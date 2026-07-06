Mis padres llevan años sin utilizar el aire acondicionado. Sobreviven a las olas de calor prácticamente con este ventilador de torre

El otro día hablando con mis padres me comentaron que llevaban muchísimo tiempo sin poner el aire acondicionado en el salón y que, de momento, únicamente utilizaban el ventilador de torre de Orbegozo (SF0148). Aprovechando que fui hace unos días a su casa, lo estuve probando y, aunque se está mucho mejor con el aire acondicionado, lo cierto es que es bastante útil para las horas en las que la electricidad está más cara. Si únicamente quieres evitar pasar mucho calor y sudar, la verdad es que está muy bien. Y además es barato.

MediaMarkt lo tiene ahora mismo por 22,94 euros, aunque según se puede ver en la tienda online quedan muy pocas unidades. Para ver el precio es necesario iniciar sesión en la tienda.

Un ventilador de torre con tres niveles de potencia

El Orbegozo SF0148 es un ventilador de torre sencillo, pero bastante útil para no pasar calor (o al menos no demasiado). Tiene tres niveles de potencia y durante todo el fin de semana he tenido encendido el primero porque es suficiente. La potencia según la marca es de 50W.

Incorpora tres aspas de 40 centímetros de diámetro que dan un buen caudal de aire. Se puede tener fijo, pero en lo personal no me gusta que me esté arrojando aire de forma constante, por lo que yo lo he utilizado con el modo de oscilación y la experiencia ha sido bastante buena. Además, en cuanto al nivel de ruido, no es silencioso, pero tampoco es molesto.

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Para finalizar, a mis padres este ventilador les ha apañado mucho porque ya no encienden el aire acondicionado. Para mí no es una alternativa real porque al estar más tiempo en casa (porque teletrabajo), hay ciertos momentos en los que sí echo en falta que la habitación esté un poco refrigerada. Sin embargo, es un dispositivo bastante interesante para priorizarlo la mayor parte del día que estemos en casa.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Orbegozo SF0148 hoy ✅ LO MEJOR Ofrece un buen nivel de potencia , incluso en el nivel más bajo.

, incluso en el nivel más bajo. Es muy económico, sobre todo de oferta. ❌ LO PEOR No hace magia: hay momentos en los que sí se echa en falta que la habitación esté refrigerada, sobre todo si teletrabajas y pasas muchas horas en la misma habitación. 💡 CÓMPRALO SI... Sueles pasar mucho tiempo en casa y buscas un dispositivo con el que evitar encender el aire acondicionado constantemente. ⛔ NO LO COMPRES SI... Pasas poco tiempo en casa o si únicamente quieres encender el ventilador en una única habitación. En este último caso, yo antes apostaría por un ventilador de techo.

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Imágenes | Lotus Design N Print en Unsplash, Orbegozo

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