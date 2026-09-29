MediaMarkt da color a sus ofertas con el Kindle Colorsoft rebajado casi a mitad de precio antes de la Fiesta de Ofertas Prime de octubre

MediaMarkt ha comenzado la semana por todo lo alto con descuentos en todo tipo de productos a través de su campaña Oktubre. Hay hasta ofertas en dispositivos de Amazon como es el caso del Kindle Colorsoft, el eReader a color que ha caído hasta los 164 euros. Y antes de la próxima Fiesta de Ofertas Prime que está a la vuelta de la esquina.

Un lector para ver las portadas e ilustraciones de un libro electrónico a color

El Kindle Colorsoft es ahora mismo uno de los eReaders de Amazon con mejor relación calidad-precio, ya que con la oferta de MediaMarkt (también está disponible en Amazon) lo podemos comprar con un descuento del 45%, de los más grandes hasta el momento.

Lo más característico de este modelo es que viene con una pantalla a color, lo que permite leer ciertos formatos teniendo una mejor experiencia, como por ejemplo revistas o cómics. También permite ver las portadas de los libros y las ilustraciones, si las tiene, a color.

Su pantalla es de 7,05 pulgadas y viene con 16 GB de almacenamiento, lo que da para guardar muchísimos libros. Es compacto y ligero, permitiendo que se pueda utilizar con una sola mano de forma cómoda, y además su batería ofrece una autonomía teórica de hasta 12 semanas.

⚡ EN RESUMEN: oferta del kindle colorsoft hoy ✅ LO MEJOR Su pantalla : ideal para ver las portadas e ilustraciones a color, así como para leer revistas o ciertos cómics también a color.

: ideal para ver las portadas e ilustraciones a color, así como para leer revistas o ciertos cómics también a color. Su tamaño: es compacto, por lo que no es molesto de llevar en una mochila pequeña o en el bolso. ❌ LO PEOR Su tamaño para leer ciertos formatos, como cómics occidentales. Tendrás que hacer zoom constantemente, ya que estos cómics tienen un tamaño bastante grande. 💡 CÓMPRALO SI... Vas a leer libros y quieres ver las portadas e ilustraciones a color o si quieres subrayar el texto con diferentes colores para así diferenciar a los personajes. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a leer cómics y manga, ya que para estos casos lo recomendable es tener un eReader (o tablet) con una pantalla de al menos ocho pulgadas.

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Imágenes | Amazon

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