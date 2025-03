iPad (2022) Vs iPad (2025): en qué se parecen y en qué se diferencian los dos modelos de la tablet económica de Apple

Hace ya dos años y medio desde que Apple lanzará el último iPad de nivel básico, el iPad 10ª generación. Ahora, ya se puede reservar el nuevo iPad A16 (de 11ª generación), que se pondrá a la venta el próximo 12 de marzo.

¿Cuáles son las novedades de este nuevo iPad A16 (o iPad 2025) frente al modelo anterior? El precio, para fortuna de muchos, no es ninguna novedad, ya que el modelo de entrada se mantiene en los 399 euros, aunque sí que viene con doble de almacenamiento y un chip mucho más rápido, el A16. Eso sí, lo que ha sorprendido a todos, es que este iPad barato no sea compatible con Apple Intelligence.



iPad (2022) IPAD a16 (2025) dimensiones y peso 248,6 x 179,5 x 7 mm 248,6 x 179,5 x 7 mm pantalla LED/IPS Retina Display de 10,9 pulgadas Resolución 2.360 x 1.640 píxeles 264 ppp True Tone 500 nits IPS LCD de 10,9 pulgadas Resolución FullHD+ de 2.360 x 1.640p 60 Hz de refresco Tecnología True Tone Brillo de 500 nits procesador Apple A14 Bionic Apple A16 Bionic memoria ram N/D N/D almacenamiento interno 64/256 GB 128/256/512 GB cámara trasera 12 MP f/1.8 Zoom digital 5x Autofocus HDR inteligente Vídeo en 4K@60FPS Cámara lenta 240 FPS Gran angular de 12 Mpx y apertura de ƒ/1,8 Zoom digital hasta x5 Lente de cinco elementos Enfoque automático con Focus Pixels Fotos panorámicas (hasta 63 Mpx) HDR Inteligente 4 Geoetiquetado de fotos Estabilización automática de imagen Modo ráfaga Captura de imagen en formato HEIF y JPEG cámara delantera 12 MP, f/2.4 122º FOV HDR inteligente Vídeo en FullHD@60FPS Cámara 12MP Center Stage en horizontal Apertura de ƒ/2,4 HDR Inteligente 4 Grabación de vídeo en 1080p HD a 25, 30 o 60 f/s Vídeo en time‑lapse con estabili­zación Rango dinámico ampliado para vídeo hasta 30 f/s Estabilización de vídeo con calidad de cine (1080p y 720p) Corrección del objetivo Retina Flash Estabilización automática de imagen Modo ráfaga batería 28,6 WHr Hasta 10 horas de navegación por Internet Hasta 10 horas de navegación sistema operativo iPadOS 16 iPadOS 18 conectividad WiFi 6 5G (opcional) USB tipo C NanoSIM / eSIM Bluetooth 5.2 GPS/GNSS Wi-Fi 6 (802.11ax) 5G (en versiones Wi-Fi + Cellular) Bluetooth 5.3 USB-C (USB 2.0) otros Compatible con el Apple Pencil (1.ª generación) Touch ID lateral Apple Pay Siri Altavoces estéreo Compatible con el Apple Pencil

(USB‑C) Compatible con el Apple Pencil

(1.ª generación) Touch ID en la parte superior Siri Altavoces estéreo Apple Pay precio Desde 339 euros Desde 399 euros

Principales diferencias entre el iPad 10 (2022) y el iPad A16 (2025)

Diseño

Aunque el anterior iPad 10 (2022) ya recibió un nuevo lavado de cara, el diseño del nuevo iPad no cambia respecto a la versión anterior. Esto resulta algo positivo, ya que podrás usar los mismos accesorios, puesto que presenta las mismas medidas que su predecesor.

Respecto al diseño, poco más se puede decir. Presenta un botón de encendido Touch ID en la parte superior, altavoces estéreos horizontales, cámara para selfies en el marco superior cuando está en posición horizontal y un puerto USB-C en la parte inferior.

Pantalla

En la pantalla tampoco hay cambios en el nuevo iPad A16. Cuenta con una pantalla LCD de 60 Hz y también es compatible con True Tone y Night Swift. Además, presenta la misma cantidad de nits que la versión anterior: 500 nits.

Rendimiento y software

Este es el único apartado que se les podría reprochar a los iPads de gama baja, ya que vienen con los procesadores Apple A que suelen llevar ya varios años en los iPhones. El iPad 10 venía con el chip A14 Bionic (el que traía el iPhone 12) y el nuevo iPad de 2015 viene con el chip A16 Bionic, que es el que monta el iPhone 14.

Pese a todo, el chip A16 Bionic es un chip muy competente. Aunque esto significa que no tiene acceso a Apple Intelligence. Esto hace entrever que la IA de Apple necesitará al menos un chip A17 Pro y 8 GB de RAM como mínimo.

Cámara y audio

A la hora de hablar de cámaras en una tablet, la que más se usa es la delantera para selfies y videollamadas. En este apartado, no hay novedades en el nuevo iPad 2025 y, al igual que el anterior modelo, es compatible con Center Stage, lo que te resultará muy útil en videollamadas ya que la cámara te seguirá. En lo que respecta al audio del nuevo iPad A16 tampoco presenta novedades respecto a su predecesor.

Batería

Tampoco existen cambios en la batería y en ambos modelos, podrás navegar durante 10 horas sin interrupción con una carga, según datos ofrecidos por los de Cupertino.

Almacenamiento

Aquí es donde podemos encontrar una diferencia entre ambos modelos. El anterior iPad 10 partía de los 64 GB de capacidad de almacenamiento y llegaba a los 256 GB. El nuevo modelo, se puede comprar con tres capacidades de almacenamiento diferentes: 128, 256 y 512 GB.

¿Merece la pena pasar del iPhone 10 al nuevo iPad A16?

Salvo que tu anterior iPad de 2022 te empiece a decir que te has quedado sin espacio de almacenamiento, el cambio no es necesario. Eso sí, es cierto que con la nueva generación (iPad A16) obtienes un mayor rendimiento, aunque no es algo tan significativo como para cambiar de tablet de Apple así porque sí.

