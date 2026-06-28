Las mejores ofertas de MediaMarkt en tecnología, hoy 28 de junio

Tras un Prime Day cargado de ofertas, ¿qué nos queda? Pues MediaMarkt ahora mismo tiene un gran surtido de dispositivos rebajados, sobre todo de Apple. ¿Buscas un buen MacBook, unos Airpods o una barra de sonido? Pues atento a estas ofertas.

MacBook Air M5 por 1.099 euros, un buen precio teniendo en cuenta que el precio oficial de Apple ha subido (y no poco).

por 1.099 euros, un buen precio teniendo en cuenta que el precio oficial de Apple ha subido (y no poco). LG S80TY por 399 euros, una barra de sonido muy completa que incluye subwoofer inalámbrico.

por 399 euros, una barra de sonido muy completa que incluye subwoofer inalámbrico. iPhone 17e por 599 euros, el móvil más económico de la generación actual de Apple con un precio más ajustado.

por 599 euros, el móvil más económico de la generación actual de Apple con un precio más ajustado. Dyson Cool AM07 por 249 euros, un ventilador sin aspas que tiene un descuento del 28%.

por 249 euros, un ventilador sin aspas que tiene un descuento del 28%. AirPods 4 (ANC) por 133 euros, uno de los mejores precios que hemos visto en los auriculares de Apple.

MacBook Air M5

El MacBook Air M5 es uno de los perjudicados en la subida de precios de Apple, pero... todavía se puede comprar en MediaMarkt por 1.099 euros (antes 1.429 euros). Se trata de un buen ordenador portátil, sobre todo por la potencia que le brinda el chip M5, por lo poco que pesa (1,24 kg) y por lo mucho que dura su batería.

LG S80TY

Si a tu televisor le falta un extra de potencia (y calidad) de sonido, MediaMarkt tiene de oferta la LG S80TY, una barra de sonido que, por 399 euros (antes 799 euros), viene con su propio subwoofer inalámbrico. Ofrece una potencia de 480W a 3.1.3 canales, es compatible con Dolby Atmos y además cuenta con cinco años de garantía.

iPhone 17e

El iPhone 17e no se ha perdido las ofertas de MediaMarkt, y es que la tienda lo tiene rebajado por 599 euros (antes 689 euros). Se trata del móvil perfecto para dar el ecosistema de móviles de Apple sin gastar mucho dinero. Es, además, bastante compacto con un tamaño de pantalla de 6,1 pulgadas y potencia no le falta gracias al chip A19.

Dyson Cool AM07

Ahora que hace bastante calor conviene que tengamos en mente comprar un ventilador si aún no lo tenemos. Y el Dyson Cool AM07, que ha bajado de precio hasta los 249 euros (antes 349 euros), es ideal para hogares con niños y mascotas. ¿Por qué? Básicamente porque no tiene aspas. Es seguro y fácil de limpiar, incluye mando a distancia y cuenta con oscilación de hasta 90º.

AirPods 4 (ANC)

Por último, MediaMarkt también tiene de oferta los AirPods 4 en su versión con cancelación activa de ruido (ANC). Su precio es de 133 euros (antes 169 euros) y destacan sobre todo por tener cancelación de ruido, ya que esta era una característica clave del modelo Pro. También cuentan con una buena batería y su calidad de audio es bastante buena.

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Imágenes | MediaMarkt y Compradicción (cabecera), Apple, LG, Dyson

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