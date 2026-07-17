Mejores auriculares inalámbricos para nadar. Cuál comprar y modelos recomendados para usar en la piscina

La natación es uno de los deportes más completos. Permiten ejercitar todo el cuerpo y concentrarnos en la parte mecánica del ejercicio. Pero para algunas personas puede ser un deporte aburrido, por lo que viene bien tener a mano unos buenos auriculares para ir acompañados de música. En este caso, nosotros tenemos claro que los Shokz OpenSwim Pro son los mejores auriculares para nadar.

Los Shokz OpenSwim Pro son unos auriculares de conducción ósea que destacan principalmente porque aguantan sumergidos en agua hasta dos horas, permitiendo que podamos nadar durante mucho tiempo sin ningún problema. También incorporan controles físicos para una mayor precisión a la hora de pulsarlos.

Además, cuentan con un modo dual que permite utilizar los auriculares a través de la conectividad Bluetooth o por medio de su almacenamiento interno de 32 GB, por lo que podemos guardar música para reproducirla y que no haya cortes ni interferencias en la conexión cuando estamos nadando.

Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE Shokz OpenSwim Pro Si quieres utilizarlos durante mucho tiempo bajo el agua. Funcionan aproximadamente dos horas bajo el agua y tienen 32 GB de almacenamiento. Son unos auriculares bastante caros. 194,99€ Sanoto S710 Si prefieres unos auriculares in ear en lugar de unos auriculares de conducción ósea. Se pueden utilizar durante aproximadamente dos horas bajo el agua. Tiene menos almacenamiento interno. 79,99€ Ifecco X17 Si nunca has probado unos auriculares de conducción ósea y buscas una opción muy asequible. Tienen 32 GB y son muy económicos. La marca no menciona cuánto tiempo se pueden utilizar bajo el agua. 45,99€ Creative Outlier Free Pro+ Si quieres conectarlos en varios dispositivos a la vez. Tienen conexión multipunto. Su versión Bluetooth es 5.3. 89,99€ H2O Audio Tri 2 Pro Si quieres unos auriculares con buena autonomía y que permitan grabar audio para reproducirlos en los auriculares. Tienen una muy buena autonomía. Son muy caros y su versión Bluetooth es 5.3. 219,99€

Por qué destacan

De entre todos los auriculares para nadar que podemos encontrar, nos quedamos con los Shokz OpenSwim Pro por todo lo que ofrecen. A continuación, haremos un repaso de las características más importantes para que tengas claro qué criterio seguir a la hora de elegir unos auriculares orientados a la natación.

Certificación IP. Tal y como sucede con los smartphones, los auriculares también se clasifican con la certificación IP, un estándar que evalúa su resistencia tanto al agua como al polvo. Sin embargo, no debemos quedarnos únicamente con que los auriculares para nadar han de contar con IPX6 o IPX7, por ejemplo, ya que normalmente esta clasificación hace referencia a la resistencia al sudor, a los chorros de agua o a la inmersión durante poco tiempo. Por ello es importante que los auriculares estén ideados para deportes acuáticos y puedan sumergirse durante un buen rato.

Además, es importante que cuidemos los auriculares y los lavemos una vez los hemos utilizado para minimizar el impacto del agua clorada.

Modos de uso. Los auriculares que están orientados a los deportes acuáticos suelen funcionar de tres formas:

A través de un reproductor integrado: actualmente no son tan habituales porque es necesario llevar un reproductor a cuestas, lo que resulta poco cómodo. El reproductor se fija en el traje de baño o en el gorro y va conectado por cable a los auriculares ofreciendo una buena estabilidad en la conexión.

A través de almacenamiento interno: son más habituales porque no se necesita un reproductor para poder escuchar música. Podemos añadir canciones al almacenamiento de los auriculares y reproducirlas a través de sus botones.

A través de conexión inalámbrica: es el que menos interesa para deportes acuáticos, ya que la conexión, generalmente Bluetooth, no será muy estable. Tendremos que tener el móvil o reproductor muy cerca para podamos tener una buena experiencia. Está más orientada a utilizarse fuera del agua.

Comodidad. A la hora de utilizar unos auriculares para nadar, es imprescindible que sean cómodos para que no entorpezcan nuestra experiencia. Por ello, lo recomendable es que sean ligeros y cuenten con buen agarre para que no se suelten mientras nadamos. Los auriculares más habituales son los de tipo in-ear con diadema y los de conducción ósea.

Capacidad de almacenamiento. Dependiendo de los auriculares, nos encontraremos con más o menos almacenamiento para guardar canciones. Lo habitual es encontrar modelos que cuenten con entre 8 y 32 GB.

Autonomía. Teniendo en cuenta que cuanto más pequeños y compactos sean unos auriculares, menor será su autonomía. Con todo ello, este tipo de auriculares suelen contar con la suficiente autonomía como para nadar sin ningún problema, ya que hay modelos, como los Shokz OpenSwim Pro, que ofrecen hasta nueve horas, lo que permite que podamos utilizarlos en varias sesiones teniendo en cuenta que aguantan dos horas sumergidos.

