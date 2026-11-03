🎁 Sorteo de un calefactor inteligente Dreo 714S
HOY SE HABLA DE

Llegan las primeras campañas del Black Friday con el Google Pixel 11 de oferta, nuevo y ahora más barato

Una buena oferta para calentar motores en el mes del Black Friday

Google Pixel 11
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
Linkedin twitter
2936 publicaciones de Alberto García

MediaMarkt, el Corte Inglés y otras tiendas han dado comienzo a las primeras campañas por el Black Friday, por lo que va siendo un buen momento para renovar el móvil. Y si hablamos de móviles, El Corte Inglés ha lanzado una nueva oferta en el Google Pixel 11, que ahora se puede comprar mucho más barato: por 799,99 euros.

Google Pixel 11 (256 GB)

Google Pixel 11 (256 GB)

PVP en El Corte Inglés — 799,99 MediaMarkt (al iniciar sesión en la tienda) — 854,05 Amazon — 899,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Pequeño y con buenas cámaras

Google Pixel 11 Mediamarkt

El Google Pixel 11 es el hermano menor del trío de móviles que tiene la marca en su gama alta más actual. Destaca principalmente por dos motivos: por calidad fotográfica, sobre todo si tenemos en cuenta la fotografía computacional, y su tamaño, que tiene una pantalla con diagonal de 6,3 pulgadas.

Los móviles con mejor cámara 2026: fotografía de otro nivel en tu bolsillo
En Xataka
Los móviles con mejor cámara 2026: fotografía de otro nivel en tu bolsillo

Su pantalla OLED ofrece una resolución Full HD+ (1.080 x 2.424 píxeles), una tasa de refresco de entre 60 y 120 Hz y un buen nivel de brillo para visualizarla bien incluso en exteriores. También cabe decir que cuenta con 12 GB de RAM y con 256 GB de almacenamiento interno.

Su software estará actualizado durante siete años, algo ya habitual dentro de la marca. Su batería soporta carga rápida e inalámbrica y su módulo de cámaras trasero cuenta con un sensor principal de 48 MP, un gran angular de 13 MP y un telefoto de 10,9 MP con zoom óptico x5. Además, viene con Super Zoom 30x a través de software.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Google Pixel 11 hoy

 LO MEJOR

  • Su tamaño: ideal si queremos que ocupe poco espacio en el bolsillo.
  • Su pantalla.
  • Su módulo de cámaras trasero.

❌ LO PEOR

  • Su procesador.
  • Su batería.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil compacto que rinda muy bien a la hora de realizar fotografías.

⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres exprimirlo para jugar, ya que no destaca precisamente por su procesador.

También te puede interesar

Google Pixel Buds Pro 2 - Auriculares de botón inalámbricos con Cancelación de Ruido Activa – Auriculares Bluetooth - Verde liquen

Google Pixel Buds Pro 2 - Auriculares de botón inalámbricos con Cancelación de Ruido Activa – Auriculares Bluetooth - Verde liquen

Hoy en Amazon — 227,93
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Google Pixel Watch 5 (45 mm) - Smartwatch - Negro Mate/Obsidianaa, Wi-Fi | Con pantalla abombada, monitorización completa de la salud y la actividad física, y ayuda de Gemini

Google Pixel Watch 5 (45 mm) - Smartwatch - Negro Mate/Obsidianaa, Wi-Fi | Con pantalla abombada, monitorización completa de la salud y la actividad física, y ayuda de Gemini

Hoy en Amazon — 449,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Google

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Mejores auriculares verdaderamente inalámbricos (TWS) con cancelación de ruido. Cuál comprar y siete modelos recomendados

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios