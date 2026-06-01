En mi casa no pueden faltar estos enchufes: los utilizo con el móvil y también mediante comandos de voz

A lo largo de los años he ido comprando algunos dispositivos que hacen la vida más cómoda. Y los que más utilizo diariamente son unos simples enchufes inteligentes: los TP-Link Tapo P110. Son baratos (normalmente se encuentran por unos 10 o 12 euros), pero ahora que se pueden comprar dos por 17,99 euros... no me lo pensaba dos veces. Los volvería a comprar.

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Dos enchufes que se pueden utilizar con Alexa

Estos enchufes son especialmente útiles para encender y apagar determinados dispositivos. Ahora mismo en casa tengo dos (quiero comprar alguno más): el primero lo tengo conectado a una lámpara del salón para que se encienda a través del móvil o con el Echo Dot (5ª generación).

El segundo lo tengo colocado en un enchufe de difícil acceso, que está conectado a una regleta con ocho tomas de corriente. La regleta la utilizo para tener conectado el ordenador, los monitores, el router, etc. y el enchufe inteligente me permite encender la regleta por las mañanas y apagarla por las noches.

La aplicación para smartphones es muy práctica porque puedes apagar o encender el enchufe, puedes crear rutinas e incluso temporizadores. Es práctica si no estamos en casa (a veces la enciendo manual o automáticamente para hacer parecer que estoy en casa) o puedes poner un temporizador para que el ventilador se apague.

Normalmente enciendo y apago los enchufes mediante comandos de voz porque son compatibles con Alexa. Pero la aplicación la utilizo mucho porque me permite comprobar si, cuando he salido de casa, me he dejado el enchufe encendido o apagado.

⚡ EN RESUMEN: oferta del pack de TP-Link Tapo P110 hoy ✅ LO MEJOR La utilidad : permite encender, apagar, crear rutinas o temporizadores para controlar diversos dispositivos de casa.

: permite encender, apagar, crear rutinas o temporizadores para controlar diversos dispositivos de casa. La compatibilidad con Alexa: puedes utilizar los enchufes a través de dispositivos Amazon Echo. ❌ LO PEOR La optimización de la app: a veces falla y no enciende o apaga los dispositivos al presionar el botón a través del widget para Android. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres un enchufe que te permita encender una lámpara a través del móvil o con comandos de voz o si, por ejemplo, quieres ver si te has dejado el enchufe encendido o apagado al salir de casa. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres monitorizar el consumo eléctrico de varios dispositivos con un único enchufe. En ese caso, hay que elegir otras alternativas como las regletas inteligentes.

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Imágenes | TP-Link

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