Otras opciones a considerar

Aunque te hemos recomendado los Shokz OpenSwim Pro como los mejores auriculares para nadar, es posible que estés buscando un modelo con otro precio u otras especificaciones. Aquí tienes las alternativas que nos parecen más destacables:

Sanoto S710. Los Sanoto S710 son una opción más asequible que cuenta con ciertas características muy atractivas. En primer lugar, son auriculares in ear que aguantan aproximadamente dos horas bajo el agua (IPX8) y ofrecen una autonomía de entre seis y ocho horas. Además, tienen modo dual Bluetooth 5.4 y almacenamiento interno de 8 GB.

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Ifecco X17. Los Ifecco X17 son otros auriculares de conducción ósea que destacan sobre todo por su relación calidad-precio. Cuentan con certificación IP68 y la marca promete que pueden sumergirse en agua hasta 20 metros. También tienen conexión Bluetooth 5.4 y almacenamiento de 32 GB y su autonomía es de aproximadamente ocho horas.

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Creative Outlier Free Pro+. Los Creative Outlier Free Pro+ son unos auriculares que cuentan con conexión multipunto a través de Bluetooth 5.3 para utilizarlos en dos dispositivos simultáneamente. Incluye un botón para acceder a la función manoslibres, ofrece certificación IPX8 y cuenta con 8 GB de almacenamiento. Además, su autonomía es de hasta 10 horas de uso.

H2O Audio Tri 2 Pro. Los H2O Audio Tri 2 Pro no son baratos, pero cuentan con buenas especificaciones. Incluyen funda rígida para transportarlos, vienen con 8 GB de almacenamiento y cuentan con una función que permite grabar y reproducir cualquier audio transmitido en vivo desde cualquier aplicación para reproducirlo en los auriculares. Además, ofrecen una autonomía de entre nueve y seis horas y cuentan con Bluetooth 5.3.

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Configuraciones y extras

Además de todo lo que hemos comentado en los párrafos de arriba, a la hora de elegir unos auriculares para nadar viene bien tener en cuenta algunas configuraciones o añadidos que podemos encontrar.

Tapones para los oídos. Viene bien que si elegimos unos auriculares in ear, estos cuenten con varios tapones o puntas de silicona para que podamos adaptarlos a nuestros pabellones auditivos para que así resulten cómodos y no se nos caigan.

Capacidad de almacenamiento. Los auriculares pueden contar con más o menos almacenamiento interno. No es tan importante guiarnos por esta característica salvo que queramos guardar muchísima música. Lo recomendable es que al menos cuente con cuatro o seis GB.

Carga rápida. Si los auriculares cuentan con carga rápida, mucho mejor. Esto nos permitirá tenerlos completamente cargados en poco tiempo, o al menos tener la suficiente carga como para poder utilizarlos mientras nadamos.

Preguntas frecuentes sobre los mejores auriculares para nadar

¿Se puede usar la conexión Bluetooth debajo del agua?

Sí, pero la conexión será muy mala. Por ello es recomendable que la conexión por Bluetooth se utilice fuera del agua y el modo de almacenamiento interno se utilice mientras nadamos. De esta forma, tendremos una experiencia mucho mejor.

¿Qué significa que tengan certificación IP68 o IPX8?

Significa que los auriculares pueden resistir la inmersión completa en el agua. No obstante, es importante que los auriculares puedan aguantar durante un tiempo prolongado para poder utilizarlos mientras nadamos.

¿Cómo funciona la tecnología de conducción ósea?

Los auriculares de conducción ósea envían vibraciones de sonido a través de los huesos para llegar al oído interno. El sonido no se transmite al exterior, sino que solo lo podrá escuchar la persona que tenga los auriculares puestos.

¿Es obligatorio usar tapones en los oídos con estos auriculares?

No es obligatorio, pero sí recomendable. La razón es que al tener los oídos tapados, evitaremos que entre agua y que la conducción ósea se escuche mejor.

¿Se pueden usar estos auriculares en el mar o agua salada?

Se pueden utilizar, pero es importante que el fabricante señale que son aptos para agua salada. De ser el caso, tras utilizarlos es necesario lavarlos con agua dulce y secarlos bien para evitar que se deterioren.

Recomendación final

De entre las distintas propuestas que podemos encontrar en auriculares para nadar, nos quedamos con los Shokz OpenSwim Pro por todo lo que ofrecen. Son caros, pero cuentan con buena autonomía, tienen mucho almacenamiento interno y aguantan dos horas bajo el agua para que podamos nadar sin interrupciones.

Sin embargo, también hay alternativas especialmente interesantes, como es el caso de los Sanoto S710 que, por un precio más bajo, también ofrecen una buena autonomía y se pueden utilizar bajo el agua durante dos horas aproximadamente.

Por otro lado, también tenemos los Ifecco X17, que son unos auriculares más económicos y que cuentan con una buena batería, o los Creative Outlier Free Pro+ que vienen con conexión multipunto para utilizarlos en dos dispositivos diferentes.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Shokz, Sanoto, Ifecco, Creative, H2O Audio

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