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MediaMarkt celebra el Single Day dejado este Google Pixel a menos de 390 euros

Un móvil con siete años de actualizaciones garantizadas y un buen aparatado fotográfico

Google Pixel 10a Mediamarkt 1
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Fran León

Editor - Xataka Selección
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El Single Day (11/11) se ha consolidado como una de las grandes citas de compras previas al Black Friday y la campaña navideña, y las mejores ofertas suelen agotarse en cuestión de horas. Entre los chollos más destacados de esta jornada en tecnología, MediaMarkt ha dejado el Google Pixel 10a a precio mínimo (389,22 euros), convirtiéndolo en una buena opción dentro de la gama media-alta.

Google Pixel 10a - 128GB

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PVP en MediaMarkt (PVP en carrito) — 389,22 Amazon — 499,00
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Fotografía de nivel profesional, pantalla fluida y soporte de actualización imbatible

Google Pixel 10a 1

El Google Pixel 10a hereda las mejores virtudes de la familia de smartphones de Google, destacando como el rey de la fotografía computacional en su rango de precio sin obligar a desembolsar lo que cuesta un modelo Pro.

Su conjunto de cámaras traseras aprovecha la potencia del algoritmo de Google para ofrecer fotos con un rango dinámico soberbio, un tono de piel natural y un modo noche (Night Sight) que siguen sin rival en este segmento.

En su interior, monta el procesador Google Tensor G4 y el chip Titan M2, que garantizan una fluidez total en navegación, multitarea y juegos, además de integrar medidas de seguridad por hardware para proteger tus datos personales.

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Su pantalla es de tipo pOLED de 6,3 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, lo que ofrece un scroll ultrafluido en redes sociales y una visualización nítida incluso en exteriores con luz directa, gracias al brillo pico de 3.000 nits que alcanza.

Otra de las cosas por las que destaca es por su batería de 5.100 mAh, asegurando autonomía de sobra incluso para una jornada de uso intensivo. Por último, se puede destacar que funciona bajo el sistema operativo Android puro y garantiza siete años de actualizaciones del mismo y en parches de seguridad.

⚡ EN RESUMEN: oferta para el google pixel 10a hoy

 LO MEJOR

  • Fotografía imbatible por debajo de los 400 euros: la calidad final de las fotos compite directamente con teléfonos que duplican su precio.
  • Experiencia Android limpia: interfaz fluida, sin aplicaciones basura (bloatware) y con las últimas novedades de IA de Google.

❌ LO PEOR

  • Velocidad de carga conservadora... Aunque la batería dura mucho, su potencia de carga rápida no es tan alta como la de algunos competidores asiáticos.
  • Sin cargador en la caja... Como es habitual en la marca, el adaptador de corriente de pared se vende por separado.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas una cámara buena en un móvil al menor precio y priorizas sacar buenas fotos de viajes, personas y paisajes sin tener que gastarte en torno a los 1.000 euros.

⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un amante de las pantallas gigantescas. Con sus 6,3 pulgadas es un teléfono muy cómodo y ergonómico, pero si buscas una pantalla tipo tablet para jugar o ver películas, los modelos XL o Pro encajarán mejor con lo que buscas.
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