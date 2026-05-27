MediaMarkt tiene de oferta (solo hoy) la smart TV que más recomendamos en 2026 por su relación calidad-precio

Elegir el próximo televisor que va a adornar el salón puede ser una tarea titánica. Pero si buscamos la mejor relación calidad-precio, en Xataka lo tenemos totalmente claro: el mejor modelo es el LG C5. La elección depende mucho de la diagonal que queramos comprar, por supuesto; pero si buscamos un buen precio y un tamaño bastante generoso, la tele de 65 pulgadas ahora mismo se encuentra por 1.333 euros en MediaMarkt. Eso sí, si quieres comprarla no puedes tardar demasiado porque se trata de una Oferta del Día, lo que quiere decir que estará disponible durante menos de 24 horas (hasta el 28 de mayo a las 09:00 horas).

Si lo prefieres, PcComponentes tiene ahora mismo la LG C5, pero de 55 pulgadas, con una mejor relación calidad-precio. Se encuentra de oferta por 869 euros.

Una tele OLED con una calidad de imagen excepcional

La LG C5 es una smart TV o un televisor inteligente que destaca sobre todo por su pantalla, ya que nos encontramos ante un panel con tecnología OLED que se ve excepcionalmente bien. Si te preguntas si es el televisor que necesita tu salón, este tipo de pantallas se aprovechan mucho mejor en contenido cinematográfico, ya sea a la hora de ver películas y series o en videojuegos cinematográficos.

No obstante, no podemos obviar todo lo que incluye relacionado con el gaming. En este sentido, el panel ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz a través de VRR, permitiendo que podamos disfrutar de una muy buena fluidez. También incorpora un puerto HDMI 2.1 que permite aprovechar al máximo las características de las consolas de la generación actual (4K / 120 fps).

A todo ello hay que sumarle que el televisor es compatible con Dolby Vision e incorpora un sistema de altavoces bastante solventes, ya que ofrece una potencia sonora de 40W y es compatible con Dolby Atmos. Además, cabe mencionar que este modelo admite la función de multipantalla, lo que permite ver varios contenidos a la vez; un buen ejemplo es la reproducción de un vídeo de YouTube mientras elegimos película en Netflix.

⚡ EN RESUMEN: oferta del LG C5 hoy ✅ LO MEJOR S u pantalla : incorpora un excelente panel OLED con tasa de refresco de hasta 144 Hz y compatibilidad con Dolby Vision.

: incorpora un excelente panel OLED con tasa de refresco de hasta 144 Hz y compatibilidad con Dolby Vision. Su función de multipantalla: permite reproducir varios contenidos a la vez. ❌ LO PEOR Sin compatibilidad con HDR10+ .

. Sin tratamiento antirreflejos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor OLED grande, que cuente con un excelente apartado de imagen y que el de sonido sea solvente. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a colocar el televisor frente a una ventana, ya que al no contar con tratamiento antirreflejos tendrás que estar bajando las persianas constantemente.

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Imágenes | Laura López, LG

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