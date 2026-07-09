El mejor momento para comprar un iPad no es mañana, es ahora: esta es la tienda que aún no ha subido los precios

Ya lo comentaba nuestro compañero Alberto García en este post: Apple va a subir el precio de 21 de sus dispositivos (iPad y Mac) debido a la crisis de la RAM que está afectando ya a todas las marcas y, fundamentalmente, al usuario que tiene que ver como productos como el iPad A16 de 11ª generación empieza a subir de precio y ya hay tiendas en las ha alcanzado los 469 euros (tras estar hace unas semanas a 349 euros).

Eso sí, hay una tienda en la que lo puedes comprar aún "barato" y esta no es otra que Fnac, donde el iPad cuesta ahora mismo (aunque no sabemos cuándo empezarán a subir los precios) 356 euros en su versión de 128 GB. En su web no hay stock, aunque si pinchas en la opción de recogida en 1 hora, podrás comprobar que hay un gran listado de tiendas físicas a las que acercarte a por el dispositivo tras hacer tu compra online.

La tablet de Apple más económica e ideal para estudiantes y entretenimiento

El iPad A16 es uno de los buques insignia de la firma de la manzana mordida y destaca por su excelente pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas, un tamaño totalmente equilibrado que lo convierte en un dispositivo ideal para llevarlo en la mochila, pero que dispone del espacio suficiente para trabajar en multitarea.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana estos JBL Live 780NC Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 10 de julio y entra en el sorteo

En su interior, monta el chip A16 como cerebro, el cual te permite jugar a títulos exigentes de la App Store o devorar contenido en streaming. Además, su batería te asegura una jornada completa de uso intensivo alejado del cargador y es una tablet compatible con el Apple Pencil y la funda con teclado, lo que te permitirá transformar el iPad en una especie de mini ordenador portátil.

¿Cómo conseguir el iPad a este precio?

Como hemos dicho, aunque veas que en la tienda online de Fnac no está disponible, tienes que pinchar en la opción "Ver disponibilidad en otras tiendas" y ahí buscar por tu localidad o código postal. Tras elegir la tienda, el proceso de compra es igual que si hicieras el pedido online, salvo que tendrás que ir a recogerlo al establecimiento cuando te indiquen (se indica una hora) y ya podrás disfrutar de tu nuevo iPad.

⚡ EN RESUMEN: oferta para ipad a16 (11ª generación) hoy ✅ LO MEJOR Almacenamiento base duplicado: los 128 GB de salida solucionan de un plumazo el gran punto débil histórico de los iPad económicos de Apple.

los 128 GB de salida solucionan de un plumazo el gran punto débil histórico de los iPad económicos de Apple. Oportunidad de precio real: esquivar la subida generalizada que ya se nota en Amazon y otras tiendas es un beneficio directo para tu bolsillo si compras hoy. ❌ LO PEOR Accesorios por separado... Como es habitual en la marca, si quieres sacarle todo el partido para productividad, tendrás que adquirir el Apple Pencil o el teclado aparte.

Como es habitual en la marca, si quieres sacarle todo el partido para productividad, tendrás que adquirir el Apple Pencil o el teclado aparte. Stock limitado en Fnac... Al ser la única tienda que mantiene el precio antiguo sin subidas de última hora, es muy probable que las unidades disponibles vuelen en cuestión de horas. 💡 CÓMPRALO SI... Llevas semanas queriendo renovar tu vieja tablet o buscas un dispositivo fiable para el próximo curso escolar y quieres evitar pagar los sobrecostes que ya aplican otras tiendas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una pantalla con tecnología OLED o tasas de refresco de 120 Hz. En ese caso tendrías que dar el salto a la gama iPad Pro, duplicando el presupuesto.

Algunos accesorios para este iPad que te pueden interesar

Inateck Funda con Teclado para iPad A16 2025 Hoy en Amazon — 56,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Guille Lomener (Applesfera) y Apple

En Xataka | iPad (2022) Vs iPad (2025): en qué se parecen y en qué se diferencian los dos modelos de la tablet económica de Apple

En Xataka | Mejores tablets 2026: cuál comprar y siete modelos recomendados