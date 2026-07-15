La LG OLED C5 vuelve de oferta por la puerta grande: 65 pulgadas para consumir cine, series y videojuegos

Nuevamente MediaMarkt ha lanzado un chollazo en su sección de Ofertas del Día, y es que la tienda tendrá hasta mañana, 16 de julio a las 09:00 horas, el televisor LG C5 de 65 pulgadas por un precio de 1.279 euros. Es caro, pero muy atractivo teniendo en cuenta que roza su precio mínimo histórico.
LG OLED65C55LA (65 pulgadas)
Un televisor para cine, series y videojuegos
El LG C5 es un televisor OLED que, en este caso, incorpora una pantalla de 65 pulgadas. Su panel es ideal para consumir contenido de cine y series gracias a su tecnología OLED, pero también lo es para videojuegos, sobre todo cinematográficos. Y esto es porque cuenta con tecnologías gaming.
En primer lugar, el panel ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz a través de la tecnología VRR y, por supuesto incorpora puertos HDMI 2.1 para exprimir al máximo las especificaciones de las consolas actuales como PlayStation 5 y Xbox Series X, que alcanzan una relación de 4K y 120 fps.
Por otro lado, el televisor es compatible con los principales formatos de imagen y sonido, ya que permite reproducir contenido con Dolby Vision y Dolby Atmos, aunque únicamente ofrece HDR10 y no HDR10+. Además, cuenta con la función multipantalla para ver dos contenidos a la vez.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del LG C5 hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen televisor para consumir contenido de cine, series y videojuegos. Es un modelo muy equilibrado que, además, incorpora un panel OLED.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a colocar el televisor frente a una ventana, ya que al no contar con tratamiento antirreflejos se verán los reflejos en la pantalla.
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Imágenes | Laura López, LG
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