Bose

El Poco F8 Ultra es un smartphone que destaca principalmente porque incorpora un altavoz firmado por la marca Bose, algo que no se puede decir que veamos con frecuencia. Pero las buenas especificaciones no se quedan únicamente en el apartado de audio, ya que hablamos de un móvil bastante completo.

Por un lado, monta el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, de tal modo que ofrece una muy buena potencia incluso en apps y videojuegos exigentes. En este caso viene con una configuración de 16 GB de memoria RAM, además de los ya mencionados 512 GB de almacenamiento interno, y su sistema operativo es HyperOS.

Cuenta con una batería con capacidad de 6.500 mAh que soporta carga rápida de 100W y carga inalámbrica de 50W y su pantalla AMOLED tiene una diagonal de 6,85 pulgadas, ofrece una tasa de refresco de 120 Hz, es compatible con HDR10+ y ofrece un buen nivel de brillo.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Poco F8 Ultra hoy ✅ LO MEJOR Su apartado de sonido con un altavoz firmado por Bose .

. Su chip Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. ❌ LO PEOR La resolución es menor que en la generación anterior .

. Las cámaras se quedan por debajo del resto de especificaciones. 💡 CÓMPRALO SI... Sueles escuchar música desde el móvil y buscas un modelo que destaque precisamente por la calidad de su altavoz. ⛔ NO LO COMPRES SI... No sueles escuchar música o lo haces a través de un altavoz externo, ya que lo interesante de este móvil es, sobre todo, su altavoz integrado.

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Imágenes | Antonio Vallejo, Xiaomi

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