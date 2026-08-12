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MediaMarkt derriba el precio del mejor smartwatch Samsung: un Galaxy Watch Ultra2 que es ideal para deporte

Un reloj que, tras poco tiempo desde su lanzamiento, ha bajado de precio

Samsung Galaxy Watch Ultra2
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Alberto García

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Ha pasado muy poco tiempo desde que el Samsung Galaxy Watch Ultra2 llegó a las tiendas, pero ya se puede encontrar de oferta con un precio más ajustado. Registrándose e iniciando sesión en MediaMarkt (es gratis), el reloj baja de precio desde los 749 euros hasta los 629,10 euros.

Samsung Galaxy Watch Ultra2

Samsung Galaxy Watch Ultra2

PVP en MediaMarkt — 629,10 Amazon — 749,00 El Corte Inglés — 749,00 PcComponentes — 749,00 Fnac — 749,00 Samsung — 749,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un reloj deportivo que, por fin, ha bajado de precio

Samsung Galaxy Watch Ultra2 Mediamarkt

El Samsung Galaxy Watch Ultra2 es un smartwatch que está orientado al deporte. Tiene un diseño bastante robusto e incorpora una buena pantalla AMOLED con una diagonal de 1,52 pulgadas que ofrece tanto una resolución de 498 x 498 píxeles como un brillo de hasta 5.000 nits.

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A nivel interno nos encontramos con el Snapdragon Wear Elite, un procesador potente que llega junto con una configuración de 2 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno, lo que permite que podamos guardar música para escucharla sin necesidad de llevar el móvil encima (muy útil para hacer deporte en exteriores).

Cuenta con una batería de 800 mAh (superior a la de la generación anterior) y viene con conectividad LTE. También incluye un par de botones laterales, funciona con el sistema operativo WearOS y viene con un buen surtido de sensores de salud y también con varios modos deportivos.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Samsung galaxy watch ultra2 hoy

 LO MEJOR

  • Su brillo de hasta 5.000 nits.
  • Su sistema operativo WearOS.
  • Sus sensores y funciones de salud y deporte.

❌ LO PEOR

  • No es compatible con móviles iPhone o Huawei.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un smartwatch enfocado al deporte y tienes un móvil Android, sobre todo de Samsung.

⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un iPhone o un móvil de Huawei o si simplemente quieres un reloj con funciones básicas, ya que hay opciones más económicas.

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