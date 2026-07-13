Ideal para gaming low cost: Carrefour deja a precio de outlet este monitor Acer con FreeSync, 120 Hz y 1 ms

Si buscas montar tu setup gaming o renovar tu viejo monitor con un presupuesto muy ajustado, Carrefour tiene una oferta que te va a resultar muy interesante. Ahora, ha desplomado el precio del Acer EK241YHBI, un modelo polivalente que reúne tres características sagradas para jugar de forma fluida y que ahora puedes llevarte por solo 69 euros.

Monitor Acer EK241YHBI, FHD, LED, 23,8" - 60,45 cm, 1 milisegundos, 1 HDMI PVP en Carrefour — 69,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un monitor bueno, bonito y muy barato

La gran sorpresa de este Acer EK241YHBI es que no recorta en las especificaciones que más importan a la hora de jugar. Su panel LED de 23,8 pulgadas con resolución Full HD (1920 x 1080 píxeles) ofrece el tamaño idóneo para escritorios estándar, garantizando una excelente nitidez y densidad de píxeles para trabajar, estudiar o consumir contenido multimedia.

Sin embargo, lo que verdaderamente lo hace destacar en su rango de precio es su tasa de refresco, que alcanza los 120 Hz. Esto se traduce en una experiencia visual mucho más suave que la de los monitores tradicionales de 60 Hz, algo que se nota desde el primer segundo al mover el cursor y que marca la diferencia en títulos de acción rápida o shooters. A estos se le suma un tiempo de respuesta fulminante de 1 ms, reduciendo drásticamente el molesto efecto de desenfoque de movimiento en las transiciones rápidas.

Gracias a la compatibilidad con la tecnología de refresco dinámico AMD FreeSync, el monitor sincroniza a la perfección sus hercios con los fotogramas que genera tu tarjeta gráfica. Así se eliminan por completo los molestos problemas de parpadeo y fragmentación de la imagen (tearing).

En el apartado estético y de confort visual, este monitor de Acer presenta un diseño de bordes ultrafinos ZeroFrame que maximiza la superficie de visualización y lo convierte en un candidato ideal si buscas una configuración económica de doble monitor. Además, sus amplios ángulos de visión de 178 grados (tanto en vertical como en horizontal) aseguran que los colores no se distorsionen aunque no te sientes perfectamente centrado a la pantalla.

⚡ EN RESUMEN: oferta para monitor acer EK241YHBI hoy ✅ LO MEJOR Precio imbatible: conseguir un monitor de marca reconocida con especificaciones de juego por menos de 70 euros es un chollo histórico.

conseguir un monitor de marca reconocida con especificaciones de juego por menos de 70 euros es un chollo histórico. Rendimiento equilibrado: la combinación de 120 Hz, 1 ms de respuesta y AMD FreeSync garantiza una fluidez excelente en presupuestos ajustados. ❌ LO PEOR Conectividad justa... Cuenta con un único puerto HDMI, por lo que si planeas conectar un PC y una consola al mismo tiempo, te tocará alternar el cable manualmente.

Cuenta con un único puerto HDMI, por lo que si planeas conectar un PC y una consola al mismo tiempo, te tocará alternar el cable manualmente. Ergonomía básica... El soporte incluido permite ajustar la inclinación de la pantalla, pero carece de regulación de altura o giro del panel. 💡 CÓMPRALO SI... Estás montando tu primer ordenador por piezas y necesitas ajustar los costes sin renunciar a una buena experiencia de juego. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas una precisión cromática absoluta o calibraciones de color de grado profesional para edición fotográfica avanzada o de vídeo.

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Imágenes | Webedia y Acer

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