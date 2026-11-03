Llegan las primeras campañas del Black Friday con el Google Pixel 11 de oferta, nuevo y ahora más barato

MediaMarkt, el Corte Inglés y otras tiendas han dado comienzo a las primeras campañas por el Black Friday, por lo que va siendo un buen momento para renovar el móvil. Y si hablamos de móviles, El Corte Inglés ha lanzado una nueva oferta en el Google Pixel 11, que ahora se puede comprar mucho más barato: por 799,99 euros.

Pequeño y con buenas cámaras

El Google Pixel 11 es el hermano menor del trío de móviles que tiene la marca en su gama alta más actual. Destaca principalmente por dos motivos: por calidad fotográfica, sobre todo si tenemos en cuenta la fotografía computacional, y su tamaño, que tiene una pantalla con diagonal de 6,3 pulgadas.

Su pantalla OLED ofrece una resolución Full HD+ (1.080 x 2.424 píxeles), una tasa de refresco de entre 60 y 120 Hz y un buen nivel de brillo para visualizarla bien incluso en exteriores. También cabe decir que cuenta con 12 GB de RAM y con 256 GB de almacenamiento interno.

Su software estará actualizado durante siete años, algo ya habitual dentro de la marca. Su batería soporta carga rápida e inalámbrica y su módulo de cámaras trasero cuenta con un sensor principal de 48 MP, un gran angular de 13 MP y un telefoto de 10,9 MP con zoom óptico x5. Además, viene con Super Zoom 30x a través de software.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Google Pixel 11 hoy ✅ LO MEJOR Su tamaño : ideal si queremos que ocupe poco espacio en el bolsillo.

: ideal si queremos que ocupe poco espacio en el bolsillo. Su pantalla .

. Su módulo de cámaras trasero. ❌ LO PEOR Su procesador .

. Su batería. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil compacto que rinda muy bien a la hora de realizar fotografías. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres exprimirlo para jugar, ya que no destaca precisamente por su procesador.

También te puede interesar

Google Pixel Buds Pro 2 - Auriculares de botón inalámbricos con Cancelación de Ruido Activa – Auriculares Bluetooth - Verde liquen Hoy en Amazon — 227,93 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Google Pixel Watch 5 (45 mm) - Smartwatch - Negro Mate/Obsidianaa, Wi-Fi | Con pantalla abombada, monitorización completa de la salud y la actividad física, y ayuda de Gemini Hoy en Amazon — 449,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Google

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Mejores auriculares verdaderamente inalámbricos (TWS) con cancelación de ruido. Cuál comprar y siete modelos recomendados