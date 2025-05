Ideal para trabajo, estudio u ocio, este iPad está ahora rebajado en todos los colores

Aunque no es algo imposible, no es tan fácil encontrar descuentos en productos de Apple, por eso cuando nos topamos con algún dispositivo de la firma de la manzana mordida, no dudamos en presentártelo. En este caso, Amazon, ha decidido rebajar el precio del iPad más básico. Antes costaba 399 euros pero ahora se ha quedado en 375 euros, gracias a esta oferta del gigante online.

Un iPad económico pero que no defrauda

Lo mejor de esta oferta que tiene Amazon es que podrás conseguir el iPad en cualquiera de los colores disponibles (amarillo, azul, plata y rosa), algo que no suele ocurrir cuando una tablet de Apple sale a la venta.

Este iPad tiene una pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas con tecnología True Tone y con diseño de borde a borde. Además, es un modelo compatible con el Magic Keyboard Solo, el Apple Pencil USB-C y el Apple Pencil de 1ª generación.

El cerebro de este iPad es el chip A16 y cuenta con una cámara frontal de 12 MP con Center Stage. Además, integra WiFi 6 y Bluetooth 5.3 y funciona bajo el sistema operativo iPadOS 18, que te permite disfrutar de más de un millón de apps en la App Store.

Algunos accesorios que te pueden interesar para tu nuevo iPad

Imágenes | Freepik y Apple

