Las mejores ofertas de MediaMarkt durante el Oktubre con chollos en Apple Watch, Kindle y auriculares Bluetooth

MediaMarkt ha comenzado la semana con una nueva campaña llamada Oktubre, aprovechando así la entrada de mes con descuentos que, a decir verdad, son bastante llamativos. Por esta razón, vamos a repasar las mejores ofertas en tecnología y entretenimiento con rebajas en lectores Kindle, auriculares Bluetooth e incluso smartwatches.

Apple Watch Ultra 3 por 699 euros, uno de los mejores relojes de la marca a precio mínimo histórico.

por 699 euros, uno de los mejores relojes de la marca a precio mínimo histórico. Kindle por 89,90 euros, el lector básico de Amazon con un precio que pocas veces hemos visto.

por 89,90 euros, el lector básico de Amazon con un precio que pocas veces hemos visto. Fire TV Stick 4K Plus por 37,99 euros, la mejor oferta en este modelo desde que subió de precio.

por 37,99 euros, la mejor oferta en este modelo desde que subió de precio. Google Pixel 10 por 649 euros, una alternativa más barata al modelo de la generación actual.

por 649 euros, una alternativa más barata al modelo de la generación actual. Marshall Major IV por 69 euros, unos auriculares con diseño retro y una autonomía enorme.

Apple Watch Ultra 3

Una de las grandes ofertas de la nueva campaña de MediaMarkt la protagoniza el Apple Watch Ultra 3, que ahora se puede comprar por 699 euros. Se trata del segundo mejor smartwatch de Apple, ya que hay disponible una generación más reciente. Cuenta con conectividad 5G, tiene muchas funciones y sensores orientadas al deporte y su pantalla es grande y ofrece un buen nivel de brillo.

Kindle

Si para empezar el otoño nos hemos propuesto leer más, MediaMarkt ahora mismo tiene el Kindle por 89,90 euros; se trata del segundo mejor precio con una diferencia de pocos euros. ¿Es el modelo más básico? Sí, pero es perfecto para personas que quieran leer un poco todos los días. Su autonomía es de hasta ocho semanas de uso, cuenta con 16 GB para almacenar muchísimos libros digitales y es muy cómodo de utilizar con una o dos manos.

También están disponibles de oferta estos otros Kindle:

Kindle Colorsoft por 164 euros.

Kindle Scribe por 364 euros.

Fire TV Stick 4K Plus

MediaMarkt también ha lanzado ofertas en los dongle de Amazon, pero el que tiene la mejor relación calidad-precio es el modelo Fire TV Stick 4K Plus, que ahora ha bajado hasta los 37,99 euros. Es un dispositivo que ofrece resolución 4K, así como compatibilidad con Dolby Vision, HDR10+ y Dolby Atmos. Ofrece un rendimiento excelente y su mando tiene botones con acceso directo a apps como Prime Video y Netflix.

Google Pixel 10

También podemos encontrar muy buenas ofertas en móviles. Aunque no es el modelo más actual, el Google Pixel 10 es ahora mismo de las mejores opciones de compra dentro de la campaña de la tienda. Por 649 euros, tenemos el móvil en su configuración de 256 GB de almacenamiento interno que cuenta con un excelente apartado multimedia, así como con unas muy buenas cámaras que añaden el telefoto en esta generación.

Marshall Major IV

En cambio, si lo que queremos son unos auriculares Bluetooth buenos, bonitos y baratos, MediaMarkt tiene de oferta los Marshall Major IV por un precio de 69 euros. Lo que más destaca de estos auriculares es el diseño retro, pero mucho ojo con su batería que ofrece una autonomía de hasta 80 horas de uso.

Marshall Major IV PVP en MediaMarkt — 69,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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