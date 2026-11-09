MediaMarkt está liquidando en su outlet todas estas tablets y portátiles de 299 euros: hay Samsung, Xiaomi y más

Aunque ya hay muchas tiendas adelantándose al Black Friday con buenos descuentos, no es lo único que podemos revisar si buscamos ahorrar en nuestras compras. MediaMarkt tiene un outlet al que se accede a través de eBay y donde podemos encontrar dispositivos a precios que no vemos en otras tiendas. En el día de hoy nos vamos a centrar en portátiles y tablets: os hemos seleccionado cinco que nos parecen especialmente interesantes.

Pequeño apunte antes de hablaros de los dispositivos: los cinco que hemos seleccionado son artículos de exposición de alguna tienda de MediaMarkt. Eso sí, pese a ello, tienen su correspondiente garantía legal.

Galaxy Tab S10 FE+ por 529 euros, una tablet con pantalla de 13,1 pulgadas que incluye el S Pen.

por 529 euros, una tablet con pantalla de 13,1 pulgadas que incluye el S Pen. HP OmniBook 3 por 636,65 euros, portátil ideal para trabajar con 1 TB de SSD.

por 636,65 euros, portátil ideal para trabajar con 1 TB de SSD. Xiaomi Pad 8 Pro por 549 euros, una alternativa de 11 pulgadas con pantalla mate y 144 Hz ideal para jugar o leer.

por 549 euros, una alternativa de 11 pulgadas con pantalla mate y 144 Hz ideal para jugar o leer. Asus Vivobook 15 por 823,65 euros, equipo con pantalla de 15,6 pulgadas y 16 GB de RAM.

por 823,65 euros, equipo con pantalla de 15,6 pulgadas y 16 GB de RAM. Lenovo Idea Tab Pro por 299 euros, una tablet que destaca por ofrecer muy buena relación calidad-precio.

Galaxy Tab S10 FE+

Empezamos por la Galaxy Tab S10 FE+ en su versión con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Se trata de una tablet con una pantalla de 13,1 pulgadas y 90 Hz que viene con el S Pen incluido, por lo que te puede venir genial si buscas una tablet con la que tomar notas o dibujar. Además, cuenta con una buena batería de 10.090 mAh con carga rápida de 45 W. Está disponible por 529 euros.

HP OmniBook 3

Este HP OmniBook 3 (modelo 16-bu0027ns) es una opción ideal para estudiar o trabajar que tiene un precio bastante atractivo: cuesta 636,65 euros. Monta un procesador Intel Core 7 150U y tiene una buena combinación de memoria con 1 TB de SSD y 16 GB de memoria RAM. Además, su pantalla es de 16 pulgadas y tiene resolución 2K.

Xiaomi Pad 8 Pro

Como alternativa de tablet más compacta tenemos esta Xiaomi Pad 8 Pro. Esta versión de la misma es la que cuenta con pantalla mate antirreflejos, disponiendo además de resolución 3.2K, 144 Hz de tasa de refresco y compatibilidad con Dolby Vision. Además, cuenta con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Está disponible por 549 euros.

Asus Vivobook 15

Otra opción de portátil interesante la tenemos con este Asus Vivobook 15 (modelo F1504ZA-NJ312W). Tiene pantalla de 15,6 pulgadas con resolución Full HD, procesador Intel Core i7-1255U y la misma combinación de 1 TB de SSD con 16 GB de memoria RAM. En este caso, su precio es de 823,65 euros y viene con Windows 11 instalado de serie.

Lenovo Idea Tab Pro

Y cerramos con otra tablet, en esta ocasión Lenovo Idea Tab Pro. Este dispositivo es más económico que los anteriores (lo tenemos disponible por 299 euros), por lo que es una buena alternativa para los presupuestos más ajustados. Tiene una pantalla de 12,7 pulgadas con resolución 3K y viene con lápiz para tomar notas o dibujar. Esta versión tiene, además, 256 GB de almacenamiento.

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