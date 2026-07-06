HOY SE HABLA DE

Llévalo siempre en el maletero: el gadget que vende Action y que resuelve tres emergencias típicas del coche

Un accesorio que puedes conseguir ahora (por tiempo limitado) con un 15% de descuento

Bomba De Aire Portatil Grundig Action
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
Linkedin twitter instagram
2611 publicaciones de Fran León

Preparar el coche para un viaje o simplemente enfrentarse al día a día en la carretera requiere estar prevenido ante cualquier imprevisto. Aunque los coches modernos incorporan, cada vez, más tecnología de asistencia, hay herramientas básicas que no pueden faltar en el maletero. La cadena de tiendas Actiona ha sumado a su catálogo un dispositivo de esos que te salvan la vida cuando menos te lo esperas: una bomba de aire inalámbrica 3 en 1 de la marca Grundig que ahora está rebajada (hasta mañana, 7 de julio) a 16,88 euros en vez de los 19,99 euros que suele costar.

Si no tienes una tienda Action cerca o cuando vayas a una, ya no está este gadget, en Amazon hemos encontrado una alternativa también barata (ahora rebajada a 22,94 euros). Se trata de este compresor AstroAI, que viene con luz LED y varias boquillas como el que vende Action.

AstroAI Compresor Aire Portátil Inalámbrico

AstroAI Compresor Aire Portátil Inalámbrico

Hoy en Amazon — 22,94 Ebay — 37,20
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un salvavidas compacto y que se convertirá en imprescindible para tu coche

Inflador Grundig Action

Este dispositivo de Grundig está diseñado bajo la premisa de la portabilidad. Olvídate de los viejos y ruidosos compresores que necesitaban conectarse obligatoriamente al mechero del coche y cuyo cable nunca llegaba bien a las ruedas traseras. Al ser inalámbrico, funciona con una batería interna recargable, lo que te permitirá moverte libremente alrededor del vehículo o usarlo en mitad de la nada sin depender de la energía del coche.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA
Gana estos JBL Live 780NC
Gana estos JBL Live 780NC con Xataka Xtra
Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 10 de julio y entra en el sorteo
Suscríbete a Xtra
Si no sabes cambiar una rueda del coche, esto te puede sacar de un apuro. Además, te puede librar de una multa de la DGT
En Xataka
Si no sabes cambiar una rueda del coche, esto te puede sacar de un apuro. Además, te puede librar de una multa de la DGT

Su función principal es la de bomba de aire digital. Cuenta con una pantalla donde puedes preseleccionar la presión exacta que necesitan tus neumáticos. El aparato inflará la rueda y se detendrá automáticamente al alcanzar el nivel indicado para evitar sobrepresiones. Además, de para el coche, la moto o la bicicleta, incluye diferentes boquillas para inflar balones o colchonetas en segundos.

Pero lo que realmente hace interesante a este gadget son sus otras dos funciones de emergencia. Integra una power bank, así que si te quedas sin batería en el móvil podrás usarlo como batería externa. Además, incorpora una linterna LED de alta visibilidad, por lo que si sufres una avería o un pinchazo por la noche, su luz te permitirá iluminar la zona de la rueda para trabajar con seguridad.

⚡ EN RESUMEN: oferta para compresor de aire portátil grundig en Action

 LO MEJOR

  • Totalmente inalámbrico: la libertad de no depender de cables ni de la toma de 12V del mechero del coche hace que su uso sea rapidísimo y cómodo.
  • Multifunción real: resuelve tres problemas comunes (pérdida de presión, falta de batería en el móvil y falta de luz) en un solo chasis compacto.

❌ LO PEOR

  • Tiempo de inflado en grandes volúmenes... Al ser un compresor portátil de batería, es perfecto para ajustar la presión o solventar una emergencia, pero tardará unos minutos si pretendes inflar una rueda completamente vacía desde cero.
  • Dependencia de la carga... Al guardarse en el maletero, hay que acordarse de revisar su nivel de batería periódicamente (especialmente con los cambios drásticos de temperatura en invierno o verano) para asegurarse de que tiene energía cuando se necesite.

💡 CÓMPRALO SI... Sueles hacer viajes largos por carretera y quieres un extra de tranquilidad sin llevar el maletero lleno de herramientas.

⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un compresor profesional para un uso intensivo en un taller o para inflar vehículos agrícolas y todoterrenos de gran tamaño de manera habitual.
En mi familia ya no pisamos la gasolinera para inflar las ruedas: este compresor de Xiaomi se ha convertido en nuestro aliado
En Xataka
En mi familia ya no pisamos la gasolinera para inflar las ruedas: este compresor de Xiaomi se ha convertido en nuestro aliado

También te pueden interesar

Woowind Compresor Aire Portatil 150PSI/10,3Bar

Woowind Compresor Aire Portatil 150PSI/10,3Bar

Hoy en Amazon — 34,99 Ebay — 46,06
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Amazon Basics Compresor de aire portátil compacto

Amazon Basics Compresor de aire portátil compacto

Hoy en Amazon — 25,19
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Webedia y Grundig

En Xataka | Gadgets y accesorios de seguridad, organización y entretenimiento para coches en viajes largos

En Xataka | Los mejores móviles, los hemos probado y aquí están sus análisis

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios