MediaMarkt derriba el precio del mejor smartwatch Samsung: un Galaxy Watch Ultra2 que es ideal para deporte

Ha pasado muy poco tiempo desde que el Samsung Galaxy Watch Ultra2 llegó a las tiendas, pero ya se puede encontrar de oferta con un precio más ajustado. Registrándose e iniciando sesión en MediaMarkt (es gratis), el reloj baja de precio desde los 749 euros hasta los 629,10 euros.

Un reloj deportivo que, por fin, ha bajado de precio

El Samsung Galaxy Watch Ultra2 es un smartwatch que está orientado al deporte. Tiene un diseño bastante robusto e incorpora una buena pantalla AMOLED con una diagonal de 1,52 pulgadas que ofrece tanto una resolución de 498 x 498 píxeles como un brillo de hasta 5.000 nits.

A nivel interno nos encontramos con el Snapdragon Wear Elite, un procesador potente que llega junto con una configuración de 2 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno, lo que permite que podamos guardar música para escucharla sin necesidad de llevar el móvil encima (muy útil para hacer deporte en exteriores).

Cuenta con una batería de 800 mAh (superior a la de la generación anterior) y viene con conectividad LTE. También incluye un par de botones laterales, funciona con el sistema operativo WearOS y viene con un buen surtido de sensores de salud y también con varios modos deportivos.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Samsung galaxy watch ultra2 hoy ✅ LO MEJOR Su brillo de hasta 5.000 nits.

Su sistema operativo WearOS.

Sus sensores y funciones de salud y deporte. ❌ LO PEOR No es compatible con móviles iPhone o Huawei. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un smartwatch enfocado al deporte y tienes un móvil Android, sobre todo de Samsung. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un iPhone o un móvil de Huawei o si simplemente quieres un reloj con funciones básicas, ya que hay opciones más económicas.

También te puede interesar

Samsung Galaxy Watch9, 44mm, Bluetooth, Gris Oscuro (Versión Española) Hoy en Amazon — 439,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung Galaxy Watch8, 40 mm, Bluetooth, Galaxy AI, Smartwatch, Procesador 3 NM, Asistente de Salud y Sueño, Seguimiento Deportivo, Garantía 3 Años + 1 año Extra, Plata(Versión Española) Hoy en Amazon — 379,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xataka, Samsung

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Mejores auriculares inalámbricos de diadema. Cuál comprar y cinco modelos recomendados