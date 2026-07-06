Llévalo siempre en el maletero: el gadget que vende Action y que resuelve tres emergencias típicas del coche

Preparar el coche para un viaje o simplemente enfrentarse al día a día en la carretera requiere estar prevenido ante cualquier imprevisto. Aunque los coches modernos incorporan, cada vez, más tecnología de asistencia, hay herramientas básicas que no pueden faltar en el maletero. La cadena de tiendas Actiona ha sumado a su catálogo un dispositivo de esos que te salvan la vida cuando menos te lo esperas: una bomba de aire inalámbrica 3 en 1 de la marca Grundig que ahora está rebajada (hasta mañana, 7 de julio) a 16,88 euros en vez de los 19,99 euros que suele costar.

Si no tienes una tienda Action cerca o cuando vayas a una, ya no está este gadget, en Amazon hemos encontrado una alternativa también barata (ahora rebajada a 22,94 euros). Se trata de este compresor AstroAI, que viene con luz LED y varias boquillas como el que vende Action.

Un salvavidas compacto y que se convertirá en imprescindible para tu coche

Este dispositivo de Grundig está diseñado bajo la premisa de la portabilidad. Olvídate de los viejos y ruidosos compresores que necesitaban conectarse obligatoriamente al mechero del coche y cuyo cable nunca llegaba bien a las ruedas traseras. Al ser inalámbrico, funciona con una batería interna recargable, lo que te permitirá moverte libremente alrededor del vehículo o usarlo en mitad de la nada sin depender de la energía del coche.

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Su función principal es la de bomba de aire digital. Cuenta con una pantalla donde puedes preseleccionar la presión exacta que necesitan tus neumáticos. El aparato inflará la rueda y se detendrá automáticamente al alcanzar el nivel indicado para evitar sobrepresiones. Además, de para el coche, la moto o la bicicleta, incluye diferentes boquillas para inflar balones o colchonetas en segundos.

Pero lo que realmente hace interesante a este gadget son sus otras dos funciones de emergencia. Integra una power bank, así que si te quedas sin batería en el móvil podrás usarlo como batería externa. Además, incorpora una linterna LED de alta visibilidad, por lo que si sufres una avería o un pinchazo por la noche, su luz te permitirá iluminar la zona de la rueda para trabajar con seguridad.

⚡ EN RESUMEN: oferta para compresor de aire portátil grundig en Action ✅ LO MEJOR Totalmente inalámbrico: la libertad de no depender de cables ni de la toma de 12V del mechero del coche hace que su uso sea rapidísimo y cómodo.

la libertad de no depender de cables ni de la toma de 12V del mechero del coche hace que su uso sea rapidísimo y cómodo. Multifunción real: resuelve tres problemas comunes (pérdida de presión, falta de batería en el móvil y falta de luz) en un solo chasis compacto. ❌ LO PEOR Tiempo de inflado en grandes volúmenes... Al ser un compresor portátil de batería, es perfecto para ajustar la presión o solventar una emergencia, pero tardará unos minutos si pretendes inflar una rueda completamente vacía desde cero.

Al ser un compresor portátil de batería, es perfecto para ajustar la presión o solventar una emergencia, pero tardará unos minutos si pretendes inflar una rueda completamente vacía desde cero. Dependencia de la carga... Al guardarse en el maletero, hay que acordarse de revisar su nivel de batería periódicamente (especialmente con los cambios drásticos de temperatura en invierno o verano) para asegurarse de que tiene energía cuando se necesite. 💡 CÓMPRALO SI... Sueles hacer viajes largos por carretera y quieres un extra de tranquilidad sin llevar el maletero lleno de herramientas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un compresor profesional para un uso intensivo en un taller o para inflar vehículos agrícolas y todoterrenos de gran tamaño de manera habitual.

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Imágenes | Webedia y Grundig

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