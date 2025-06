Mi mayor aliado para el calor del verano es un ventilador que se coloca en el cuello y que puedo llevar donde quiera

En la zona donde vivo hace mucho calor y el ambiente es muy húmedo. Aunque intento no poner mucho el aire acondicionado, a veces es inevitable alternarlo con otros ventiladores (como uno de escritorio) para no pasar demasiado calor. Pero el otro día mi suegra llegó a mi casa con un curioso dispositivo: un ventilador de cuello. Ya os adelanto que, pese a sus pegas, es una auténtica maravilla. No es el mismo que tengo yo ahora mismo, pero en Amazon hay uno muy parecido: el HandFan que tiene un precio de 27,19 euros y más de 5.000 valoraciones.

HandFan Hoy en Amazon — 27,19 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Un ventilador compacto y ligero para utilizar en casa o de viaje

Los ventiladores de cuello, como su nombre indican, son ventiladores que se han de colocar en el cuello. Tienen un diseño similar a los auriculares de diadema, solo que son más estrechos. En ambos lados incluye ventiladores que inciden directamente hacia la parte del cuello y de la cara, ofreciendo de esta forma una sensación de frescor.

Aunque el ruido puede ser el mayor de los problemas, realmente no es un punto que se suela destacar del HandFan, según las valoraciones de los clientes de Amazon. Además, este modelo ofrece una autonomía de 3,5 a 15 horas, dependiendo del modo de velocidad que elijamos.

Por otro lado, el ventilador de cuello está preparado para que se puedan utilizar sin que suframos enredos de pelo (gracias a su estructura y a los ventiladores) y es tan compacto y ligero que se puede llevar de viaje y se puede utilizar tanto en casa como haciendo deporte.

También te puede interesar

Philips Ventilador de Techo Bliss con luz LED 28W, motor DC (35W), temperaturas de color (2700K-4000K-5500K), Mando Incluido, color Blanco y Dorado (versión 2024, instalación fácil) Hoy en Amazon — 127,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Rowenta 2 en 1 Purificador de Aire y Ventilador, 12 Velocidades, Oscilación, Filtra Partículas Finas hasta el 99,95%, Silencioso, Mando a Distancia, Plata, Eclipse, QU5030 Hoy en Amazon — 311,85 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Andrej Lišakov en Unsplash, HandFan

En Xataka | Guía de compra de ventiladores conectados: recomendaciones para elegir un modelo "inteligente" con WiFi y seis modelos desde 50 euros

En Xataka | El ventilador de techo más silencioso: ¿cuál comprar? Consejos y recomendaciones