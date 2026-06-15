MediaMarkt tira la casa por la ventana liquidando discos duros y SSD en su outlet con descuentazos en SanDisk, Crucial y Seagate

Si en los últimos meses hemos intentado comprar alguna unidad de almacenamiento, sobre todo en el caso de los SSD, nos habremos dado cuenta de que los precios están por las nubes. Lo mismo sucede con la memoria RAM y el motivo no es otro que la crisis del hardware derivada de la IA, que está afectando tanto a componentes como a equipos y dispositivos. Sin embargo, si estamos atentos a ofertas puntuales podemos hacernos con chollos como estos:

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edición especial 'Fortnite' 2 TB, en estado nuevo, por 147,93 euros SSD SanDisk Extreme externo 2 TB, en estado nuevo, por 180,49 euros

2 TB, en estado nuevo, por 180,49 euros SSD Crucial X9 externo de 1 TB, en estado nuevo, por 93,42 euros. También disponible en 2 TB, en estado nuevo, por 153,83 euros

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2 TB, en estado nuevo, por 105,20 euros HDD Seagate externo 6 TB, en estado nuevo, por 123,13 euros. También disponible en 10 TB, en estado de exposición, por 189,25 euros

Algunas de las mejores ofertas en almacenamiento que hemos visto en mucho tiempo

Ampliar el almacenamiento de nuestros equipos no es fácil ni barato en los últimos tiempos y este no es el mejor momento, ni de lejos, para ponernos manos a la obra. Pero si no nos queda más remedio que comprar ya y no podemos esperar a que el mercado se estabilice, entonces el outlet de MediaMarkt es un excelente sitio al que acudir en busca de buenos precios.

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MediaMarkt no sólo vende a través de sus tiendas, sino que también tiene un outlet en eBay donde se lleva muchos de los artículos que tiene en sus expositores físicos. Rebajándolos, de paso, bastante respecto a sus PVP. Pero, a veces, en este outlet se dejan ver productos totalmente nuevos a estrenar y también con unas rebajas importantes. Y en todos los casos, con garantía y 30 días disponibles para devoluciones por si no estamos satisfechos con lo que nos llega a casa.

Es el caso de la mayoría de esta selección de unidades de almacenamiento externas, en forma de SSD (más rápidos, pero de menor capacidad) y HDD (más lentos pero con mucho más espacio). Con opciones que van desde 1 TB hasta los 10 TB. Todos, modelos fáciles de conectar de forma externa en portátiles, PC y hasta consolas. Ideales para almacenar datos y liberar espacio de la memoria interna de nuestros equipos.

⚡ EN RESUMEN: ofertas en almacenamiento ✅ LO MEJOR Sus precios, que aunque alejados de sus mínimos históricos, son bastante buenos en los tiempos que corren

que aunque alejados de sus mínimos históricos, son bastante buenos en los tiempos que corren Capacidades de hasta 10 TB, permitiendo priorizar el ahorro o el almacenaje ❌ LO PEOR Antes salían más baratos y esperamos que próximamente vuelvan a establecerse a unos costes más asumibles para el bolsillo 💡 CÓMPRALOS SI... necesitas espacio extra para tus equipos y no quieres esperar a que bajen más de precio ⛔ NO LOS COMPRES SI... no te corren prisa. En ese caso, la compra inteligente pasa por esperar a que la crisis del hardware pase

Más opciones de almacenamiento a buenos precios

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Compradicción, MediaMarkt, Seagate, SanDisk, Crucial

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