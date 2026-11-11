MediaMarkt tiene a precio de outlet esta tele Hisense con pantalla antirreflejos, hasta 165 Hz y Dolby Vision IQ

MediaMarkt sigue lanzando campañas y ofertas por el Black Friday en la tienda principal con descuentos bastante llamativos en un enorme surtido de dispositivos. En cuanto a teles, una de las más interesantes es la de la Hisense U7S Pro, que ahora se puede comprar por 729 euros.

También es compatible con HDR10+ y Dolby Atmos

La Hisense U7S Pro es una smart TV MiniLED que se puede comprar a este precio en su configuración con pantalla de 65 pulgadas, por lo que es ideal para aquellas personas que busquen un buen tamaño sin llegar a diagonales superiores de 75 o más pulgadas.

Lo interesante de esta pantalla es que, entre otras cosas, cuenta con tratamiento antirreflejos, por lo que se puede colocar cómodamente en cualquier lado del salón sin que los reflejos sean un gran problema. Además, el televisor es compatible con HDR10+ y con Dolby Vision IQ, ofreciendo un buen nivel de brillo en contenido y plataformas compatibles.

Por otro lado, el televisor también viene con el sistema operativo HomeOS, es compatible con Dolby Atmos y su pantalla ofrece una tasa de refresco de hasta 165 Hz a través de VRR, lo que sumado a sus puertos HDMI 2.1 (cuatro en total) es ideal para exprimir las consolas más actuales.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Hisense U7S Pro hoy ✅ LO MEJOR Su pantalla tiene tratamiento antirreflejos .

. Es compatible con HDR10+, Dolby Vision IQ y Dolby Atmos .

. Ofrece una tasa de refresco de hasta 165 Hz y cuenta con cuatro puertos HDMI 2.1. ❌ LO PEOR No está disponible en tamaños más pequeños. MediaMarkt lo tiene agotado, salvo que lo queramos vendido por terceros. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen televisor para contenido variado de cine, series y videojuegos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas la mayor profundidad en colores negros que ofrecen televisores con tecnología OLED. Los MiniLED se acercan, pero no consiguen alcanzar esta tecnología.

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Imágenes | Hisense

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